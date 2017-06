Mancini: Mitt enda mål är att vinna

Efter att tidigare idag ha blivit presenterad som ny huvudtränare i Zenit gav Roberto Mancini också en kortare intervju med klubbens hemsida.

- Jag har kommit hit för att vinna, det är mitt enda mål.





Hur mycket vet du om truppen du kommer få ärva? Och har du redan planerat några förändringar?

- Det är svårt att säga, för det är en sak att se dem på TV och en annan sak att jobba med dem dagligen på träningsplanen. För mig är det viktigt att lära känna alla på försäsongen och redan då kunna ta beslut om truppen.



Vad har du för mål med laget?

- Det är enkelt, att vinna! Men jag vet att det är en sak att säga det och en annan sak att göra det. Vi måste vara beredda att jobba hårt för det här är ingen enkel serie att vinna. Men vi har förutsättningarna och vi har fantastiska supportrar som alltid stöttar laget och med deras hjälp kan vi definitivt bli mästare redan nästa säsong.

2017-06-01 17:30:07

