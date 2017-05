Förändringar i Zenit - ny klubbchef & ny sportchef klara

Zenit strukturerar om klubbledningen efter ännu en misslyckad säsong. Sergej Furusenko blir ny klubbchef och Konstantin Sarsanija återvänder till klubben som ny sportchef.





Furusenko är född och uppvuxen i Sankt Petersburg (dåvarande Leningrad) och har genom åren suttit i styrelsen för olika bolag kopplade till Gazprom och hans goda relation med företagets VD, Alexej Miller, är givetvis den främsta anledningen till att han fått jobbet som klubbchef i Zenit. Några bevis på kompetens visade han aldrig under sin tid som ordförande för fotbollsförbundet och i dagsläget är det högst oklart vad Furusenko kommer att ha för uppgift i Zenit.



En annan person med en historia i Zenit blir ny sportchef i klubben. Konstantin Sarsanija återvänder till den tjänst han hade mellan åren 2006 och 2009. Sarsanija, född i Moskva, har även en tid bakom sig som sportchef i Dinamo Moskva och en liknande roll i det ryska fotbollsförbundet.



JOHAN NILSSON

johan.nilsson@globalsportsmedia.com

2017-05-27 13:47:31

Zenit strukturerar om klubbledningen efter ännu en misslyckad säsong. Sergej Furusenko blir ny klubbchef och Konstantin Sarsanija återvänder till klubben som ny sportchef.Ännu en säsong utanför Champions League och när man sammanfattar säsongen 2016/2017 för Zenits del så är det svårt att hitta några positiva bitar. Nu står klubben inför ännu ett tränarbeslut under sommaren men känslan är att problemet i klubben är större än bara tränaren.Efter tio säsonger med bland annat fyra ligatitlar och en Uefacuptitel lämnar Nicolas Lombaerts Zenit efter helgens avslutande ligamatch mot Lokomotiv Moskva. Hemma på Petrovskij fick han i onsdags det finaste av avsked när han tackades av utav spelare och fans.Artem Dzjuba bröt sin månads långa måltorka när han gjorde två snabba mål i bortamatchen mot Krylija som Zenit vann med 3-1. Resultatet sätter lite press på CSKA Moskva i kampen om andraplatsen.Efter att ha slarvat bort Champions Leagueplatsen till nästa säsong och i samma veva sett till så att Spartak Moskva fick fira ligaguldet i kavaj så är det svårt att se hur Mircea Lucescu och den här upplagan av Zenit ska kunna gå vidare. Det krävs en renovering av både laget och klubben och först att gå från den nuvarande organisationen blir med all säkerhet tränaren.Zenit tog chansen att gå förbi CSKA Moskva i kampen om andraplatsen som ger kval till Champions League. 2-0 blev det borta mot Tomsk, en seger som satt oacceptabelt hårt åt med tanke på motståndarlagets nuvarande skick.Zenit tog tre nya poäng på konstgräset i Rostotji när man man besegrade Orenburg med 1-0 efter straffmål av Giuliano. Spelmässigt var det dock långt ifrån imponerande och den svaga formen under 2017 håller i sig.Det satt hårt åt, men efter mycket om och men lyckades Branislav Ivanovic nicka in 1-0 mot Ural och se till så att Zenit fick inviga sin nya arena med tre poäng. Yohann Mollo fick sen fastställa slutresultatet med sitt första mål i Zenittröjan.Quincy Promes har varit den bästa spelaren i Ryssland under hela säsongen och det var därför talande att han med en dominerande insats mot Zenit låg bakom 2-1 segern, tre poäng som med allra största sannolikhet gör att ligatiteln hamnar i Moskva.Mircea Lucescu erkände efter ännu en besvikelse att hans uppdrag i Zenit har misslyckats och att han inte är säker på ifall han fortfarande är lagets tränare nästa säsong. - Jag kom hit för att förändra sättet att spela och slåss om ligatiteln, just nu kan jag inte säga att något av de uppdragen har uppfyllts.