Hammarby för starka på Tunavallen

En bra första halvlek av AFC Eskilstuna där vi borde gjort

något mål på chanserna.

Rena vårvädret och en klarblå himmel var det som mötte spelare och publik (2058 åskåd, fantastisk siffra i en trän-match)

i lördagens match mellan AFC Eskilstuna och gästande Hammarby IF.

AFC visade upp två debutanter i form av Emmanuel Frimpong och Alexander Michel, den senare inkallad med kort varsel då Ludvig Öhman var krasslig.



Redan i 5:e min visade Hammarbys islänning Arnor Smárason sin farlighet då han tvingade målisen Tim Erlandsson till en bra räddning.

minuten senare var Omar Eddahri framme med ett avslut mot Hammarbymålet.

Mohamed Buya Turay var också han framme med ett avslut som gick över Bajen målet.



Största läget hade Chidi Omeje i 17:e min, men Hammarby målvakten Ögmundur Kristinsson gjorde en fin rädning till hörna.

Några riktigt bra chanser under resten av halvleken hade inte något av lagen. Thomas Piermayr och Daniel Björnkvist slog många

inlägg från högerkanten, ingen kunde dock få till något riktigt bra avslut. vänsterbacken Jernade Meade hade tryck i bössan då han avlossade ett bra skott i

halvlekens sista minut, tyvärr över Hammarbys mål.



Emmanuel Frimpong utgick i halvlek och in i hans ställe kom Amadou Kalabane. Hammarbu bytte in bl.a. Kennedy Bakircioglu, något som visade sig vara bra för

Hammarby då han slog in en frispark i en rämnande hemmamur i den 52:a min. 0-1 på resultattavlan så tidigt var ju inte kul för hemmapubliken.

När så Hammarby ökade på till 0-2 genom Björn Paulsen efter en tilltrasslad situation i straffområdet så orkade vi inte komma igen på samma sätt som i första halvan.



En rättvis seger var det för Bajen, något mål för hemmalaget hade inte skadat inför storpubliken där nästan hälften var tillresta Bajenfans.

Mycket duktig i sitt defensiva jobb var Jernade Meade. Emmanuel Frimpong är inte fulltränad ännu, därav bara en halvlek. Fulltränad däremot var den andra debutanten,

nämligen Alexander Michel som gjorde det bra i sin debut i AFC Eskilstuna.

Nu väntar nya tag på lördag 18:e mars kl 13.00 mot gästande Gefle IF.



Domare: Farouk Nehdi

Bollpojkar: Eskilstuna City

Publik: 2058

Startelvan:

Tim Erlandsson (Mv) - Jernade Meade - Mauricio Albornoz - Alexander Michel - Daniel Björnkvist - Omar Eddahri (70) - Anel Raskaj - Emmanuel Frimpong (46) - Thomas Piermayr - Chidi Omeje (75) - Buya Turay

Ersättare:

Cem Alpek (Mv) - Amadou Kalabane (46) - Michel Termanini - Rinor Nushi (70) - Aaron Zahui Bazoukou (75) - Bun-Dawda Sowe - Gratas Sirgedas.