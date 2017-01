Säsongspremiär utomhus idag tisdag

Kl 16.00 är det avspark för träningsmatchen mellan AFC Eskilstuna och IF Elfsborg i Salou på den spanska östkusten



– Det är några skavanker här och där, men spelarna är tuffa och kämpar på bra, säger han.



Matchen sänds på Cmore med början 15.55 -



Träningslägret som började onsdagen 25:e januari avslutas med hemresa inkommande torsdag eftermiddag.

