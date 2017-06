Roberto Mancini blir nästa i raden av lata rekryteringar

Zenit presenterade idag ersättaren för Mircea Lucescu och precis som väntat så blir det Roberto Mancini. Italienaren som varit utan tränarjobb sedan han lämnade Inter i Augusti 2016 har ryktats vara nära Zenit ända sedan Sergej Furusenko tog över som ny klubbdirektör.





Inget ont om Roberto Mancini som tränare, har man vunnit ligaguld i Italien och England samt cuptitlar i bägge dessa länder samt



Roberto Mancini har genomgående varit en ganska defensiv tränare. Han säger själv att han föredrar att bygga ett starkt försvar och sen förlita sig på att någon utav de offensiva spelarna vinner matchen åt honom. Det behöver givetvis inte vara något fel i det, men man undrar hur Zenits ledning har funderat när de valt att anställa Mancini.

Antagligen har de inte funderat alls. Och det är lite det som har varit problemet för klubben när man har rekryterat de senaste åren. Man tittar vilket känt namn som finns ledigt till tränarposten, man hör runt bland agenter vilka landslagsspelare som är sugna på att flytta till Sankt Petersburg och sen gör man inte speciellt mycket research efter det. Att byta från Lucescu som hellre förlorar än att spela långbollar till Roberto Mancini vars högsta prioritet alltid är att hålla nollan, det vittnar tydligt om att det inte finns någon röd tråd i Zenits sätt att arbeta.



Roberto Mancini och hans stab kommer enligt uppgifter att kosta Zenit närmare 70 miljoner kronor om året. Man kan tycka att för de pengarna så ska man inte bara ha omedelbar framgång på planen, det ska även ge en stabil sportslig grund att stå på i årtionden framöver. Varför annars kasta de pengarna på en tränare som inte har nått ett anmärkningsvärt resultat på sex år? Jo, för att man har inte kompetensen eller ens orken att göra ett grundligt arbete och hitta den tränare som verkligen passar klubben.

Nu behöver inte det betyda att det här blir ett fiasko. Zenit har trots allt en budget som är överlägsen i Ryssland och Mancini kan säkert hjälpa till att locka över ett par klasspelare till Ryssland. Men sen då? Ingen kan övertala mig att Mancini kommer vara här i mer än ett par säsonger för att sen flytta vidare, och vad lämnar han då efter sig? Varken Advocaat, Spalletti, Villas-Boas eller Lucescu har lämnat efter sig något färdigt lag. Snarare tvärtom. Advocaat och Spalletti kraschade sina lag rakt ner i marken och tvingade ersättarna att spendera ungefär ett halvår på att bygga upp självförtroende igen. Villas-Boas hade byggt upp ett defensivt lag som Lucescu spenderade 12 månader med att förändra till ett offensivt, utan att lyckas. Och nu ska Mancini ta över efter en tränare som i ett års tid övertalat spelarna att inte ta det säkra alternativet utan att alltid gå för ett mål till... ja, ni hör ju själva hur det låter.



2017-06-01 14:35:28

