Lucescu: Jag har misslyckats med mitt uppdrag

Mircea Lucescu erkände efter ännu en besvikelse att hans uppdrag i Zenit har misslyckats och att han inte är säker på ifall han fortfarande är lagets tränare nästa säsong.

- Jag kom hit för att förändra sättet att spela och slåss om ligatiteln, just nu kan jag inte säga att något av de uppdragen har uppfyllts.



- När jag kom hit var det med uppdraget att förändra lagets spel och genomföra en generationsväxling. Som ni vet så hade vi ett ganska gammalt lag när jag tog över förra sommaren och vi har försökt föryngra och bygga en ny stomme. Till en början kände jag att vi lyckades, vi spelade fantastiskt bra fotboll i höstas och var där som jag hade hoppats. Men under 2017 har det gått trögt och det vi såg idag var den värsta sortens fotboll enligt mig. Jag hatar när mina lag slår längre bollar från backlinjen, det ska inte vara så. Men nu blev det så ändå.



- Min framtid är det inte jag som bestämmer om. Målet för säsongen var att bygga ett nytt lag, ett nytt spel och samtidigt slåss om titeln. Nu är titeln inte längre i våra händer och det är inte säkert att vi kommer vinna den även om vi vinner mot Spartak nästa vecka. Jag kommer träna laget resten av säsongen sen får vi se vad som händer.



Det är första gången som Lucescu verkligen öppnar upp kring sina tankar om hur jobbet i Zenit har gått. Och precis som han säger så verkade allt fantastiskt i höstas men laget har varit ur slag under hela 2017 och det är nog inte en enda spelare i laget vars formkurva pekar uppåt sedan nyår. Nu när Lucescu jobbat på att få in sina nyförvärv i startelvan har han visserligen fått ner medelåldern men kvalitén på laget har sannerligen inte höjts. En spelare vars höstsäsong var fenomenal men som tappat det mesta efter nyår är Giuliano och Lucescu hade svårt att sätta fingret på vad som är fel med brassen.

- Mot slutet av hösten var han trött, han hade spelat nästan non-stop i mer än ett år och hade ett par tunga flygresor fram och tillbaka från Brasilien som påverkade honom. Nu vet jag faktiskt inte vad felet är, men han saknar det självförtroendet som han hade i höstas. Jag hoppades att det skulle bli bättre när Danny kom tillbaka men så verkar det inte vara, tyvärr.



Om Lucescu var mild i sin kritik mot Giuiliano så var det raka motsatsen när Oleg Sjatov kom på tal. Sjatov som i fjol var en nyckelspelare har haft problem att ta en plats under Lucescu och dessutom tappat sin plats i det ryska landslaget. Och Lucescu verkar måttligt road över Sjatovs försök att slå sig in i laget igen.

- Det är alltid problem med honom. Han är tydligen alltid skadad. När han blivit frisk igen är han med och tränar i en halvtimme sen har han ont någonstans igen. Hur ska jag då kunna se hur bra han är? Han spelar ju aldrig? Du ser andra spelare i det här laget som förlorar sin plats i startelvan, de kämpar på träningarna för att ta tillbaka den. Oleg Sjatov blir "skadad" och sitter vid sidan om. Då blir det svårt att spela honom.



Det är noterbart att Lucescu anklagar Sjatov för att fejka skador. Men det låter inte helt osannolikt. Det kommer ingen diagnos på vilken skada han tydligen ska ha, och spelaren själv är inte särskilt tydlig heller. Det enda Sjatov sagt om sin "skada" är att "Lucescu klarar sig bra utan mig". Oleg Sjatov sågs för några säsonger sedan som en av de nästa stora spelarna från



2017-04-09 11:50:00

