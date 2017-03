En veteran inom svensk Elitfotboll kommer på besök

Efter tolv säsonger på raken i Allsvenskan för Gefle IF blev det stopp förra säsongen.

Nu är det Superettan som gäller för en förening som gjort 16 säsonger i Allsvenskan

och 46 säsonger i Sveriges nästhögsta serie.

En stor profil under många år i Gefle IF och tung målskytt var AFC Eskilstunas tränare

Per "Pelle" Olsson. Han spelade även i Mamö FF och Halmstad BK under sin aktiva tid.

Idag har Gefle fyra åldermän som också är stora profiler i dagens trupp.

Jens Portin heter en 30 åring som huserar i backlinjen.

På mittfältet finns 34 årige René Makondele och evigt unge 29 åringen Jonas Lanto, som gjorde Gefles mål i

lördagens 1-1 match mot Div 1 laget Vasalunds IF.

Längst fram finns en mycket rutinerad måltjuv, nämligen Johan Oremo som hunnit bli 30 år.

När bollen finns i motståndarnas straffområde, då finns han där, Johan Oremo. 44 mål har det blivit i Gefles tröja.



AFC Eskilstuna då? Senaste lördag gästade ju Hammarby IF Tunavallen. Inför en fantastisk publiksiffra (2058) i

en träningsmatch gjorde AFC en riktigt bra första halvlek där det enda som saknades var något mål.

I andra halvlek kunde vi inte bjuda upp på samma fina sätt utan Hammarby kunde göra 0-2.

Två debutanter på banan i AFC,

Emmanuel Frimpong som inte är fulltränad ännu spelade en godkänd första halvlek.

Andra nyförvärvet var Alexander Michel, en vältränad och tajmad Alex som skötte sig hur bra som helst.

Framåt vill det sig inte ännu, Buya Turay & Chidi Omeje hade chanser men fick inte till det som man ville.

Hoppas på islossning på lördag.

Inkommande lördag 18:e mars kl. 13.00 blåser domaren Farouk Nehdi till spel på Tunavallen.



0 KOMMENTARER 156 VISNINGAR 0 KOMMENTARER156 VISNINGAR ROY ROSENBACK

På Twitter: Roy Rosenback

2017-03-16 14:01:10 På Twitter: Roy Rosenback2017-03-16 14:01:10

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Eskilstuna

AFC Eskilstuna

2017-03-16 14:01:10

AFC Eskilstuna

2017-03-15 17:56:00

AFC Eskilstuna

2017-03-13 19:51:00

AFC Eskilstuna

2017-03-13 14:10:09

AFC Eskilstuna

2017-03-12 08:34:13

AFC Eskilstuna

2017-03-10 12:02:03

AFC Eskilstuna

2017-03-06 19:26:00

AFC Eskilstuna

2017-03-06 15:58:00

AFC Eskilstuna

2017-03-06 12:51:00

AFC Eskilstuna

2017-03-05 19:20:12

ANNONS:

Efter tolv säsonger på raken i Allsvenskan för Gefle IF blev det stopp förra säsongen.Sveriges förbundskapten Håkan Ericsson har i dag presenterat U21 truppen som åker till Marbella nästa vecka på träningsläger.Måndagskvällens match i Folksam U21 Allsvenskan Norra hemma på Tunavallen mot gästande GIF Sundsvall slutade med en knapp 1-2 förlust.Under måndagen blev det klart att 28 årige Alireza Haghighi kommer att representera AFC kommande säsongEn bra första halvlek av AFC Eskilstuna där vi borde gjort något mål på chanserna.AFC Eskilstuna har gjort klart med en ny spelare med ett par veckor kvar tills den allsvenska premiärenHoppas att AFC Eskilstunas spel värmde något hos alla stelfrusna åskådare på Tunavallen.En ny bekantskap för Eskilstuna publiken är det som kommer på besök inkommande lördag, nämligen Hammarby IFRedan har U21 Allsvenskan som kallas U21 Folksam av sponsorskäl startat med flera matchen spelade.Så kom den efterlängtade segern. En straffspark i slutminuterna blev avgörande