AFC knäckte MFF på Swedbank Stadium

Torsdagens träningsmatch mot hemmalaget Malmö FF på Swedbank Stadium blev en trevlig eftermiddag för gästande AFC Eskilstuna.

Man besegrade nämligen svenska mästarna med 0-1 (0-1)

Solsken vid matchstart var det. Nära MFF mål direkt efter mindre än en halv minut, ett par decimeter utan för stolpen var MFF avslutet.Efter 9 min hade Buya friläge med Johan Wiland i Malmö målet men fick inte till något riktigt bra avslut.FC hade många bra spelvändningar under halvleken. Både Sasa Matic och Buya Turay hade bra lägen.31 min spelade när MFF:s Erdal Rakib kom med en tvåfotare med sulorna först mot Frimpong. Rött kort direkt och utvisning för Rakip.Efter flera MFF diskussioner ändrade sig domaren och Rakip kom in på banan igen.Har aldrig upplevt något liknande inom fotbollen. Kan ha varit AFC som ville spela 11 mot 11, har ingen annan förklaring.Efter 36 min hade Omar Eddahri ett bra läge i boxen men fick inte till något riktigt avslut i den stressade situationen.37:e min gjorde Sasa Matic mål men det dömdes bort för offside, om det nu var det?45:e kom det ändå ett riktigt rejält AFC mål. Emmanuel Frimpong slog en fin löpboll på Buya Turay som höll undan MFF försvararen Behrand Safari och lobbade från nästan 20 meter över en felplacerad Johan Wiland i Malmömålet.0-1 hur snyggt och iskallt som helst av Buya och vilt jubel bland AFC:arna både på och utanför banan.Bara avspark och så halvlek, en halvlek där AFC hade mer målchanser på sina spelvändningar än vad MFF skapade, många högerinlägg var det från MFF. men mittbackarna Ludde Öhman och Alex Michel kunde hålla rent.Stark öppning av AFC i andra halvlek, Omar Eddahri tvingade Wiland att tippa till hörna efter en elegant lobb redan efter 30 sek spel.Jättenära 0-2 i 68:e min när Alex Michel nickar stenhårt på en frispark, men Wiland gör en kanon räddning till hörna.Inga större chanser för något av lagen under resten av andra halvlek, även om MFF var bollförande långa stunder. En jättestor eloge till truppen för ett enastående jobb under 93 min.Domare: Granit Maqedonci24. Cem Alpek (Mv) - 2. Daniel Björnkvist - 5. Amadou Kalabane - 6. Michel Termanini -7. Ferid Ali (in 60) - 10. Omar Eddahri (K)(ut74) - 11. Rinor Nushi - 12. Aaron Zahui Bazokou - 14. Mauricio Albornoz (in74)- 17. Bun-Dawda Sowe - 19. Mohamed Buya Turay - 23. Jernade Meade - 27. Sasa Matic. - Piermayr (ut 60)Torsdagens träningsmatch mot hemmalaget Malmö FF på Swedbank Stadium blev en trevlig eftermiddag för gästande AFC Eskilstuna. Man besegrade nämligen svenska mästarna med 0-1 (0-1)Vi har nu kommit fram till den sista matchen på försäsongen. I genrepet väntar Malmö FF på bortaplan idag torsdag.30 år gammal är AFC:s senaste nyförvärv. Ett tvårskontrakt med option på ytterligare en säsong är undertecknat.AFC Eskilstuna förlorade tisdagskvällens bortamatch mot Örebro SK på Behrn Arena. Matchen slutade med en 2-0 (1-0) förlust.En vecka till så är träningsmatchandet slut. Sedan börjar det riktiga allvaretLördagens hemmamatch mot Gefle IF slutade med en knapp seger för AFC Eskilstuna Buya Turay fick iväg ett avslut som träffade överliggaren och in i mål i 88:e min vilket betydde en 3-2 seger för AFC.Efter tolv säsonger på raken i Allsvenskan för Gefle IF blev det stopp förra säsongen.Sveriges förbundskapten Håkan Ericsson har i dag presenterat U21 truppen som åker till Marbella nästa vecka på träningsläger.Måndagskvällens match i Folksam U21 Allsvenskan Norra hemma på Tunavallen mot gästande GIF Sundsvall slutade med en knapp 1-2 förlust.Under måndagen blev det klart att 28 årige Alireza Haghighi kommer att representera AFC kommande säsong