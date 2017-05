2017-05-17 18:30

FC Zenit - FC Krasnodar

1-0



Lombaerts tar ett sista farväl av Petrovskij

Ett (nästan) perfekt avsked

Efter tio säsonger med bland annat fyra ligatitlar och en Uefacuptitel lämnar Nicolas Lombaerts Zenit efter helgens avslutande ligamatch mot Lokomotiv Moskva. Hemma på Petrovskij fick han i onsdags det finaste av avsked när han tackades av utav spelare och fans.



Lombaerts har aldrig missat chansen att tala varmt om Sankt Petersburg och hur väl han tagits emot i staden sen dag ett. Han var instrumental i att locka över



Det är alltid extra sentimentalt när spelare som Lombaerts lämnar en klubb. I dagsläget är Zenit inte alls det lag som man var när Lombaerts kom till klubben och det är svårt att se någon utav spelarna som värvats in de senaste säsongerna få samma avsked som belgaren när de väl lämnar Sankt Petersburg. Kanske är det också därför som Lombaerts avsked blev så uppmärksammat, för även om han aldrig dolt sin kärlek till klubben eller missat en chans att stå bland fansen när han varit avstängd eller skadad, är det just faktumet att han är en av de sista hjältarna som nu försvinner. De kvar i truppen med någon form av ikonstatus är egentligen Danny och Alexander Kerzjakov, men den sistnämnde spelar allt för sällan numera. Alexander Anjukov ska givetvis lyftas fram för sin lojalitet han också men håller en betydligt lägre profil än t.ex. Danny och Lombaerts och hans avsked lär knappast bli lika känslomässigt.



Själva matchen mot Kranosdar då? Jo, Zenit vann 1-0 utan att glänsa men defensivt såg det bra ut. Dessvärre lyckades även CSKA vinna sin match i onsdags vilket innebär att Zenit behöver ett smärre mirakel för att krångla sig till

Det är alltid omöjligt att hindra, även om det känns jobbigt när det är slut. Nicolas Lombaerts är den näst sista från laget som vann Uefacupen 2007/2008 att lämna Zenit , kvar finns nu enbart Alexander Anjukov. Lombaerts kom till Zenit 2007 och tanken hans var nog att göra några år, tjäna in lite extra pengar och sen flytta vidare i Europa. Men kärleken till klubben och staden växte sig stark, och den var lika starkt besvarad. Trots en svår knäskada förlängde Lombaerts kontraktet 2009 och både i Luciano Spalletti s lag som vann två raka ligaguld och i André Villas-Boas mästarlag från 2015 var Lombaerts en utav de viktigaste pjäserna. Under sina tio år i klubben har han sett Zenit gå från att vara ett lag som byggdes kring ryska spelare, gärna egna produkter, via en samling högavlönade stjärnor till dagens lag och under åren som spelare har kommit och gått har man alltid kunnat ta för givet att Nicolas Lombaerts namn finns i startelvan, den här säsongen är undantaget.Lombaerts har aldrig missat chansen att tala varmt om Sankt Petersburg och hur väl han tagits emot i staden sen dag ett. Han var instrumental i att locka över Axel Witsel med sina berättelser om Sankt Petersburg och om hur bra klubben sköts när landslagskompisen anslöt från Benfica 2012 och han har alltid varit en extremt bra ambassadör för Zenit. Att Lombaerts blivit kvar så länge överraskar nog de flesta, för det har sannerligen inte saknats anbud för mittbacken. Speciellt runt 2010-2013 när Lombaerts var som bäst fanns det anbud från större ligor men aldrig bud som mötte Zenits värdering eller något som lockade Lombaerts bort från Sankt Petersburg. Och att kärleken från staden och supportrarna är besvarad behöver ingen tvivla på. Hyllningarna som mötte mittbacken när han byttes in i sista minuten mot Krasnodar i onsdags var mäktiga, och Lombaerts kunde inte hålla tillbaka tårarna när han gick sitt ärevarv runt Petrovskij efter slutsignalen och sedan bars runt av sina lagkamrater.Det är alltid extra sentimentalt när spelare som Lombaerts lämnar en klubb. I dagsläget är Zenit inte alls det lag som man var när Lombaerts kom till klubben och det är svårt att se någon utav spelarna som värvats in de senaste säsongerna få samma avsked som belgaren när de väl lämnar Sankt Petersburg. Kanske är det också därför som Lombaerts avsked blev så uppmärksammat, för även om han aldrig dolt sin kärlek till klubben eller missat en chans att stå bland fansen när han varit avstängd eller skadad, är det just faktumet att han är en av de sista hjältarna som nu försvinner. De kvar i truppen med någon form av ikonstatus är egentligen Danny och Alexander Kerzjakov, men den sistnämnde spelar allt för sällan numera. Alexander Anjukov ska givetvis lyftas fram för sin lojalitet han också men håller en betydligt lägre profil än t.ex. Danny och Lombaerts och hans avsked lär knappast bli lika känslomässigt.Själva matchen mot Kranosdar då? Jo, Zenit vann 1-0 utan att glänsa men defensivt såg det bra ut. Dessvärre lyckades även CSKA vinna sin match i onsdags vilket innebär att Zenit behöver ett smärre mirakel för att krångla sig till Champions League kvalet nästa säsong. Men precis som fansen ordnade ett perfekt avsked för Lombaerts i veckan kan man hoppas att laget gör detsamma för honom i helgen.

