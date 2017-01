Oavgjort i försäsongspremiären mot IF Elfsborg

AFC Eskilstuna spelade 1-1 (0-0) mot Elfsborg i försäsongspremiären. ”Det var en match fylld av kamp”, säger Pelle Olsson







Efter matchen sammanfattade huvudtränaren, Pelle Olsson, den första matchen för säsongen så här:

– Det var väldigt studsigt och halkigt, så vi fick jobba mycket med dueller. Där var det en nyttig match för oss, och vi visade att vi fysiskt kunde stå upp mot Elfsborg i den delen, säger Olsson.



Han fortsätter:

– Vi fick jobba hårt med deras vändningar, framför allt i den andra halvleken, men vi klarade det någorlunda. Sedan gör vi ett fantastiskt snyggt mål.



Hur tycker du att vi satte försvarsspelet, som du ville se att vi gjorde inför matchen?

– Det tycker jag vi gjorde bra. Men det finns vissa saker som vi behöver förbättra. Det här var en bra referenspunkt. Nu har vi bilder på vår match att prata om, både individuellt och kollektivt, säger Pelle Olsson.



Så här startade AFC Eskilstuna matchen:

Tim Erlandsson -



Nu väntar två träningsdagar här i Salou innan det blir avfärd mot



MATCHFAKTA:

IF Elfsborg - AFC Eskilstuna 1-1 (0-0)

1-0 (58) Simon Lundevall (Viktor Prodell)

1-1 (81) Chidi Dauda Omeje (Thomas Ulimwengu)

Plats: Salou, Spanien



