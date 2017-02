Officiellt: Branislav Ivanovic till Zenit

Branislav Ivanovic presenterades idag som Zenits senaste nyförvärv. Serben har skrivit på ett 2,5 års kontrakt och blir spelklar redan till första mötet med Anderlecht i Europa League.



I Ivanovic får man både erfarenhet och kvalitet men också en spelare som kan den ryska ligan efter två säsonger med Lokomotiv Moskva. Ivanovic är spelklar omedelbart och får representera Zenit när Ivanovic har varit ryktenas man de senaste dagarna men redan i slutet av förra veckan avslöjade ryska Sport-Express att övergången till Zenit var klar. Idag presenterade klubben sin nya försvarare och Ivanovic väntas gå rakt in i startelvan. I Chelsea spelade han oftast högerback men i Zenit är han tänkt att vara mittback, en position man desperat behövt förstärka på sedan Ezequiel Garay lämnade i somras.I Ivanovic får man både erfarenhet och kvalitet men också en spelare som kan den ryska ligan efter två säsonger med Lokomotiv Moskva. Ivanovic är spelklar omedelbart och får representera Zenit när Europa League slutspelet drar igång i slutet på månaden.

0 KOMMENTARER 215 VISNINGAR 0 KOMMENTARER215 VISNINGAR JOHAN NILSSON

johan.nilsson@globalsportsmedia.com

2017-02-01 13:27:44

