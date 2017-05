Ingen väg tillbaka för Lucescu

Efter att ha slarvat bort Champions Leagueplatsen till nästa säsong och i samma veva sett till så att Spartak Moskva fick fira ligaguldet i kavaj så är det svårt att se hur Mircea Lucescu och den här upplagan av Zenit ska kunna gå vidare. Det krävs en renovering av både laget och klubben och först att gå från den nuvarande organisationen blir med all säkerhet tränaren.

0-1 förlusten mot Terek under söndagskvällen såg ut som många andra matcher under 2017. Zenit har mycket boll men förtvivlat svårt att skapa klara målchanser. Nu hade man tillräckligt med chanser för att vinna den här matchen ändå, och insatsen i sig var inte sämre än någon annan under året men inte heller bra nog. Terek gjorde mål efter en fast situation, sent in i andra halvlek, vilket var lagets enda riktiga målchans på 96 minuter. Zenit hade en boll i ribban efter att Oleg Sjatov slagit vad som såg ut att vara ett misslyckat inlägg, Giuliano fick nästan öppet mål från nära håll efter en retur men missade bollen och i första halvlek kunde både Danny och Sjatov ha gett Zenit ledningen men ingen lyckades.Under 2017 har Zenit mäktat med att åka ur Europa League mot (ett b-betonat) Anderlecht och tappat poäng i fem av tio ligamatcher. Resultaten är ett problem, men sättet man har spelat på under årets 12 tävlingsmatcher är ett betydligt större. Det ser helt enkelt inte bra ut och antalet bra prestationer under kalenderåret 2017 kan räknas till en hel match (borta mot Rubin) samt en bra halvlek. (hemma mot Anderlecht) I övrigt har det bestått utav långsamt tempo, spelare som inte verkar veta vad de ska göra och någon individuell prestation som säkrat segrar mot bottenlag som Tomsk & Orenburg.Värningsarbetet under vintern 2017 har varit ett fullständigt haveri. Att Zenit skulle sakna både Hulk och Garay som lämnade under sommaren 2016 kunde vem som helst förstå men att avsaknaden av Axel Witsel på mitten skulle bli såhär tung det var det nog få som insåg. Lucescu har letat igenom hela truppen i jakt på en ersättare men fem månader efter Witsels flytt kan man lugnt konstatera att varken Hernani, Jusupov, Tsallagov eller någon annan ens är i närheten av samma kvalitet. Yohan Mollo som gjorde succé i Krylija och värvades till Zenit i Januari har knappt ens fått chansen att spela, till viss del beroende på utlänningsregeln men den var inte direkt någon nyhet för Zenit när man värvade fransmannen. Om man ändå bara skulle ha honom på bänken kan man lugnt ifrågasätta varför han ens skulle värvas in?Branislav Ivanovic kändes på förhand som ett kap då han värvades utan någon transfersumma inblandad och det är svårt att ge klubben eller Lucescu skit för den affären, men så som Ivanovic har presterat sedan flytten är det omöjligt att ge honom godkänt. Sommarens värvningar, Giuliano & Robert Mak, har precis som resten av laget helt och hållet tappat formen under 2017 och Mak syns alltmer sällan i startelvan.Startelvan har Lucescu fortfarnade inte fått grepp om, och till matchen mot Terek slängde han återigen runt spelarna med konsekvensen att Hernani fick flytta på sig för att göra rum för Jusupov. Framåt envisades han med Sjatov, Giuliano & Danny bakom Artem Dzjuba - en konstellation som vem som helst borde förstå inte kommer fungera mot ett lag som parkerar bussen framför egna målet. Djupledsspelet är obefintligt med de här fyra och när man ändå har spelare som Mak på bänken är det väldigt svårt att förstå hur Lucescu resonerar.Efter matchen mot Terek hade Lucescu i vanlig ordning en rad bortförklaringar till varför det gick som det gick. Planen var usel (korrekt) och Terek förstörde matchen genom att bara försvara. För en tränare som arbetar med ungefär tio gånger så stor budget som motståndarlaget kan man tycka att han ska ha hittat ett motmedel mot lag som parkerar bussen, för det är Terek sannerligen inte först med att göra när de kommer till Sankt Petersburg.Lucescu hade inte heller klass nog att gratulera Spartak Moskva till guldet utan påminde återigen den samlade presskåren om att Spartak minsann får fördelar både från domare och media(!) vilket har påverkat utgången av ligan. Lucescu nämnde givetvis inte att han under många av sina år i Ukraina avnjöt en betydligt mer generös behandling från domare, motståndarlag etc. som gladeligen såg till att hans Shakhtar vann ligan på Dynamo Kievs bekostnad.Mircea Lucescu är inte hela problemet, flera spelare presterar långt under förväntad nivå speciellt när man ser till deras lönecheckar. Zenits klubbledning har försett Lucescu med en spelartrupp fylld av landslagsmän men väldigt få som faktiskt verkar ha några fortsatta ambitioner med sin karriär. Merparten av de ryska landslagsmännen har sedan länge checkat ut och samlar nu bara lönen på hög inför pensionen. Zenit har haft sämre upplagor än den här genom åren men knappast har någon annan upplaga varit så illa omtyckt i staden än vad det här laget är. Tittar man igenom startelvan är det egentligen bara Danny & Domenico Criscito som kommer undan p.g.a. vad de presterat för laget tidigare i karriären, resten tror jag merparten av fansen gladeligen blir av med.Problemet med att Zenit inte har någon riktig sportchef har blivit allt mer tydligt den här säsongen. Lucescus värvning av Giuliano slog väl in i höstas men det var tränaren själv som stod för den. Klubben går i princip enbart på spelare som etablerat sig i den ryska ligan och alla som följer den vet att kvalitén knappast är den högsta. Spelare som sen skriver stora kontrakt med Zenit verkar dessutom automatiskt tappa motivationen och förutom Igor Smolnikov kan jag inte minnas någon rysk spelare som konsekvent har utvecklats i Sankt Petersburg under de senaste säsongerna.Nu är Zenit i den situation att man måste rensa ut och bygga nytt. Truppen är alldeles för stor och fylld av mediokra spelare vars karriärer antingen har stagnerat eller sedan länge nåt sin topp. En ordentlig sportslig ledning måste tillsättas för det är inte OK att en klubb med ligans i särklass största budget för andra året i rad (sannolikt) missar Champions League spel. För några månader sedan var jag villig att ge Mircea Lucescu ett år till för att kunna sätta sin prägel på laget på allvar, men det känns svårare att motivera det nu när det inte syns några som helst framsteg i lagets sätt att spela. Lucescus arbete är ett misslyckande och både han och Zenit mår nog bäst av att gå olika vägar efter säsongen. Sen är det dags för helrenovering av det här laget, för en klubb med en ny fin arena, så mycket pengar på banken och en så stor fanbase ska inte vara i det skick som Zenit är i dagsläget.