2017-02-16 21:05

Anderlecht - FC Zenit

2-0



Anderlechts b-lag blev för svåra

Trots att Anderlecht saknade ett par startspelare och valde att ställa över sina två bästa målskyttar så hade Zenit ingenting att hämta i första mötet. Man ska faktiskt vara glada att det bara stannade vid 2-0.



Att Zenit kom från ett tre månader långt uppehåll syntes klart och tydligt. Laget varvade felpassningar med misslyckade mottagningar och man hängde helt enkelt inte med i det tempot som Anderlecht spelade i när hemmalaget hade bollen. Försvarsspelet var stundtals bedrövligt och Zenits fyrbackslinje fick Isaac Kiese-Thelin att se riktigt bra ut, något som inte ska vara möjligt.

Framåt så var Giuliano ovanligt blek och hans offensiva kollegor, Aleksandr Kokorin och Artem Dzjuba, var rent utav bedrövliga. Valet av Artem Dzjuba som ny lagkapten har kritiserats rejält bland Zenits supportrar och insatsen idag kommer inte att göra någon gladare.



2-0 innebär att Zenit väl fortfarande har en liten chans att gå vidare, men det ska till en rejäl förbättring nästa vecka ifall så ska bli fallet. Det fanns ingenting från den här matchen som tyder på en vändning hemma i Sankt Petersburg. Det enda lilla glädjeämnet att ta med sig från den här plattmatchen är att nye brassen Hernani såg helt OK ut, eller t.o.m. bra i jämförelse med sina lagkamrater, och att saknaden av Axel Witsel kanske inte blir så stor i långa loppet. Ikväll saknades dock det mesta i Zenits lag och de flesta som följer nog laget önskar nog att uppehållet varat i ytterligare en månad eller två.

Anderlecht -FC Zenit Ruben Martinez

Andy Najar

Uros Spajic

Olivier Deschacht

Ivan Obradovic

Leander Dendoncker

Youri Tielemans

Massimo Bruno

Nicolae Stanciu

Frank Acheampong

Isaac Thelin



Avbytare

Frank Boeckx

Diego Capel

Alexandru Chipciu

Sofiane Hanni

Bram Nuytinck

Emmanuel Sowah Adjey

Lukasz Teodorczyk

Yuri Lodygin

Branislav Ivanovic

Luis Neto

Javi Garcia

Domenico Criscito

Hernani

Giuliano

Oleg Shatov

Yuriy Zhirkov

Artem Dzyuba

Aleksandr Kokorin



Avbytare

Aleksandr Anyukov

Egor Baburin

Danny

Nicolas Lombaerts

Robert Mak

Mauricio

Artur Yusupov



johan.nilsson@globalsportsmedia.com

2017-02-16 23:02:21

Trots att Anderlecht saknade ett par startspelare och valde att ställa över sina två bästa målskyttar så hade Zenit ingenting att hämta i första mötet. Man ska faktiskt vara glada att det bara stannade vid 2-0.Beslutet att utse Artem Dzjuba till ny lagkapten har väckt massvis med ilska hos många Zenitfans. Klubbens oförmåga att fostra egna spelare har tvingat dem att mer eller mindre radera ut kopplingen mellan laget och staden och Dzjuba som ny lagkapten blir säkerligen sista spiken i kistan för många fans.Branislav Ivanovic presenterades idag som Zenits senaste nyförvärv. Serben har skrivit på ett 2,5 års kontrakt och blir spelklar redan till första mötet med Anderlecht i Europa League.Trots att Ryssland som land fortfarande lider hårt utav den ekonomiska kris som drabbade landet 2014 så har Zenit inga problem med att dra in pengar. På Deloittes lista över fotbollsklubbar som drog in mest pengar under 2016 hamnar Zenit på en 17:e plats, deras bästa placering någonsin.Fem spelare in och en ut är Zenits facit i Januaris transferfönster. Axel Witsel lämnar klubben för spel i Kina men Zenit hoppas ha funnit hans ersättare i fransmannen, Yohan Mollo, som kommer från en strålande höstsäsong i Krylija.Zenit presenterade idag Andrej Lunev som det senaste nyförvärvet till klubben. Målvakten kommer närmast från Ufa där han fått sitt genombrott under hösten.Zenit har gjort sin första värvning inför vårsäsongen. Hernani ansluter från Atlético Paranaense och kostar Zenit €8m enligt uppgifter.Höst och vinterförbannelsen lever kvar i Sankt Petersburg. Det är svårt att på annat sätt förklara hur det här laget alltid tappar fart när året går in i sina mörkaste månader. Trots en svag Novembermånad så lever Zenits guldchanser i allra högsta grad, men ett bra transferfönster är nog ett måste ifall man ska kunna konkurrera med Spartak om titeln.Trots 2-0 hemma mot Ufa var Mircea Lucescu irriterad på presskonferensen. Inte för att han fick se sitt eget lag ha stora problem med gästerna, utan för domarna ifrån Moskva som Lucescu menar motarbetar Zenit. - Vi vet alla som följer fotbollen i det här landet att folk från Moskva har negativa känslor gentemot laget från Sankt PetersburgJurij Lodigin kostade Zenit ytterligare poäng när han väldigt enkelt släppte in 2-1 på övertid borta mot Krasnodar i söndags. Efter matchen ska målvakten ha konfronterats av en minst sagt förbannad Artem Dzjuba och flera källor vittnar om ett fullskaligt slagsmål inne i omklädningsrummet.