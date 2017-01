Hemvändaren: "Jättekul att få spela på Tunavallen igen"

Då var den första träningsveckan avklarad för AFC Eskilstuna. En träningsvecka som bestod av sex pass. "Kul att äntligen få dra igång igen", säger Haris Cirak

– Kul att äntligen få dra igång igen. Det har varit bra fart under veckan med lite nytt folk. Varit tvåmålsspel för det mesta och lite taktiskt om hur vi vill anfalla under matcherna, säger Haris Cirak – För egen del har det känts bra och jag är riktigt motiverad för vad som komma skall.– Trots att det bara gått en vecka ser man att både Pelle och Anders (Johansson, ny assisterande tränare) är väldigt kunniga. Man kan direkt se varför dom varit på en sån hög nivå under en så lång tid.– Nu gäller det för oss spelare att ta in informationen om hur dom vill att vi ska spela. När vi väl lärt oss det är jag övertygad om att vi kommer att ha ett bra 2017 för oss i Eskilstuna.– Det känns jättekul att vara tillbaka och få spela på Tunavallen igen, där jag tillbringade tre år i Eskilstuna City-tröjan. Jag tycker om Eskilstuna som stad och trivs bra här. Verkar också som dom andra grabbarna i laget ser ut att trivas, så det känns bra, säger Strängnässonen.– Klart man ser fram emot den, match är ju det roligaste med fotboll. Men nu har vi några veckor kvar tills den matchen, så fokus ligger nu på att träna på bra, både här i Eskilstuna och sen i Spanien för att senare vara redo för kommande uppgifter, säger Haris Cirak.Mikael Einarsson