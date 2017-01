Ekonomin starkare än någonsin

Trots att Ryssland som land fortfarande lider hårt utav den ekonomiska kris som drabbade landet 2014 så har Zenit inga problem med att dra in pengar. På Deloittes lista över fotbollsklubbar som drog in mest pengar under 2016 hamnar Zenit på en 17:e plats, deras bästa placering någonsin.



Deloittes rapport visar att Zenit drog in €196,5m i intäkter förra kalenderåret och där är inte försäljningen av Hulk inräknad. Rapporten visar dock inte hur stor del av intäkterna som kommer ifrån ägaren och huvudsponsorn, Gazprom, men med tanke på att Zenit fortfarande är under bevakning från Uefas Financial Fair Play så får sponsorintäkterna från Gazprom inte överstiga en viss summa. I December förra året pratade Gazproms VD, Alexej Miller, om att företaget kommer spela en allt mindre roll i Zenit de kommande åren då klubben numera klarar av att tjäna sina egna pengar.

Från Gazproms sida har målet alltid varit att klubben ska kunna ligga kvar på samma höga nivå utan ekonomiskt stöd från gasjätten, det har blivit ännu mer aktuellt under den ekonomiska kris som



Men problem finns fortfarande. Att Zenit missade

Det nya bygget som ska hålla en semifinal & 3:e-prismatchen i VM 2018 samt finalen i Confederations Cup 2017 har varit ett fullständigt haveri där kostnaderna skenat iväg och invigningsdatumet skjutits fram gång efter gång. De senaste uppgifterna talar om att Zenit kommer få spela tre hemmamatcher på arenan under vårsäsongen och att den tas i fullt bruk först till kommande säsong men är det något som man har lärt sig är det att ta alla nyheter kring arenan med en stor nypa salt.

När man väl får flytta in permanent så väntar en arena med plats för 68000 åskådare på Zenit och både publiksnittet och matchdagsintäkterna bör stiga kraftigt i jämförelse med vad man kan dra in på Petrovskij. Zenit har haft svårt att locka folk till den gamla friidrottsarenan de senaste åren och publiksnittet under pågående säsong ligger på 17000. Den siffran borde åtminstone dubblas när man flyttar tillbaka till Krestovskij ön och den nya arenan men att locka folk till matcherna kommer bli den största utmaningen för Zenit som har potentialen att dra bra mycket mer folk till sina matcher än vad man gör idag. Man är det enda stora fotbollslaget i en stad med över fem miljoner invånare och då är ett publiksnitt på 17000 givetvis inte acceptabelt.



Zenits position på Deloittes lista är ett bevis på att klubben gör mycket rätt, och att man har gjort mycket rätt de senaste åren. Vissa ville tolka försäljningarna av Hulk,

Tiden då man aktivt letade större namn och inte hade några problem med att slänga tiotalet miljoner euro på spelare verkar dock vara förbi, vilket är en ganska sund inställning då Zenits resultat inte blev mycket bättre trots att man betalade enorma pengar för att förbättra laget ytterligare. Mircea Lucescu anställdes som tränare i mångt och mycket för sin förmåga att utveckla yngre spelare och även om Zenit inte direkt varit blyga på transfermarknaden under rumänens första säsong så ska man nog inte räkna med några spektakulära värvningar likt Hulk eller Axel Witsel igen. Åtminstone inte de närmsta åren.

Zenit är i en ekonomisk position som i Ryssland egentligen bara kan utmanas utav Spartak Moskva, en utveckling som är ganska väntad med tanke på att de två klubbarna har överlägset störst fanbaser i landet. De två lagen kommer göra upp om ligatiteln i vår och det är fullt möjligt att titeln till och med hamnar i Moskva den här säsongen. Men sett till hur överlägset Zenit är de flesta andra ryska lag rent ekonomiskt så har man alla förutsättningar att börja prenumerera på den ryska ligatiteln igen. För andra året i rad slår sig Zenit in på Deloittes lista över de 20 fotbollsklubbar som drar in mest pengar. Förra året slutade Zenit på 18:e plats, 2016 hade man klättrat upp till 17:e. Det är extra imponerande med tanke på de, i sammanhanget, extremt små summorna som ryska lag får ifrån ligans TV-avtal. 2017-01-23 13:01:00

