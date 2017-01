Witsel till Kina för €20m

Zenit fortsatt aktiva på transfermarknaden

Fem spelare in och en ut är Zenits facit i Januaris transferfönster. Axel Witsel lämnar klubben för spel i Kina men Zenit hoppas ha funnit hans ersättare i fransmannen, Yohan Mollo, som kommer från en strålande höstsäsong i Krylija.





Värvningarna från Krylija får främst ses som breddvärvningar, även om framförallt Mollo varit en av den ryska ligans mest underskattade spelare de senaste 18 månaderna. Fransmannen har burit Krylijas offensiv och kan han leverera på samma nivå i Zenit så ska han definitivt kunna slåss om en startplats. Mollo har gjort fem mål och tre assist för Krylija under våren vilket motsvarar nästan 50% av lagets totala målskörd.

Tsallagov kan användas både som ytterback och som defensiv mittfältare och även om han är en helt OK spelare på den här nivån så är det ingen som kan lura i mig att han hade värvats ifall han inte hade ett ryskt pass. Utlänningsregeln präglar fortfarande värvningsarbetet och i princip alla dugliga ryska spelare är aktuella för ett lag som Zenit bara för att man måste ha minst fem stycken i startelvan.



Precis som väntat så såldes också



Fem spelare in under januari är facit såhär långt och Lucescu är antagligen nöjd med den bredd han har att tillgå under vårsäsongen. Lägg där till att Danny är tillbaka efter skada och det finns nu helt andra alternativ än vad det gjorde under hösten.

Ytterligare värvningar ska dock inte uteslutas. Även om truppen är tillräckligt stor så har man tappat mycket individuel kvalitet det senaste året och jag skulle inte bli överraskad ifall Lucescu hittar ytterligare en spelare i Sydamerika innan fönstret stänger. Efter försäljningarna av Hulk, Garay och Witsel så finns det definitivt pengar att spendera ifall man skulle vilja. Redan innan transferfönstret öppnade hade Zenit gjort klart med Hernani samt Andrej Lunev, men under Januari har man varit fortsatt aktiva och Mircea Lucescus önskan att bredda truppen under uppehållet har blivit verklighet. Från Krylija har man hämtat ytterbacken, Ibragim Tsallagov, samt franske mittfältaren Yohan Mollo . Samma dag som Mollo presenterades så värvades även försvararen Sergej Zujkov från Volgar, men han ses främst som en värvning för Zenits andralag.Värvningarna från Krylija får främst ses som breddvärvningar, även om framförallt Mollo varit en av den ryska ligans mest underskattade spelare de senaste 18 månaderna. Fransmannen har burit Krylijas offensiv och kan han leverera på samma nivå i Zenit så ska han definitivt kunna slåss om en startplats. Mollo har gjort fem mål och tre assist för Krylija under våren vilket motsvarar nästan 50% av lagets totala målskörd.Tsallagov kan användas både som ytterback och som defensiv mittfältare och även om han är en helt OK spelare på den här nivån så är det ingen som kan lura i mig att han hade värvats ifall han inte hade ett ryskt pass. Utlänningsregeln präglar fortfarande värvningsarbetet och i princip alla dugliga ryska spelare är aktuella för ett lag som Zenit bara för att man måste ha minst fem stycken i startelvan.Precis som väntat så såldes också Axel Witsel , men till allas stora förvåning var det inte Juventus utan Tianjin i Kina som blev nästa klubbadress. Zenit jublade naturligtvis högt över detta då man tackade nej till Juventus bud på på €12m i somras och istället lyckades sälja Witsel till Kina för €20m när spelaren endast hade sex månader kvar på kontraktet. Individuellt sätt blir Witsel snudd på omöjlig att ersätta, men när ett sådant bud ramlade in var det naturligtvis omöjligt för Zenit att tacka nej.Fem spelare in under januari är facit såhär långt och Lucescu är antagligen nöjd med den bredd han har att tillgå under vårsäsongen. Lägg där till att Danny är tillbaka efter skada och det finns nu helt andra alternativ än vad det gjorde under hösten.Ytterligare värvningar ska dock inte uteslutas. Även om truppen är tillräckligt stor så har man tappat mycket individuel kvalitet det senaste året och jag skulle inte bli överraskad ifall Lucescu hittar ytterligare en spelare i Sydamerika innan fönstret stänger. Efter försäljningarna av Hulk, Garay och Witsel så finns det definitivt pengar att spendera ifall man skulle vilja.

