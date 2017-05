Pliktskyldig seger i Sibirien

2017-05-01 12:00

Zenit tog chansen att gå förbi CSKA Moskva i kampen om andraplatsen som ger kval till Champions League. 2-0 blev det borta mot Tomsk, en seger som satt oacceptabelt hårt åt med tanke på motståndarlagets nuvarande skick.



Däremot är det fortfarande så att det finns ingenting i hur det här laget presterar sedan årsskiftet som får en att tro på en framtid med Mircea Lucescu som tränare. Spelet är fortfarande trögt, spelare byts från höger till vänster och spelar i olika positioner och trots alla förändringar som Lucescu gör verkar det vara omöjligt för honom att hitta sin startelva. Javi Garcia som tidigare i år varit i frysboxen är nu helt given på mittfältet igen, nyförvärvet Hernani åker in och ut ur elvan och Oleg Sjatov som för bara några veckor sedan anklagades för att fejka skador av sin egen tränare har nu startat två matcher i rad. Nu fick Lucescu förvisso ut lite av Sjatov som gjorde sin bästa match för säsongen, men det säger dessvärre egentligen mer om hur Sjatov presterat tidigare under säsongen.



Förhoppningen inför de fyra avslutande matcherna är nu att Zenit, trots dåligt spel, ska kunna kriga till sig ytterligare fyra segrar vilket antagligen är nödvändigt för att hålla CSKA bakom sig. Spelschemat ser dock betydligt tuffare ut för Zenits del som har kvar att möta både Krasnodar och Lokomotiv Moskva, även om de sistnämnda inte kommer ha någonting att spela för när de ställs emot Zenit i säsongens sista match. På förhand låter inte en sex timmar lång flygresa till Sibirien, en usel plan och lag som slåss för sin överlevnad som någon kul bortamatch. Med det i åtanke är 2-0 ett ganska bra resultat för Zenit s del. Men Tomsk anno 2017 är inget lag som hör hemma i Premier League . P.g.a. enorma ekonomiska problem är det ett amatörlag som avslutar säsongen åt klubben och även om man ska ha all credit i världen för hur man har slitit sig igenom vårsäsongen med faktiskt rätt bra resultat så är det skrämmande hur ett lag som Zenit behövde till den 83:e minuten innan man faktiskt klarade av att stänga matchen. I första halvlek dominerade Zenit som väntat, och det fanns egentligen inga invändningar mot spelet under de första 45 minuterna. Oleg Sjatov gjorde 1-0 efter 35 minuter men det målet skulle ha kommit långt innan med tanke på de målchanser som fanns. I den andra halvleken stannade den offensiva produktionen av i princip helt och hållet och även om Tomsk inte var speciellt nära att kvittera så var spelet ute på planen relativt jämnt och mot ett mer kvalificerat motstånd så hade Zenit knappast kommit undan med tre poäng med det spel som man visade upp under åtminstone de första 30 minuterna av den andra halvleken. Det dröjde till den 83:e innan Danny, elegant framspelad av planens bästa spelare för dagen Oleg Sjatov, kunde punktera matchen och se till så att Zenit flyger hem till Sankt Petersburg med tre poäng som verkligen behövs i jakten på Champions League spel nästa säsong.Däremot är det fortfarande så att det finns ingenting i hur det här laget presterar sedan årsskiftet som får en att tro på en framtid med Mircea Lucescu som tränare. Spelet är fortfarande trögt, spelare byts från höger till vänster och spelar i olika positioner och trots alla förändringar som Lucescu gör verkar det vara omöjligt för honom att hitta sin startelva. Javi Garcia som tidigare i år varit i frysboxen är nu helt given på mittfältet igen, nyförvärvet Hernani åker in och ut ur elvan och Oleg Sjatov som för bara några veckor sedan anklagades för att fejka skador av sin egen tränare har nu startat två matcher i rad. Nu fick Lucescu förvisso ut lite av Sjatov som gjorde sin bästa match för säsongen, men det säger dessvärre egentligen mer om hur Sjatov presterat tidigare under säsongen.Förhoppningen inför de fyra avslutande matcherna är nu att Zenit, trots dåligt spel, ska kunna kriga till sig ytterligare fyra segrar vilket antagligen är nödvändigt för att hålla CSKA bakom sig. Spelschemat ser dock betydligt tuffare ut för Zenits del som har kvar att möta både Krasnodar och Lokomotiv Moskva, även om de sistnämnda inte kommer ha någonting att spela för när de ställs emot Zenit i säsongens sista match.

