AFC Eskilstunas nya fystränare på plats

Ola Johansson, så heter AFC Eskilstunas nye styrke - fys- och rehab-tränare.

Till den kommande säsongen i allsvenskan har AFC Eskilstuna knutigt sig an Ola Johansson som ny styrke - fys- och rehab-tränare i klubben.

Han har tidigare arbetat för klubbar som Hammarby IF, Djurgårdens IF och Assyriska FF.

Men även andra klubbar inom andra sporter så som handboll, ishockey och basket. Så det är med andra ord en mycket erfaren fystränare klubben lyckats knyta till sig.

Tillsammans med tränarduon Pelle Olsson och Anders Johansson ska trion se till så att spelarna är i maximal fysisk form

när allsvenskan drar igång den 2 april.



– Det är ett samarbete med tränarna där vi kommer jobba tillsammans likt ett team, och där vi lägger upp det hur vi ska bygga upp stegringen av träningar. Vi kommer inte att springa några mil-lopp, utan det är modern fotbollsträning som gäller, säger Ola Johansson vars huvudsakliga uppgift är:

– Jag jobbar främst med det som är inne i gymmet, själva styrketräningen. Jag kommer även ha hand om uppvärmningen och ned-joggningen.



Varför har du valt att börja jobba för oss?

– Det är det här jag vill jobba med. Jag har varit i andra klubbar i allsvenskan och superettan. Det är kul och motiverande att jobba nära ett fotbollslag.

Sedan har jag mycket att ge spelarna, så att det kan höja sig.



Vad är roligast med ditt jobb?

– Nej men det är att vinna matcher, att det går bra och att alla mår bra. Allt annat kanske inte är så jättekul alltid, men målet är att vinna fotbollsmatcher, säger han.



Ola Johansson har varit med och kört ett par träningspass med grabbarna nu, och han är imponerad över vad han fått se hittills.

– De andra klubbarna jag varit i har det inte varit den här intensiteten. Den är riktigt bra, många som är hungriga, många som är villiga att lägga ned träning.

Det finns ingen som backar eller inte kör, utan alla kör fullt ut.



Till sist: Hur tror du det kommer att gå för oss i Allsvenskan?

– Målet måste vara att vinna varje match. Vi är nykomlingar och vi ska göra så bra vi kan. Man ska inte underskatta oss, säger han.



Då hälsar vi Ola Johansson välkommen till AFC Eskilstuna.



Mikael Einarsson

