Zenit förlorade i Moskva och nu hamnar guldet hos Spartak

Quincy Promes har varit den bästa spelaren i Ryssland under hela säsongen och det var därför talande att han med en dominerande insats mot Zenit låg bakom 2-1 segern, tre poäng som med allra största sannolikhet gör att ligatiteln hamnar i Moskva.



Faktum är att man ska vara glada att det bara stod 1-0 i paus. Spartak dominerade den första halvleken och tog också rättvist ledningen när Glusjakov hittade fram till Quincy Promes som satte öppningsmålet bakom en annars mycket bra spelande Andrej Lunev i Zenits mål. Förutom en handssituation i Spartaks straffområde så hade Zenit knappt någonting framåt och det var enkelt att förstå hur Spartak inför matchen var åtta poäng före Zenit. Efter paus blev det dock bättre, kanske berodde det en aning på att Spartak blev mer passiva och försökte försvara sin ledning. Zenit fick mer tid med bollen och började åtminstone skapa lite press även om de stora chanserna uteblev. Men när kvitteringen kom kändes det ändå logiskt, Criscito fick in bollen från vänster och Artem Dzjuba använde all sin styrka till att hålla undan en försvarare och placera in 1-1. Där efter följde Zenits bästa period i matchen och det kändes som att man hade Spartak mot repen. Oleg Sjatov brände en jättechans och flera gånger om kändes det farligt kring Spartaks straffområde. Problemet var bara att Zenit inte kunde nöja sig med ett kryss, man var i princip tvunget att gå för alla tre poängen. Det öppnade givetvis upp spelet än mer och i den 80:e minuten kunde Spartak ta tillvara på de stora ytor som gavs. Quincy Promes stod återigen för en fin individuell prestation och serverade Alexander Samedov ett friläge som mittfältaren tog till vara på. 2-1, och Spartak 11 poäng före Zenit i toppen - ett avstånd man givetvis inte tar igen med bara sju matcher kvar att spela.



Men det är inte bara poängen som gör att man kan räkna bort Zenit. Spelet under 2017 har inte varit bra och det är egentligen bara i bortamötet med Rubin som man på fullt allvar kan säga att man varit nöjd med hur laget presterat. Det har varit några OK perioder här och där men på det stora hela är det här laget inte bra nog för att slåss om ligatiteln i år. Som man spelar efter nyår är man egentligen inte bra nog att slåss om andraplatsen heller men som tur är så är inte konkurrensen speciellt skarp den här säsongen.

Det stora problemet för Mircea Lucescu är att utvecklingen av laget inte går framåt. De flesta hade kunnat köpa en andra eller t.o.m en tredjeplats ifall det funnits lovande tendenser att bygga vidare på till nästa säsong men så är det inte. Nyförvärven imponerar inte och de flesta av spelarna som Lucescu hämtat in tar inte ens en plats i startelvan.

Zenit har ingen tradition av att sparka tränare och jag tror verkligen att ledningen kommer vänta in i det sista med att tvinga bort Lucescu. Skulle laget fixa en andraplats har man åtminstone kvalet till



Zenit har ingen tradition av att sparka tränare och jag tror verkligen att ledningen kommer vänta in i det sista med att tvinga bort Lucescu. Skulle laget fixa en andraplats har man åtminstone kvalet till Champions League nästa säsong och det är möjligt att med lite mer tid så kan Lucescu få ordning på laget, men i dagsläget finns det egentligen ingenting som talar för det. Samtidigt är problemet större än bara vem som sitter på tränarbänken och Zenit skulle behöva se över flera viktiga poster inom klubben innan man hänger sin tränare för misslyckandet.Den här säsongen är inte över än, andraplatsen är fortfarande oerhört viktig då den ger en kvalplats till Champions League. Men söndagskvällen blir tung att hämta sig från. Att se sin annars konstant underpresterande rival inte bara vinna det stora rivalmötet utan i princip också säkra ligatiteln framför ögonen på en är aldrig lätt. Men Spartak har varit det bästa och det jämnaste laget under hela säsongen och det är inget tvivel om att man förtjänar att vinna ligan.

