Dzjuba tvåmålsskytt mot Krylija

Artem Dzjuba bröt sin månads långa måltorka när han gjorde två snabba mål i bortamatchen mot Krylija som Zenit vann med 3-1. Resultatet sätter lite press på CSKA Moskva i kampen om andraplatsen.



Zenit gjorde åtminstone vad man skulle för att sätta lite press på CSKA Moskva. Matchen mot Krylija var ett fall framåt rent spelmässigt vilket till viss del berodde på att hemmalaget faktiskt bjöd upp till spel och inte bara försökte försvara sig till 0-0. Men det var extremt ihåligt försvarsspel som Krylija bjöd på och redan efter åtta minuter hade Artem Dzjuba runnit igenom två gånger om och förvaltat frilägen som serverats från Jurij Zjirkov och Giuliano. Halvleken böljade sen fram och tillbaka med men med 2-0 i ryggen kunde Zenit spela mer avslappnat än man gjort på länge och även om Krylija skapade en del tryck innan paus var det inte speciellt många farliga chanser. Däremot kunde Zenit ökat på till tre noll ett par gånger om men det dröjde till den 35 minuten innan Dzjuba grävde fram bollen till Javi Garcia som kyligt placerade in 3-0 bakom Loria i Krylijas mål.

Hemmalaget förtjänar beröm för att de inte gav upp i den andra halvleken och man fick en boost av 1-3 målet i 35:e minuten som Ivanovic oturligt satte i eget mål efter att Andrej Lunev räddat ett friläge bara för att se bollen studsa upp på Ivanovic och in i mål. Krylija öste på framåt och med lite mer skärpa hade man kunnat göra det här dramatiskt. Samtidigt hade Zenit tillräckligt med chanser för att göra både fyra och fem ett så särskilt spännande blev det inte i slutändan.



