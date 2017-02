Förlust mot Assyriska FF

Fredagskvällens hemmamatch mot gästande AFF blev ingen höjdartillställning då gästerna med tre snabba mål avgjorde i andra halvlek.

Resultat: AFC Eskilstuna - Assyriska FF 2-3 (2-0)

Från början såg det riktigt bra ut långa stunder och redan i 7:e min kunde vi ta ledningen med 1-0 sedan Omar Eddahri slagit ett stenhårt inlägg som AFF styrde in i eget mål.I matchens 35:e min stormade Daniel Björnkvist fram på sin högerkant och slog ett väl avvägt inlägg mot bortre stolpen där Omar Eddahri tryckte in 2-0.En godkänd första halvlek då man endå gjorde 2 mål.In i andra halvlekens början kom Buya Turay och i 55:e min Chidi Omeje och alla väntade på anstormning mot AFF målet. Det blev tvärtom målmässigt.Från 69:e min till 74:e min gjorde gästerna 3 mål som målvakten Cem Alpek inte kunde göra så mycket åt. Mitt i AFF:s målexplosionhade Chidi Omeje chansen mot ett öppet mål i 70:e min, tyvärr på fel sida om stolpen.Någon större forcering lyckades vi inte med under slutkvarten,Nog borde vi ha klarat av en kvittering tycker man, men så är det i träningsmatcher, resultatet är ganska oväsentligt då Pelle & Anders försöker hitta den bästa uppställningen.Återigen gjorde Daniel Björnkvist på högerbacken en fin insats, främst i första halvleken.Nu fortsätter trän-matcherna vidare, i nästa omgång väntar IK Frej Täby tisdagen den 28 febr Kl 14.00.Johan KrantzBollpojkar: Eskilstuna CityPublik: Drygt 300Cem Alpek Mv – Jernade Meade - Ludvig Öhman (ut 71) - Bun-Dawda Sowe - Daniel Björnqvist – Thomas Ulimwengu (ut 35, skadad) - Anel Rashkaj - Amadou Kalabane (ut 60)- Omar Eddahri (K)(ut 60) – Sasa Matic (ut 55) - Aaron Zahui Bazoukou (ut 46).Tim Erlandsson (Mv) - Robert Åstedt (in 71) - Thomas Piermayr (in 60) - Ferid Ali (in 60) - Chidi Omeje (in 55) - Mohamed Buya Turay (in 46) - Gratas Sirgedas (in 35) - Mauricio Albornoz. Haris Cirak - Gustav Jarl skadare - Michel Dado Termanini - Rinor Nushi sjuka.