FC Zenit-FC Krasnodar Andrey Lunev

Igor Smolnikov

Luis Neto

Domenico Criscito

Yuriy Zhirkov

Giuliano

Javi Garcia

Mauricio

Aleksandr Kokorin

Artem Dzyuba

Danny



Avbytare

Aleksandr Anyukov

Luka Djordjevic

Hernani

Branislav Ivanovic

Aleksandr Kerzhakov

Yuri Lodygin

Nicolas Lombaerts

Andrey Sinitsyn

Sergei Petrov

Aleksandr Martynovich

Andreas Granqvist

Cristian Ramirez

Yuri Gazinskiy

Charles Kabore

Mauricio Pereyra

Pavel Mamaev

Fedor Smolov

Viktor Claesson



Avbytare

Ilya Abaev

Vladimir Bystrov

Francisco Wanderson Do Carmo Carneiro

Joaozinho

Vitaliy Kaleshin

Ricardo Laborde

Naldo



0 KOMMENTARER 160 VISNINGAR 0 KOMMENTARER160 VISNINGAR JOHAN NILSSON

johan.nilsson@globalsportsmedia.com

2017-05-19 15:14:48

ANNONS:

Fler artiklar om FC Zenit

FC Zenit

2017-05-19 15:14:48

FC Zenit

2017-05-15 17:24:42

FC Zenit

2017-05-08 16:21:33

FC Zenit

2017-05-02 13:33:19

FC Zenit

2017-04-27 11:30:22

FC Zenit

2017-04-25 13:40:25

FC Zenit

2017-04-17 12:50:03

FC Zenit

2017-04-09 11:50:00

FC Zenit

2017-04-06 15:21:00

FC Zenit

2017-04-03 10:52:16

ANNONS:

Efter tio säsonger med bland annat fyra ligatitlar och en Uefacuptitel lämnar Nicolas Lombaerts Zenit efter helgens avslutande ligamatch mot Lokomotiv Moskva. Hemma på Petrovskij fick han i onsdags det finaste av avsked när han tackades av utav spelare och fans.Artem Dzjuba bröt sin månads långa måltorka när han gjorde två snabba mål i bortamatchen mot Krylija som Zenit vann med 3-1. Resultatet sätter lite press på CSKA Moskva i kampen om andraplatsen.Efter att ha slarvat bort Champions Leagueplatsen till nästa säsong och i samma veva sett till så att Spartak Moskva fick fira ligaguldet i kavaj så är det svårt att se hur Mircea Lucescu och den här upplagan av Zenit ska kunna gå vidare. Det krävs en renovering av både laget och klubben och först att gå från den nuvarande organisationen blir med all säkerhet tränaren.Zenit tog chansen att gå förbi CSKA Moskva i kampen om andraplatsen som ger kval till Champions League. 2-0 blev det borta mot Tomsk, en seger som satt oacceptabelt hårt åt med tanke på motståndarlagets nuvarande skick.Zenit tog tre nya poäng på konstgräset i Rostotji när man man besegrade Orenburg med 1-0 efter straffmål av Giuliano. Spelmässigt var det dock långt ifrån imponerande och den svaga formen under 2017 håller i sig.Det satt hårt åt, men efter mycket om och men lyckades Branislav Ivanovic nicka in 1-0 mot Ural och se till så att Zenit fick inviga sin nya arena med tre poäng. Yohann Mollo fick sen fastställa slutresultatet med sitt första mål i Zenittröjan.Quincy Promes har varit den bästa spelaren i Ryssland under hela säsongen och det var därför talande att han med en dominerande insats mot Zenit låg bakom 2-1 segern, tre poäng som med allra största sannolikhet gör att ligatiteln hamnar i Moskva.Mircea Lucescu erkände efter ännu en besvikelse att hans uppdrag i Zenit har misslyckats och att han inte är säker på ifall han fortfarande är lagets tränare nästa säsong. - Jag kom hit för att förändra sättet att spela och slåss om ligatiteln, just nu kan jag inte säga att något av de uppdragen har uppfyllts.Efter åtta år av förseningar står det nu äntligen klart att Zenit lämnar Petrovskij och flyttar in på nya Sankt Petersburg Stadium. Premiärmatchen blir hemma mot Ural om två veckor, exakt datum har ännu inte spikats.Kanske har Zenit hittat in på rätt spår igen. 2-0 borta mot Rubin var 2017s bästa insats hittills och skänker lite liv till den toppstrid som för bara någon vecka sen såg ut att vara helt död.