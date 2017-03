Lucescus konspirationsteorier framstår som alltmer patetiska

Zenits guldchanser snöade bort i matchen mot Amkar som förlorades med 1-0. Förlusten vittnar också om allt som gått fel för Zenit den här säsongen och det är inte bara tveksamma domarinsatser som går att skylla på, även om det verkar vara Mircea Lucescus enda förklaring.

Att Zenit förlorar den kanske minst glamorösa fotbollsmatch som rysk fotboll har att erbjuda är kanske ingen katastrof i sig. På konstgräs i ett snöigt Perm är det flera lag som tappat glöden och rest hem tomhänta men nu innebär förlusten att Zenit kan glömma ligatiteln och istället får inrikta sig på att försöka rädda en kvalplats till Champions League nästa säsong.

Med tanke på att Zenit på mindre än sex månader blev av med sina kanske tre bästa spelare, Hulk, Garay & Witsel, är det kanske inte så konstigt att resultaten uteblir - men det är inte heller så att Mircea Lucescu inte fick de ersättarna han ville ha. Åtta nya spelare värvades in i somras och i Januari och utav dem är det bara en som kan ses som fullt ordinarie. (Giuliano)

Värvningsarbetet har alltså fullständigt brakat samman och Zenit har misslyckats kapitalt i att, med i princip oändliga resurser, skaffa sig ett lag som kan vinna den inhemska titeln. Mircea Lucescu ska givetvis inte bära all skuld, men många av besluten som tränaren har tagit under säsongen ter sig allt mer obegripliga. Han har misslyckats med att få ihop ett fungerande försvarsspel, och de tre försvararna han själv hämtat in (Ivanovic, Novoseltsev & Tsallagov) är alla långt ifrån en plats i startelvan. Offensivt fortsätter han att ge Aleksandar Kokorin förtroende men belönas inte med någonting. Kokorin som fått större rubriker för champagneorgier och fortkörningar under säsongen verkar mer eller mindre ha gett upp sin fotbollskarriär och räknar nu bara in pengarna i det långtidskontrakt han skrivit med Zenit. Detsamma gäller hans lagkamrat Oleg Sjatov som inte har tagit ett steg i sin utveckling under säsongen. Sjatov som en gång sågs som en stor talang och som under André Villas-Boas ledning faktiskt såg ut att ta steget till en etablerad spelare har tappat det mesta under 2016/2017 och kan, som många andra ryska spelare, tacka utlänningsregeln till att han fortfarande får någon speltid. Både Robert Mak och Danny hade givetvis gått före Sjatov ifall det inte funnits några krav på inhemska spelare i startelvan.



Det blir dock inte lättare att sympatisera med Lucescu då han konstant skyller nederlag och misslyckanden på domarna. Mot Amkar hade Zenit en boll som såg ut att vara över linjen men då det inte finns någon teknik som hjälper domarna i Ryssland så är det sådana situationer som kan uppstå. Reprisbilderna visade inte med tydlighet att bollen var inne men visade däremot att linjedomaren omöjligt kunnat se vad som skedde då Luis Neto blockerade hans synfält. Det var inte p.g.a domarna som Zenit förlorade mot Amkar, eller mot någon annan motståndare - men enligt Lucescu så pågår det en konspiration emot honom och Zenit där domare från Moskva tillsätts för att se till så att Zenit förlorar. Lucescus konstanta gnäll får en nästan att längta efter Villas-Boas som framstod som mild i jämförelse.



Förlusten mot Amkar innebär att Zenit är åtta poäng efter Spartak Moskva med 11 matcher kvar att spela. Det finns givetvis ingenting som tyder på att Zenit skulle hämta in det avståndet, eller ens att man ska hålla CSKA Moskva bakom sig i jakten på andra platsen. Spelet har, med undantag av en timme i returmatchen mot Anderlecht, sett bedrövligt ut under 2017 och avsaknaden av Axel Witsel på mittfältet har varit monumentalt stor. Framåt är man helt befriade från kreativitet då Giuliano tappat formen och Danny nyligen återvänt från sin tredje svåra knäskada i karriären. När hoppet offensivt står till Sjatov, Dzjuba & Kokorin - då förstår man hur illa ute Zenit är. Alla tre kan se ok, eller t.o.m. bra ut, med duktiga spelare omkring sig. Men när de själva ska bära offensiven så avslöjas de fort som de mediokra fotbollsspelarna de faktiskt är.



2016/2017 hade alla förutsättningar att bli ett bra år för Zenit trots förlusterna av Hulk & Garay. Rivalerna såg svagare ut än på länge och Europacupspelet vittnar tydligt om att den ryska ligan är sämre än på många år, även om Krasnodar och Rostov lyckats förhållandevis bra. Men Zenit misslyckades på transfermarknaden, (igen!) Lucescu har inte klarat av att utveckla laget och framförallt; den ryska stommen av spelare har inte visat sig vara kapabla att ta det ansvar som krävs för att nå framgångar. Att Zenit först och främst behöver en kompetent person i sportchefsrollen är allra tydligast, sen får den personen själv avgöra ifall Mircea Lucescu är rätt man att ta Zenit framåt. Just nu känns det verkligen inte så.