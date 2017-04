Med plåster och brännande ljumskar i Sthlm

Klockan 16.00 går AFC Eskilstuna ut på tele2 arena med ett sargat men ännu inte slaget lag.

Trolig startelva:

I söndags kammade vi hem 1poäng under en tillknäppt tillställning mot Halmstad, innan veckan gick vidare med en riktigt tung match mot Östersund som redan i första halvlek hade tryckt in 3bollar genom att oftast från vänsterkanten hitta in emellan lagdelarna centralt.Nu ska veckan avslutas med en tuff bortamatch mot Hammarby där man förutom ett skapligt lag även behöver hålla nerverna i styr mot en ljudstark grönvit kuliss.I eftermiddag så kommer också AFC Eskilstuna till tele2 arena med ett sargat lag, där det finns en hel del skavanker och avstängningar.Om än är Alexander Michel tillbaka i laget och även Daniel Björnkvist finns med i truppen trotts ljumskproblematik och man får nog hålla en tumme för att han ska orka sig igenom hela matchen då han av säkerhetsåtgärd byttes ut i 45minuten senast mot Östersund.Det är å andra sidan ingen omöjlighet att ta poäng i Stockholm när Hammarby fortfarande kämpar för att få sin första 3poängare efter oavgjorda resultat mot två andra i bottenstriden, Kalmar FF och Gif Sundsvall . Förutom det har man även precis som AFC Eskilstuna åkt till gamla ullevi för att åka hem med 1-1 mot IFK Göteborg.Vad som kommer bli viktigt imorgon är att vi har hittat ett sätt att täppa till vänsterkanten och att som jag tror, antingen åter flyttar ut Zourab Tsiskaridze på kanten eller som i förra matchen spelar mer defensivt med 3mittbackar.För precis som Michael Omoh i Örebro eller Ken Sema i Östersund så har Hammarby en snabb/teknisk ytter i Jiloan Hamad som troligen kommer vara än mer hänsynslös med sin fina passningsfot.Lyckas man få stopp på vänsterkanten så kan det äntligen bli vår första fullpott för säsongen, med det skulle nog även en hel del av oss kunna kasta en munter blick mot någon i klassen eller på arbetsplatsen under rasten på tisdag.