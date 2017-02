Emmanuel Frimpong heter AFC Eskilstunas senaste nyförvärv.

Under tisdagen blev det klart att han kommer att representera AFC Eskilstuna under de två närmaste säsongerna.

Den 25 årige mittfältaren är född i Accra Ghana, karriären började i Arsenal redan år 2001 fram till 2011då han spelade sin första Premier Leaque match mot Newcastle.Lånades sedan ut till Wolverhampton Wanders - Charlton och Fulham under två säsonger.2014 blev det Barnsley under hela säsongen.Flyttade till Ryssland 2014 för spel i FK Ufa i Premjer Liga där han under två säsonger gjorde 25 matcher för klubben.Förra säsongen blev det ett annat ryskt Premjer Liga lag, nämligen Arsenal Tula.I Emmanuels CV finns sex U16 och lika många U17 landskamper för England.En gång har han representerat Ghanas A-landslag.— Vi får in en stark och skicklig mittfältare. - Det här är en värvning som betyder mycket för klubben.— Det visar att även vi har kapacitet att värva den här typen av spelare.Vi hälsar Emmanuel mycket välkommen till AFC Eskilstuna och Tunavallen.