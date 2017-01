AFC Eskilstuna har gjort klart med Tanzanias landslagsspelare Thomas Ulimwengu.

Vi får in en snabb och stark offensiv spelare”, säger Azad Budak.Han landade i Sverige i måndags och gjorde sitt första träningspass med AFC Eskilstuna i tisdags.





Han kommer närmast från TP Mazembe i Kongo, där han spenderat det fem senaste säsongerna.



– I Thomas får vi in en snabb och stark offensiv spelare, som är bra en mot en och som både kan spela i anfallet och på kanten, säger sportchefen Azad Budak.



Dessförinnan (2010) var Ulimwengu utlånad från Soccer Academy till just AFC United, som klubben hette då, i ett drygt halvår.



Nu återvänder alltså 23-åringen till



Debuten i sin nygamla klubb kan ske på tisdag nästa vecka, när AFC möter



