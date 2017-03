2017-03-04 14:30

CSKA Moskva - FC Zenit

0-0



Jobbig dag för Dzjuba

Krasnodar räddade kvar Zenit i guldstriden

Trots spelövertag och 20 minuter i spel 11 mot 10 så fick Zenit inte hål på CSKA och slängde därmed bort värdefulla poäng i toppstriden. Som tur var fick man hjälp från Krasnodar på söndagen då de spelade 2-2 mot Spartak Moskva vilket innebär att ställningen i toppen är oförändrad.



På planen bjöd dock inget av lagen upp till något speciellt bra spel. CSKA var det aningen bättre laget i första halvlek och hade också de två bästa chanserna att ta ledningen, men dåliga avslut från Olanare & Dzagojev räddade Zenits nolla. I den andra halvleken tog Zenit över spelet men hade förtvivlat svårt att skapa några riktigt klara lägen. Mauricio var närmast när han med ett skott från c:a 25 meter överlistade Akinfejev men bollen tog i insidan av stolpen och studsade fel väg för Zenits del. Aleksandr Kokorin och just Mauricio hade varsin halvchans i den andra halvleken och Artem Dzjuba hade den klart bästa med c:a 10 minuter kvar att spela men hans nick var riktigt svag och såg ut att gå närmare tre meter utanför målet. 0-0 borta mot CSKA är oftast ett bra resultat, men med tanke på att Zenit kontrollerade den andra halvleken och att man fick avsluta mot 10 man då Pontus Wernbloom dragit på sig två gula kort gör att resultatet är svårare att acceptera. Trots ett markant spelövertag mot ett till synes trött hemmalag hade Zenit svårt att skapa några riktiga målchanser och ingen från den offensiva fyran med Kokorin, Danny, Giuliano eller Dzjuba hade någon stor dag. Defensivt såg det bättre ut än mot Anderlecht och även om man släppte två riktigt bra målchanser i första halvlek såg försvaret, speciellt mittbackarna Criscito och Neto, stabila under under stora delar av matchen.



CSKA Moskva-FC Zenit Igor Akinfeev

Mario Fernandes

Vasili Berezutski

Viktor Vasin

Aleksei Berezutski

Georgi Schennikov

Aleksandr Golovin

Pontus Wernbloom

Alan Dzagoev

Alexey Ionov

Aaron Samuel



Avbytare

Fedor Chalov

Sergey Chepchugov

Astemir Gordyushenko

Sergey Ignashevich

Konstantin Kuchaev

Georgi Milanov

Kirill Nababkin

Yuri Lodygin

Aleksandr Anyukov

Luis Neto

Domenico Criscito

Yuriy Zhirkov

Javi Garcia

Mauricio

Aleksandr Kokorin

Giuliano

Danny

Artem Dzyuba



Avbytare

Luka Djordjevic

Hernani

Branislav Ivanovic

Aleksandr Kerzhakov

Nicolas Lombaerts

Andrey Lunev

Robert Mak



2017-03-06 11:06:38

