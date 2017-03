Dannys mål - ett ljus i mörkret

Det blev visserligen tre poäng, och avståndet till Spartak Moskva krympte till sex poäng, men i övrigt fanns det inte speciellt mycket för Zenit att glädja sig åt efter hemmamatchen mot Arsenal Tula. Förutom att Danny gjorde sitt första mål på över ett år.

2017-03-20 09:40:00

2008 blev han den stora värvningen i rysk fotboll när han tog steget från Dinamo Moskva till Zenit Sankt Petersburg för närmare 300 miljoner kronor. Köpet slog ner som en bomb i Ryssland, inte bara för att Zenit tog en av ligans största profiler från en direkt konkurrent men också för prislappen. På den här tiden stod olje och gaspriserna högt och Gazprom hade bestämt sig för att förvandla Zenit till ett topplag och då spelade priset mindre roll. Åtta och ett halvt år senare är Danny fortfarande kvar i Zenit, han bär nu kaptensbindeln och bakom Nicolas Lombaerts, Viktor Fajzulin och Alexander Anjukov är han den spelare i dagens trupp som varit i klubben längst. Skillnaden mot de andra tre är att Danny konstant varit för bra för den ryska ligan och erbjudanden från hemlandet Portugal och övriga Europa har aldrig saknats. Men Danny har sett Sankt Petersburg som sitt hem och aldrig varit speciellt intresserad av att lämna Zenit. De senaste åren har han burit kaptensbindeln, han har stadssymboler intatuerade på kroppen och han har aldrig gjort en hemlighet av att han en dag vill se sina två söner spela för Zenit. (Bägge två är framträdande i klubbens akademi)I brist på egna produkter som kommer fram genom akademin har Danny blivit som en av klubbens egna. Därför var det ingen skräll att när han igår gjorde sitt första mål på över ett år möttes av ett jubel som få andra spelare i laget varit med om. Tre svåra knäskador har bromsat Dannys karriär, men återigen är han tillbaka efter en längre skadeperiod och i dagsläget är han en av få spelare som presterar på en någolunda hög nivå i Zenittröjan. Redan i bortamatchen mot Anderlecht i Februari, som var 33-åringens första match på nio månader, gjorde han skillnad och trots att matchformen inte är på topp ännu och knappast lär vara det innan nästa säsong - så går det inte att hålla honom utanför startelvan. Som framspelare, målskytt och ledare är han snudd på oersättlig i nuläget. Dessutom skickar det andra signaler till de supportrar som klagar högt på bristen av egna spelare i startelvan när Danny bär kaptensbindeln istället för Artem Dzjuba, ett val som antagligen var ett av Mircea Lucescus sämsta i sin karriär.Själva matchen mot Arsenal Tula var sannerligen inget att minnas. Zenit stod för en svag första halvlek men borde ändå haft ledningen. Danny och Giuliano missade varsitt friläge, båda två framnickade av Artem Dzjuba. I andra halvlek fick man en straff som Criscito förvaltade innan Danny iskallt lyfte in 2-0 och stängde matchen. De tre poängen var nödvändiga för att Zenit skulle krympa avståndet till Spartak Moskva som tappade poäng i derbyt mot Lokomotiv i lördags. Avståndet är sex poäng för stunden och med tio matcher kvar är det givetvis ingen omöjlighet att Zenit kan ta igen det, men spelmässigt är det inte mycket som talar för att det kommer att ske.Men gårdagen bjöd åtminstone på ett väldigt efterlängtat mål och bara bilden av Danny som målskytt i Zenittröjan igen skänker åtminstone lite hopp om framtiden.Det blev visserligen tre poäng, och avståndet till Spartak Moskva krympte till sex poäng, men i övrigt fanns det inte speciellt mycket för Zenit att glädja sig åt efter hemmamatchen mot Arsenal Tula. Förutom att Danny gjorde sitt första mål på över ett år.Zenits guldchanser snöade bort i matchen mot Amkar som förlorades med 1-0. Förlusten vittnar också om allt som gått fel för Zenit den här säsongen och det är inte bara tveksamma domarinsatser som går att skylla på, även om det verkar vara Mircea Lucescus enda förklaring.Trots spelövertag och 20 minuter i spel 11 mot 10 så fick Zenit inte hål på CSKA och slängde därmed bort värdefulla poäng i toppstriden. Som tur var fick man hjälp från Krasnodar på söndagen då de spelade 2-2 mot Spartak Moskva vilket innebär att ställningen i toppen är oförändrad.Trots total kontroll på matchen och en 3-0 ledning med en minut kvar så lyckades Zenit åka ur Europa League mot Anderlecht efter att Isaac Kiese Thelin nickat in 3-1 i den 90:e minuten. Zenit har bara sig själva och insatsen i det första mötet att skylla på för det här är ett motstånd man ska slå ut alla dagar i veckan.Trots att Anderlecht saknade ett par startspelare och valde att ställa över sina två bästa målskyttar så hade Zenit ingenting att hämta i första mötet. Man ska faktiskt vara glada att det bara stannade vid 2-0.Beslutet att utse Artem Dzjuba till ny lagkapten har väckt massvis med ilska hos många Zenitfans. Klubbens oförmåga att fostra egna spelare har tvingat dem att mer eller mindre radera ut kopplingen mellan laget och staden och Dzjuba som ny lagkapten blir säkerligen sista spiken i kistan för många fans.Branislav Ivanovic presenterades idag som Zenits senaste nyförvärv. Serben har skrivit på ett 2,5 års kontrakt och blir spelklar redan till första mötet med Anderlecht i Europa League.Trots att Ryssland som land fortfarande lider hårt utav den ekonomiska kris som drabbade landet 2014 så har Zenit inga problem med att dra in pengar. På Deloittes lista över fotbollsklubbar som drog in mest pengar under 2016 hamnar Zenit på en 17:e plats, deras bästa placering någonsin.Fem spelare in och en ut är Zenits facit i Januaris transferfönster. Axel Witsel lämnar klubben för spel i Kina men Zenit hoppas ha funnit hans ersättare i fransmannen, Yohan Mollo, som kommer från en strålande höstsäsong i Krylija.Zenit presenterade idag Andrej Lunev som det senaste nyförvärvet till klubben. Målvakten kommer närmast från Ufa där han fått sitt genombrott under hösten.