Målvakten Cem Alpek tränar danssteg på Tunavallen

Säsongspremiären kommer allt närmare

Efter en fotbollsfri lördag var spelarna åter i träning igen under söndagen. Där en del taktiska moment slipades i strålande solsken.





Endast två träningspass återstår innan laget gör årsdebut på tisdag mot Elfsborg. En match som du för övrigt kan se på webben.



En som inte blickar så långt fram är forwarden Aaron Zahui Bazoukou. För honom är det i stället en dag i taget som gäller

– Vi tar det dag för dag, träning för träning. Match kommer senare och sedan får vi gör det bästa av situationen helt enkelt, säger han i AFC-TV.



En annan intressant sak var också att tisdagens motståndare tränade samtidigt som AFC– men två planer bort. Förmodligen av taktiska skäl, kan tänkas.

Om vi går igenom statusen på spelarna i truppen ser det ut på följande vis:



# Mittfältaren

# Även försvararen Gustav Jarl dras med en strulande fot och han kommer definitivt missa matchen på tisdag.

# Mittbacken

# När det gäller forwarden Chidi Omeje, som varit sjuk under större delen av tiden i Spanien, var han med och tränade för första gången under söndagen.

Oklart dock huruvida det blir någon medverkande för hans del. Även Robert Åstedt har insjuknat.



– I övrigt ser det bra ut. Det är några skavanker här och där, men spelarna är tuffa och kämpar på bra, - säger klubbens medicinska ansvarige, Ola Haslie.



