Zenit redo att flytta in på nya arenan

Efter åtta år av förseningar står det nu äntligen klart att Zenit lämnar Petrovskij och flyttar in på nya Sankt Petersburg Stadium. Premiärmatchen blir hemma mot Ural om två veckor, exakt datum har ännu inte spikats.



Datumet för den första matchen på nya arenan är inte helt klart, men det lär bli mellan den 21-24/4 och moståndet står Ural för. Sen avslutar Zenit säsongen med ytterligare två matcher i sitt nya hem mot Terek & Krasnodar. På söndag kan Zenit äntligen säga farväl till Petrovskij för gott. Arenan som skulle stå som tillfällig hemmaplan i tre år blev Zenits hem i fler än tio då arenabygget på Krestovskij präglades utav förseningar. Men nu står det äntligen klart att Zenit kan flytta in på sin nya arena och matchen på söndag mot Anzji blir därför den sista man spelar på Petrovskij.Datumet för den första matchen på nya arenan är inte helt klart, men det lär bli mellan den 21-24/4 och moståndet står Ural för. Sen avslutar Zenit säsongen med ytterligare två matcher i sitt nya hem mot Terek & Krasnodar.

JOHAN NILSSON

johan.nilsson@globalsportsmedia.com

2017-04-06 15:21:06

Efter åtta år av förseningar står det nu äntligen klart att Zenit lämnar Petrovskij och flyttar in på nya Sankt Petersburg Stadium. Premiärmatchen blir hemma mot Ural om två veckor, exakt datum har ännu inte spikats.Kanske har Zenit hittat in på rätt spår igen. 2-0 borta mot Rubin var 2017s bästa insats hittills och skänker lite liv till den toppstrid som för bara någon vecka sen såg ut att vara helt död.Det blev visserligen tre poäng, och avståndet till Spartak Moskva krympte till sex poäng, men i övrigt fanns det inte speciellt mycket för Zenit att glädja sig åt efter hemmamatchen mot Arsenal Tula. Förutom att Danny gjorde sitt första mål på över ett år.Zenits guldchanser snöade bort i matchen mot Amkar som förlorades med 1-0. Förlusten vittnar också om allt som gått fel för Zenit den här säsongen och det är inte bara tveksamma domarinsatser som går att skylla på, även om det verkar vara Mircea Lucescus enda förklaring.Trots spelövertag och 20 minuter i spel 11 mot 10 så fick Zenit inte hål på CSKA och slängde därmed bort värdefulla poäng i toppstriden. Som tur var fick man hjälp från Krasnodar på söndagen då de spelade 2-2 mot Spartak Moskva vilket innebär att ställningen i toppen är oförändrad.Trots total kontroll på matchen och en 3-0 ledning med en minut kvar så lyckades Zenit åka ur Europa League mot Anderlecht efter att Isaac Kiese Thelin nickat in 3-1 i den 90:e minuten. Zenit har bara sig själva och insatsen i det första mötet att skylla på för det här är ett motstånd man ska slå ut alla dagar i veckan.Trots att Anderlecht saknade ett par startspelare och valde att ställa över sina två bästa målskyttar så hade Zenit ingenting att hämta i första mötet. Man ska faktiskt vara glada att det bara stannade vid 2-0.Beslutet att utse Artem Dzjuba till ny lagkapten har väckt massvis med ilska hos många Zenitfans. Klubbens oförmåga att fostra egna spelare har tvingat dem att mer eller mindre radera ut kopplingen mellan laget och staden och Dzjuba som ny lagkapten blir säkerligen sista spiken i kistan för många fans.Branislav Ivanovic presenterades idag som Zenits senaste nyförvärv. Serben har skrivit på ett 2,5 års kontrakt och blir spelklar redan till första mötet med Anderlecht i Europa League.Trots att Ryssland som land fortfarande lider hårt utav den ekonomiska kris som drabbade landet 2014 så har Zenit inga problem med att dra in pengar. På Deloittes lista över fotbollsklubbar som drog in mest pengar under 2016 hamnar Zenit på en 17:e plats, deras bästa placering någonsin.