Gustav Jarl: "Trivdes väldigt bra senast"

På den tredje dagen på träningslägret stod endast ett gympass på schemat för spelarna i AFC Eskilstuna.





Radio AFC Eskilstuna slog sig ned efter träningspasset med ett av nyförvärven, Gustav Jarl, på ett löpband och samtalade lite.

I juni 2013 flyttades Gustav Jarl, 21, upp till Helsingborgs IF:s a-lag från juniorlaget.

I juli samma år debuterade försvararen i Allsvenskan i hemmamatchen mot IFK Göteborg. En match som slutade 1-1.



Han blev sedan Helsingborg trogen fram till sommaren 2015, då han lånades ut till AFC Eskilstuna (dåvarande AFC United) i

I AFC blev det sedan 13 matcher innan 21-åringen inför förra säsongen valde att lämna klubben i förmån för storsatsande



Till den kommande säsongen i Allsvenskan har Gustav Jarl dock valt att återvända till AFC.

Radio AFC Eskilstuna tog sig ett snack med ynglingen efter lördagens enda träningspass och frågade hur det kommer

sig att han valde att återvände till AFC efter bara en säsong i AFF.

– Det var många komponenter, men jag trivdes väldigt bra senast jag var i klubben, säger återvändaren.

