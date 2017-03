Zurab Tsiskaridze, ny AFC försvarare från Georgien

Duktig försvarare skrev på för AFC Eskilstuna

30 år gammal är AFC:s senaste nyförvärv. Ett tvårskontrakt med option på ytterligare en säsong är undertecknat.

0 KOMMENTARER 230 VISNINGAR 0 KOMMENTARER230 VISNINGAR ROY ROSENBACK

På Twitter: Roy Rosenback

2017-03-22 14:29:00 På Twitter: Roy Rosenback2017-03-22 14:29:00

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Eskilstuna

AFC Eskilstuna

2017-03-22 14:29:00

AFC Eskilstuna

2017-03-22 12:00:49

AFC Eskilstuna

2017-03-20 12:21:13

AFC Eskilstuna

2017-03-19 07:01:00

AFC Eskilstuna

2017-03-16 14:01:10

AFC Eskilstuna

2017-03-15 17:56:00

AFC Eskilstuna

2017-03-13 19:51:00

AFC Eskilstuna

2017-03-13 14:10:09

AFC Eskilstuna

2017-03-12 08:34:13

AFC Eskilstuna

2017-03-10 12:02:03

ANNONS:

Landslagsmeriterade Zurab Tsiskaridze är född i Georgiens huvudstad Tbilisi.Seniorkarriären inleddes 2009 i Miami FC i USA dit han flyttade som barn.Året efter blev det 27 matcher i Vancouver Whitecaps i Canada, som följdes av 10 matcher i Montréal Impact.2012 - 14 blev det Sverige och Jönköpings Södra, en sejour som varade i 31 matcher.2015 blev det USA igen San Antonio Scorpions under 10 matcher. Zurab kommer närmast från tjeckiska FK Teplice i landets högsta liga.— Redan förra året fanns han i tankarna hos AFC. Dock valde han att spela i Tjeckien den säsongen- Zurab är en mångsidig spelare som kan användas på flera positioner.30 år gammal är AFC:s senaste nyförvärv. Ett tvårskontrakt med option på ytterligare en säsong är undertecknat.AFC Eskilstuna förlorade tisdagskvällens bortamatch mot Örebro SK på Behrn Arena. Matchen slutade med en 2-0 (1-0) förlust.En vecka till så är träningsmatchandet slut. Sedan börjar det riktiga allvaretLördagens hemmamatch mot Gefle IF slutade med en knapp seger för AFC Eskilstuna Buya Turay fick iväg ett avslut som träffade överliggaren och in i mål i 88:e min vilket betydde en 3-2 seger för AFC.Efter tolv säsonger på raken i Allsvenskan för Gefle IF blev det stopp förra säsongen.Sveriges förbundskapten Håkan Ericsson har i dag presenterat U21 truppen som åker till Marbella nästa vecka på träningsläger.Måndagskvällens match i Folksam U21 Allsvenskan Norra hemma på Tunavallen mot gästande GIF Sundsvall slutade med en knapp 1-2 förlust.Under måndagen blev det klart att 28 årige Alireza Haghighi kommer att representera AFC kommande säsongEn bra första halvlek av AFC Eskilstuna där vi borde gjort något mål på chanserna.AFC Eskilstuna har gjort klart med en ny spelare med ett par veckor kvar tills den allsvenska premiären