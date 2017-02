2017-02-23 19:00

FC Zenit - Anderlecht

3-1



Lodigin chanslös på Kiese Thelins sena nick

Kiese Thelin nickade bort Zenit

Trots total kontroll på matchen och en 3-0 ledning med en minut kvar så lyckades Zenit åka ur Europa League mot Anderlecht efter att Isaac Kiese Thelin nickat in 3-1 i den 90:e minuten. Zenit har bara sig själva och insatsen i det första mötet att skylla på för det här är ett motstånd man ska slå ut alla dagar i veckan.



I andra halvleken var det klart bättre fart på Zenit men även här saknades de klara målchanserna, därför var det extra bra att man var extremt effektiva den här kvällen. Danny och Giuliano kombinerade sig fram i den 72:a minuten och Giuliano frispelade Dzjuba som behärskat satte 2-0. Sex minuter senare tryckte sig Dzjuba fram och gav tillbaka till Giuliano som i öppet mål satte 3-0 och där och då talade precis allt för att Zenit skulle ta sig vidare. Och det var egentligen ingenting under de sista 12 minuterna som talade för något annat, Anderlecht skapade knappt någonting men lyckades i den sista minuten bita sig fast i straffområdet efter en fast situation och efter ett inlägg från högerkanten nickade Kiese-Thelin in 3-1 och skickade Anderlecht vidare på bortamål.



Det är givetvis ett extremt misslyckande för Zenit att åka ur redan i sextondelsfinal, speciellt då man fick ett på pappret klart svagare motstånd som dessutom så tydligt prioriterade ligaspelet. Men en bedrövlig insats förra veckan där Mircea Lucescus laguttagning blev helt fel kostade avancemanget. Idag fick Lucescu ut mer av laget men man kan verkligen ifrågasätta vad det är han ser i

Ska man hitta något positivt från den här annars väldigt deprimerande kvällen är det att den riktiga lagkaptenen, Danny, är tillbaka efter sin tredje svåra knäskada och han spelar ikväll på en nivå som endast Giuliano kan mäta sig med i Zenit. Danny tog över lagkaptensbindeln från Artem Dzjuba och han är lagets självklara ledare och ska Zenit kunna utmana om ligatiteln i vår så måste Danny hålla sig frisk.



2017-02-23 21:10:09