0 KOMMENTARER 54 VISNINGAR 0 KOMMENTARER54 VISNINGAR JOHAN NILSSON

johan.nilsson@globalsportsmedia.com

2017-01-15 15:29:50

ANNONS:

Fler artiklar om FC Zenit

FC Zenit

2017-01-15 15:29:50

FC Zenit

2016-12-23 17:34:49

FC Zenit

2016-12-16 11:56:55

FC Zenit

2016-12-13 16:11:20

FC Zenit

2016-12-01 13:20:04

FC Zenit

2016-11-29 13:00:36

FC Zenit

2016-11-25 12:13:45

FC Zenit

2016-11-21 17:21:00

FC Zenit

2016-11-07 19:53:29

FC Zenit

2016-11-04 11:23:24

ANNONS:

Fem spelare in och en ut är Zenits facit i Januaris transferfönster. Axel Witsel lämnar klubben för spel i Kina men Zenit hoppas ha funnit hans ersättare i fransmannen, Yohan Mollo, som kommer från en strålande höstsäsong i Krylija.Zenit presenterade idag Andrej Lunev som det senaste nyförvärvet till klubben. Målvakten kommer närmast från Ufa där han fått sitt genombrott under hösten.Zenit har gjort sin första värvning inför vårsäsongen. Hernani ansluter från Atlético Paranaense och kostar Zenit €8m enligt uppgifter.Höst och vinterförbannelsen lever kvar i Sankt Petersburg. Det är svårt att på annat sätt förklara hur det här laget alltid tappar fart när året går in i sina mörkaste månader. Trots en svag Novembermånad så lever Zenits guldchanser i allra högsta grad, men ett bra transferfönster är nog ett måste ifall man ska kunna konkurrera med Spartak om titeln.Trots 2-0 hemma mot Ufa var Mircea Lucescu irriterad på presskonferensen. Inte för att han fick se sitt eget lag ha stora problem med gästerna, utan för domarna ifrån Moskva som Lucescu menar motarbetar Zenit. - Vi vet alla som följer fotbollen i det här landet att folk från Moskva har negativa känslor gentemot laget från Sankt PetersburgJurij Lodigin kostade Zenit ytterligare poäng när han väldigt enkelt släppte in 2-1 på övertid borta mot Krasnodar i söndags. Efter matchen ska målvakten ha konfronterats av en minst sagt förbannad Artem Dzjuba och flera källor vittnar om ett fullskaligt slagsmål inne i omklädningsrummet.Det syntes tydligt att Zenit inte hade någonting att spela för men trots det tog man ändå tre poäng hemma mot Maccabi i Europa League och går upp på maximala 15 poäng efter fem omgångar.Zenit tog tre viktiga poäng hemma mot Krylija på söndagskvällen och såg till så att avståndet till Spartak inte växer sig större än tre poäng. Det blev dock svårare än väntat och det krävdes en pånyttfödd Jurij Lodigin i Zenits mål för att fixa segern.I den 13:e omgången kom Zenits första förlust för säsongen i ligaspelet när Terek blev för svåra och vann med 2-1. Zenit hade kontroll på matchen i långa stunder och borde inte ha förlorat, men nu hamnar man tre poäng bakom Spartak Moskva inför landslagsuppehållet.Återigen blev segersiffrorna mot Dundalk 2-1, den här gången var dock Zenit betydligt bättre än vad man var i det första mötet och irländarna ska vara glada att man kom undan med endast 2-1, även om man faktiskt hade en boll i ribban sent i den andra halvleken.