2017-04-26 16:00

Orenburg - FC Zenit

0-1



Ny seger, trots svag insats

Zenit tog tre nya poäng på konstgräset i Rostotji när man man besegrade Orenburg med 1-0 efter straffmål av Giuliano. Spelmässigt var det dock långt ifrån imponerande och den svaga formen under 2017 håller i sig.



Nu blev det ändå tre poäng och i nästa omgång väntar den hopplösa jumbon, Tomsk, på bortaplan så någon extrem panik bör inte råda i klubben. Men det går inte att se förbi det faktum att laget ser betydligt sämre ut under 2017 än vad man gjorde under höstsäsongen. Visst saknas



Mot Ural krävdes det två röda kort på motståndarna för att fixa tre poäng, mot Orenburg var det egentligen bara oskärpa hos hemmalaget som gjorde att Zenit reste hem med full pott. Det är sannerligen ingenting att bygga vidare på och även om jag tidigare varit inne på att tränarposten inte är det stora problemet i Zenit blir det allt svårare att tro på att Lucescu är rätt man för att ta det här laget vidare. Spelet är inte bra, det är stundtals riktigt dåligt och det finns ingenting i dagsläget som pekar på att det ska bli bättre. Ligaguldet må vara borta men en plats i Champions League nästa säsong är nog så viktig för Zenit s del. Tre poäng borta mot Orenburg var därför livsviktiga eftersom att CSKA senare på kvällen körde över Lokomotiv i derbyt med 4-0. Och precis som Mircea Lucescu sa efter matchen så var poängen och resultatet det man kunde glädja sig åt, för spelmässigt såg det sannerligen inte speciellt bra ut. Zenit hade förvisso bra kontroll på matchen i den första halvleken och Giuliano kunde med sitt första ligamål sedan November ge laget ledningen från straffpunkten efter att Zjirkov gått omkull. Men behagligare än så blev det inte och i den andra halvleken var Orenburg nära flera gånger om att kvittera. Redan i den första halvleken fick Andrej Lunev sträcka ut rejält för att hålla nollan, i den andra halvleken räddades han och Zenit snarare av dåliga avslut från hemmalaget. Zenit hade sina chanser att stänga matchen också, Danny brände ett friläge och Tsallagov ett ännu bättre läge i den andra halvleken men någon kontroll på matchen hade man verkligen inte.Nu blev det ändå tre poäng och i nästa omgång väntar den hopplösa jumbon, Tomsk, på bortaplan så någon extrem panik bör inte råda i klubben. Men det går inte att se förbi det faktum att laget ser betydligt sämre ut under 2017 än vad man gjorde under höstsäsongen. Visst saknas Axel Witsel på mitten, men det är inte bara det. Flera spelare har tappat i form och Lucescus konstanta förändringar i startelvan verkar inte ge någon positiv effekt heller. Offensivt gav han i Dzjubas frånvaro chansen till Luka Djordjevic samtidigt som Oleg Sjatov fick chansen att ersätta Aleksandr Kokorin, men ingen av dem imponerade. Hernani som varit given på mittfältet de senaste veckorna har nu petats till förmån för först Tsallagov och nu senast Javi Garcia. Det finns ingen riktig logik i alla de förändringar som Lucescu gör, även om de till viss del är förståeliga då han inte får någon fart på laget. Men det är ett kraftigt underbetyg när en tränare varit på plats i nästan ett år och ändå inte vet vilken hans bästa startelva är.Mot Ural krävdes det två röda kort på motståndarna för att fixa tre poäng, mot Orenburg var det egentligen bara oskärpa hos hemmalaget som gjorde att Zenit reste hem med full pott. Det är sannerligen ingenting att bygga vidare på och även om jag tidigare varit inne på att tränarposten inte är det stora problemet i Zenit blir det allt svårare att tro på att Lucescu är rätt man för att ta det här laget vidare. Spelet är inte bra, det är stundtals riktigt dåligt och det finns ingenting i dagsläget som pekar på att det ska bli bättre.

Orenburg-FC Zenit Aleksandr Rudenko

Andrey Malyh

Adesoye Oyevole

Mikhail Sivakov

Vladimir Poluyakhtov

Blagoy Georgiev

Stanislav Dragun

Maksim Grigoriev

Michal Duris

Vladimir Parnyakov

Denis Popovic



Avbytare

Dmitri Andreev

Maksim Bordachev

Sergey Breev

Dmitri Efremov

Aleksandr Gutor

Elguja Lobjanidze

Pavel Nekhaychik

Andrey Lunev

Igor Smolnikov

Luis Neto

Branislav Ivanovic

Yuriy Zhirkov

Giuliano

Javi Garcia

Ibragim Tsallagov

Oleg Shatov

Luka Djordjevic

Danny



Avbytare

Aleksandr Anyukov

Chernov

Hernani

Aleksandr Kerzhakov

Yuri Lodygin

Nicolas Lombaerts

Robert Mak



JOHAN NILSSON

2017-04-27 11:30:22

