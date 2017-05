Lucescu ut - Semak in? Men problemet är större än tränaren

Ännu en säsong utanför Champions League och när man sammanfattar säsongen 2016/2017 för Zenits del så är det svårt att hitta några positiva bitar. Nu står klubben inför ännu ett tränarbeslut under sommaren men känslan är att problemet i klubben är större än bara tränaren.

När en klubb av Zenit s storlek missar Champions League spel två år i rad är det givetvis inte OK. 2-0 segern mot Lokomotiv på söndagseftermiddagen betydde ingenting eftersom att CSKA på ett behagligt sätt städade av Anzji på hemmaplan med 4-0 och för andra säsongen i rad får Zenit stanna hemma på tisdags och onsdagskvällarna och istället ladda för Europa League . Rent ekonomiskt klarar man sig, klubben sköts på ett bra sätt och även om intäkterna från Champions League alltid är välkomna är det inget som påverkar den dagliga driften av klubben. Men att locka spelare till Ryssland kan egentligen bara göras på två sätt. Antingen betalar man långt över marknadsmässiga löner eller med löftet att spelaren kontinuerligt får delta i Champions League. Zenit har sedan flera år tillbaka vägrat att göra det förstnämnda, men när man inte längre kan locka med spel i Champions League blir det givetvis ett problem när det kommer till spelarrekrytering.För förändringar kommer att ske i sommar och oavsett om det är Mircea Lucescu eller någon annan som är huvudtränare kommer nya spelare att komma in. Efter en sportsligt misslyckad säsong har Mircea Lucescu inte speciellt många supportrar kvar i Sankt Petersburg. Han kan naturligtvis peka på att André Villas-Boas under sitt sista år i klubben också slutade trea, men portugisen klarade av att ta Zenit till åttondelsfinal i Champions League samt att vinna den ryska cupen vilket räddade lite av hans sista säsong. Den andra stora frågan i Lucescus vara eller icke vara är just spelarrekryteringen. Han fick någolunda fria händer att bygga ett nytt lag de senaste 12 månaderna och av de spelarna han har hämtat in är det inte speciellt många som får mer än godkänt. Giuliano började strålande men har likt resten av laget bleknat betydligt under 2017. Av Branislav Ivanovic, Robert Mak, Ibrahim Tsallagov, Yohan Mollo , Hernani & Ivan Novosoltsev är det bara Mak som sticker ut någolunda positivt men precis som med Giuliano är det helt och hållet baserat på prestationerna under hösten 2016. Den enda värvningen som faktiskt sett riktigt bra ut är målvakten Andrej Lunev men där bekräftade Lucescu själv att det var klubben som låg bakom det köpet och inte han själv.Zenit kommer inte lägga några €30 miljoner på enskilda spelare i sommar, men transferbudgeten kommer vara betydligt större än för övriga klubbar i Ryssland och litar man då återigen på Lucescu att spendera de pengarna? Värvningsarbetet har länge varit ifrågasatt och det faktum att Zenit inte har någon sportchef eller officiellt värvningsansvarig person i klubben gör en inte direkt mer hoppfull inför sommaren. Lucescu ärvde Villas-Boas trupp med spelare som var vana vid en annan typ av fotboll, något som Lucescu mer än gärna använde som ursäkt på gårdagens presskonferens när han fick frågan om de uteblivna resultaten. Och visst har tränaren rätt i det, precis som att han inför & under säsongen tappade Garay, Hulk och Witsel samtidigt som han förväntades leverera resultat. Tappet av Axel Witsel blev fundamentalt tungt för Lucescu, belgaren hade hållit ihop mittfältet under hösten och med sitt spelsinne och passningsspel var han en stor anledning till att t.ex. Giuliano kunde dominera som han gjorde. En spelare som Witsel kan ett lag som Zenit inte ersätta bara sådär, men samtidigt ska en spelare inte heller kunna betyda så pass mycket för ett lag som han uppenbarligen gjorde.Någon lösning har Lucescu inte hittat. Under våren har han testat Mauricio, Hernani, Tsallagov, Jusupov och säkert någon mer som jag glömt, i samma roll som Witsel utan att få något positivt resultat. Spelmässigt såg stora delar av vårsäsongen bedrövlig ut och jämför man antalet skapade målchanser med i fjol är det en tydlig minskning. Faktum är att Zenit bara är fyra i ligan i antalet skapade målchanser den här säsongen, bakom både Spartak & CSKA samt Krylija som trots det åkte ur igår.Tittar man på enskilda spelare är det svårt att se vilka som gått framåt under Lucescus ledning. Artem Dzjuba har haft ett helt OK år och att göra 13 mål trots att man bara skjuter i snitt 2.1 skott per match är faktiskt riktigt bra. Spelare som Oleg Sjatov & Aleksandr Kokorin som man hoppades skulle ta ett större ansvar efter att Hulk flyttat till Kina har varit två enorma besvikelser. Sjatovs usla säsong kan till viss del skyllas på skador, men Kokorin har fått upprepade chanser av Lucescu utan att göra några större avtryck. Domenico Criscito hade en bra säsong men det har han å andra sidan alltid, så det kan man knappast tacka Lucescu för.När säsongen nu sammanfattas kan den bara få ett betyg och det är underkänt. Inte bara i tabellen, spelmässigt var det bortsett från några månader under hösten aldrig riktigt bra. Värvningsarbetet havererade fullständigt och spelarutvecklingen har i princip stått still. Lucescu lyckades inte heller lyfta upp spelare från akademin men där är han ursäktad för det är sannerligen inte hans fel. Zenits ungdomsverksamhet är ett praktfiasko och man har full förståelse för att Spalletti & Villas-Boas, precis som Lucescu, gav upp tanken på att spela in egna produkter i a-laget då nivån på spelarna underifrån är långt ifrån godkänd.Zenit har egentligen alla förutsättningar för att undvika sådana här säsonger. Men där man gör stora framsteg på att dra in pengar från sponsorer och publik så har man om inte gått bakåt så åtminstone stått still när det kommer till den sportsliga ledningen av klubben. Att man inte har en kompetent sportchef är i mina ögon ett betydligt större problem än vem som sitter på tränarbänken. Nu värvar man landslagsmän och imponeras av deras meritlistor utan att egentligen titta vem eller vilka spelare man egentligen behöver. Byter man tränare i sommar är risken stor att han inte vill ha kvar en stor del av truppen och då ska man renovera om hela laget på nytt och då är det egentligen svårt att kräva snabba resultat.I dagarna har det ryktats allt mer intensivt om att föredetta spelaren och assisterande tränaren, Sergej Semak, ska ta över efter Lucescu. Semak har gjort det riktigt bra i Ufa som är hans första jobb som huvudtränare och skulle säkert inte göra bort sig i Zenit heller. Men min känsla är att problemet i klubben är betydligt större än vilket namn som sitter på tränarbänken.