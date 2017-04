Första poängen bärgad

Lördagens hemmapremiär på Tunavallen blev en spännande historia,

Trots AFC Eskilstuna ledning två gånger lyckades Örebro SK få med sig en poäng. Resultat 2 - 2 (0-0)

Matchen inleddes med en tyst minut och AFC spelarna hade sorgeband.

Lite nervöst var det allt i hemmalaget under första kvarten. ÖSK vaskade fram en bra chans efter åtta min spel. Vindsnabbe Omoh var det som var framme.



Ju längre halvleken gick ju bättre spelade AFC Eskilstuna. ÖSK:s målvakt Oscar Jansson fick verkligen göra skäl för traktamentet då AFC pressade på.

Knappt hade andra halvlek startat innan Buya Turay snappade upp en dålig bakåtpassning och rullade bollen under Jansson och in i borte gaveln, 1-0 efter 52 min spel.

Efter ett kort avbrott då ÖSK publiken tyckte att det behövdes lite pyroteknik så kunde förra AFC spelaren Filip Rogic göra 1-1 i den 65:e min.



Efter kvitteringen böljade spelet fram och tillbaka fram till 87:e min då Buya Turay åter var framme och lyckades sno bollen då ÖSK:s backlinje och målvakt inte kunde

enas om vem som skulle ta bollen, 2-1 och stort jubel både hos hemmapubliken och på banan.

Nästan alla trodde nog att de hade sett ett segermål av tvåmålsskytten Buya som fick passningen av vänsterbacken Jernade Meade



Något segermål skulle det inte bli för Buya då man trasslade till det framför egna målet och ÖSK:s Kennedy Igboananike kunde peta in 2-2 bollen i 92:a matchminuten.

Trist som bara den för alla AFC fans på Tunavallen.

För att belysa första halvlekens överläge för AFC så hade man 4-0 i avslut på mål. 8 mot 0

i hörnor, 57 % mot 43 i bollinnehav.

Andra halvlek var betydligt jämnare, både spelmässigt och chansmässigt.

Skall någon nämnas före alla andra får det bli Buya med sina två mål. Ingen föll dock ur ramen utan alla gjorde ett fint dagsverke.

En fantastisk och stor publik (4611) gjorde tillställningen till ett härligt minne.

Lite småskavanker i organisationen på sidan om plan fanns det, men AFC kommer nog att fixa till detta innan nästa hemmamatch mot Halmstad BK söndagen den 23:e april kl 17.30.

Domare: Mohammed AL-Hakim

Publik: 4611



Startelvan:

Tim Erlandsson (Mv) - Jernade Meade - Ludvig Öhman (86) - Alexander Michel - Omar Eddahri (90) - Emmanuel Frimpong - Aniel Rashkaj - Ferid Ali - Buya Turay - Sasa Matic (67).

Ersättare:

Cem Alpek (Mv) - Aaron Zahui Bazoukou - Simon Alexandersson - Amadou Kalabane - Zourab Tsiskaridze (67) - Thomas Pirmayr (86) - Maurizio Albornoz (90)