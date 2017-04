2017-04-22 13:00

Zenit invigde nya arenan med en seger

Sen kom minuterna som ändrade allt. Rumänske backen, Bicfalvi, slängde sig in med dobbarna före och tog bollen från

Med en halvtimme kvar fick Zenit alltså spela 11 mot 9 och matchbilden blev som förväntat. Ural spelade i princip med åtta försvarare medans Zenit öste in bollar i straffområdet. Chanserna var flera och både Danny, Dzjuba och Giuliano borde ha gjort mål på sina. Istället krävdes det en fast situation i den 88:e minuten för att Zenit skulle säkra segern. Criscito slog en perfekt frispark och Ivanovic vann duellen mot målvakten och nickade in 1-0. I samma veva kokade det över för Emeljanov som fick sitt andra gula kort och Ural avslutade matchen med sju utespelare. Trots det lyckades man skapa en hyfsad chans i den 92:a minuten och det säger väl ungefär allt om hur sårbart Zenits försvar är för stunden. Ural skapade lite tryck efter den chansen men Zenit lyckades vinna tillbaka bollen och i matchens sista anfall kom Giuliano, Mollo & Dzjuba helt ensamma med Zabolotnij i gästernas mål och Giuliano valde osjälviskt nog att släppa bollen till Mollo som fick göra sitt första mål för Zenit och säkra tre poäng. Att flytta in på den nya arenan på Krestovskij mitt under säsongen var absolut ingenting som Zenit hade önskat. Klubbens VD, Maxim Mitrofanov, sa så sent som i förra veckan att han ville att laget skulle slutföra säsongen på Petrovskij innan den nya arenan var helt färdig men med Confederations Cup som kommer om några månader och några miljarder investerade i bygget så använder man Zenits matcher som testmatcher inför sommarens turnering. Och saker och ting måste förbättras rejält innan sommaren ifall Sankt Petersburg ska ha en arena värd namnet. Enbart det understa utav de tre etagen på arenan fick hålla öppet under lördagens match och även om Zenitfansen alltid skapar en bra stämning och hög volym ser det sorgligt tomt ut när ungefär 30000 platser gapar tomma. Gräsmattan var ett annat stort problem och även om den såg bättre ut nu än en vecka innan premiären var den fortfarande långt ifrån perfekt. Bara det att en Uralspelare lyckades tackla upp ett halv meter djupt hål i mattan under den andra halvleken säger det mesta.På planen var det inte perfekt heller, och Zenit hade långa stunder svårt att skapa några riktigt bra målchanser. Spelövertag hade man men bakåt är man fortfarande läskigt sårbara för kontringar och de två defensiva mittfältarna, Jusupov och Tsallagov, hade stora problem med att kontrollera mittfältet. Zenit hade dock de flesta chanserna men det var Ural som kom närmast att spräcka nollan då man tidigt i andra halvleken prickade stolpen genom Emeljanov.Sen kom minuterna som ändrade allt. Rumänske backen, Bicfalvi, slängde sig in med dobbarna före och tog bollen från Igor Smolnikov . Men han fullföljde tacklingen och träffade Smolnikov rakt över foten och reprisbilderna visade klart och tydligt att domaren gjorde rätt som gav Bicfalvi ett andra gult kort. Roman Pavlyutjenko hade dock inte mycket till övers för det här domslutet utan tog en tokrusning mot domaren och ställde sig någon milimeter ifrån honom och berättade klart och tydligt vad han tyckte om beslutet, den aktionen kostade även Pavlyutjenko resten av matchen och den f.d. landslagsforwarden fick se det röda kortet.Med en halvtimme kvar fick Zenit alltså spela 11 mot 9 och matchbilden blev som förväntat. Ural spelade i princip med åtta försvarare medans Zenit öste in bollar i straffområdet. Chanserna var flera och både Danny, Dzjuba och Giuliano borde ha gjort mål på sina. Istället krävdes det en fast situation i den 88:e minuten för att Zenit skulle säkra segern. Criscito slog en perfekt frispark och Ivanovic vann duellen mot målvakten och nickade in 1-0. I samma veva kokade det över för Emeljanov som fick sitt andra gula kort och Ural avslutade matchen med sju utespelare. Trots det lyckades man skapa en hyfsad chans i den 92:a minuten och det säger väl ungefär allt om hur sårbart Zenits försvar är för stunden. Ural skapade lite tryck efter den chansen men Zenit lyckades vinna tillbaka bollen och i matchens sista anfall kom Giuliano, Mollo & Dzjuba helt ensamma med Zabolotnij i gästernas mål och Giuliano valde osjälviskt nog att släppa bollen till Mollo som fick göra sitt första mål för Zenit och säkra tre poäng.

