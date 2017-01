En defensiv mittfältare klar för spel

AFC Eskilstuna har skrivit ett ettårskontrakt med österrikaren Thomas Piermayr. ”Han är en karaktär som vi behöver”, säger sportchefen Azad Budak



Nu har den defensive mittfältaren Thomas Piermayr, 27, med ett förflutet i norska Lilleström SK samt Colorado Rapids i MLS, skrivit på för AFC.



Så här kommenterar Azad Budak värvningen:

– Vi får in en hårt arbetande spelare som kan användas på flera positioner, säger sportchefen.



Han fortsätter:

– Thomas har många fina egenskaper vilket gör att han kan användas på olika sätt. Han är en bollvinnare och jobbar stenhårt på plan

och är just en av de karaktärer som vi behöver.



Thomas Piermayr ansluter till laget under träningslägret i Spanien.

ROY ROSENBACK

På Twitter: Roy Rosenback

2017-01-24 17:08:06

