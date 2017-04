2017-04-02 13:00

Rubin Kazan - FC Zenit

0-2



Danny målskytt igen när Zenit vann enkelt i Kazan

Kanske har Zenit hittat in på rätt spår igen. 2-0 borta mot Rubin var 2017s bästa insats hittills och skänker lite liv till den toppstrid som för bara någon vecka sen såg ut att vara helt död.





Mot Rubin gjorde man sin bästa insats under 2017, även om det inte direkt slog gnistor om spelet. Men defensivt var man oerhört stabila och Rubin hade faktiskt inte en enda riktigt bra chans på 90 minuter. Lucescu överraskade de flesta genom att ge

Offensivt såg det också bra ut, speciellt i den första halvleken. Artem Dzjuba utnyttjade alla sina muskler och sin kraft när han nickade in 0-1 på Tsallagovs inlägg. Lika bra som Dzjuba gjorde det i den situationen, lika frustrerande kan det vara att se honom inte utnyttja sin fysiska överlägsenhet oftare. För det ska i princip vara omöjligt för en försvarare att vinna en luftduell mot honom. I den 40:e minuten, fyra minuter efter ledningsmålet, kombinerade Danny sig igenom med Kokorin och placerade enkelt in 0-2, ett klassiskt Dannymål. Portugisen var återigen riktigt bra och han fick med sig både Kokorin och Dzjuba i den här matchen, speciellt Kokorin såg piggare ut än vad han gjort på länge - inte bara för assisten. Vad Danny betyder för det här laget har jag varit inne på tidigare, men när Giuliano är såhär långt ifrån sin toppform är det ännu viktigare då Zenit saknar spelare som kan göra skillnad vecka ut och vecka in. Danny är kanske den enda nu när Giuliano genomlider en djup formsvacka.

Längre ner i planen var både Hernani och Artur Jusupov kul att se, även om Jusupov lite olyckligt drog på sig två gula kort.



Rubin Kazan-FC Zenit Sergey Ryzhikov

Moritz Bauer

Carlos Zambrano

Taras Burlak

Elmir Nabiullin

Mijo Caktas

Yann M'Vila

Ruslan Kambolov

Rifat Zhemaletdinov

Jonathas

Ilzat Akhmetov



Avbytare

Timur Akmurzin

Gokdeniz Karadeniz

Oleg Kuzmin

Maxime Lestienne

Georgy Makhatadze

Jurii Nesterenko

Ruben Rochina

Andrey Lunev

Ibragim Tsallagov

Branislav Ivanovic

Nicolas Lombaerts

Domenico Criscito

Giuliano

Hernani

Artur Yusupov

Aleksandr Kokorin

Artem Dzyuba

Danny



Avbytare

Aleksandr Anyukov

Chernov

Luka Djordjevic

Javi Garcia

Nikita Goylo

Aleksandr Kerzhakov

Yuri Lodygin



