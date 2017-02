Rutinerad mittfältare klar för AFC Eskilstuna

AFC Eskilstuna har gjort klart med mittfältaren Mauricio Albornoz.



AFC Eskilstuna har gjort klart med mittfältaren Mauricio Albornoz. ”Vi får in en spelare med mängder av allsvensk rutin” - säger Azad Budak.



Vi kan härmed meddela att AFC Eskilstuna har gjort klart med sitt åttonde nyförvärv inför debutsäsongen i

Klubben har skrivit ett ettårskontrakt med den 28-årige mittfältaren.



Den hårt jobbande Albornoz har gjort över 130 allsvenska matcher och tidigare representerat klubbar som IF

Åtvidabergs FF, IFK Göteborg samt GIF



Sportchefen Azad Budak:

– Vi får in en spelare med mängder av allsvensk rutin och som kan användas på olika positioner, säger han. - Han kommer att bidra med sin

professionella inställning till sitt fotbollsspelande och han är hungrig och inställd på att göra ett bra jobb.



