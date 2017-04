Ingen rolig premiär mot GIF Sundsvall

Premiären i Allsvenskan är avklarad. Debuten skedde på Idrottsparken i Sundsvall

mot hemmalaget GIF. en match som blev en stor besvikelse för AFC. Resutat: 3 - 1 (2-1)

Skapligt vårväder vid matchstart, Tomas Piermair var det som gjorde AFC:s historiska avspark i Allsvenskan Hemmalaget hade första riktiga avslutet efter knappt 5 min spel.7 min hade GIF en ny vass chans, nick från nära håll efter ett långt Sonko Sundberg inkast, men en fenomenalt fin räddning av Tim Erlandsson i målet.Ny farlig nick av GIF i 19:e min, åter en fin räddning till hörna av Tim Erlandsson.25:e min kom 0-1 till AFC genom ett vänsterinlägg från 20 meter av Sasa Matic En konstig bollträff gjorde att bollen slog i borte stolpen och in i målet bakom en chanslös Tommy Naurin i GIF målet.Vilt jubel förstås hos AFC över klubbens första mål i Allsvenskan.Glädjen blev kortvarig då GIF kvitterade till 1-1 i 31:a min genom en snabb spelvändning.2-1 till GIF i 41:a min kom på ett avslut i ena krysset från 18 meter.Mera bollinnehav (65-35) och mera avslut (9-1) gör att 2-1 till GIF var rättvist i paus."Vi måste följa Pelles matchplan" tyckte Omar Eddahri Ni har ett väldigt orutinerat manskap tyckte Cmoores speaker - " Det är inga duvungar jag skickar in" var Pelles rappa svar3-1 i 51:a min efter kaos i AFC:s straffområde. AFC kommer ingenstans just nu utan allt spel sker på AFC:s planhalva.Sasa Matic fick dock på en bra rökare i 68:e min som Naurin med möda kunde rädda.Omar Eddahri hade en fin chans från 7-8 meter i 75:e min, men Naurin kunde få ut benet och rädda till hörna."Emmy" Frimpong avslut till hörna i den 83:e min.Från 70:e min fram till slutsignalen visade AFC upp ett helt nytt ansikte, allt spel förlades på GIF:s planhalva utan att vi kunde få in bollen i GIF målet.Mycket bra avslut av Omar Eddahri på tilläggstid, Naurin kunde dock styra bort bollen.Vad sägs om 16 AFC hörnor i andra halvlek och 7 avslut.Som sagt sista 25 min ger framtidstro.Domare: Glenn NybergPublik: 3459Startelvan:Målvakt: Tim ErlandssonBacklinjen: Jernade Mead - Ludvig Öhman - Alexander Michel - Daniel BjörnkvistMittfält: Omar Eddahri (K) - Anel Raskaj - Emmanuel Frimpong - Tomas Piermayr (57)Forwards: Mohamed Tuya Buray - Sasa Matic (70)Ersättare: Cem Alpek (Mv) - Amadou Kalabane Ferid Ali (57) - Bun-Dawda Sowe Mauricio Albornoz (70)Allsvenska premiären hemma på Tunavallen sker inkommande lördag 8 april.16.00 blåser domaren till spel!