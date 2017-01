Träningsmatcherna nästan klara

"Vi har dock några luckor att täppa till i spelartruppen"

säger tränaren Pelle Olsson

AFC träningsmatchar mot Elfsborg , MFF och Sundsvall . Nu är AFC ett Eskilstunalag på riktigt. Om en månad är tanken att laget spelar årets första träningsmatch på Tunavallen då allsvenska kollegan GIF Sundsvall gästar. Men först väntar Elfsborg i Barcelona och fortsatt jobb med att spika truppen.– Vi har några luckor helt klart, säger tränaren Pelle Olsson.Hittills har AFC tappat flera spelare inför sin första historiska säsong i Allsvenskan . Bland dessa finns Filip Rogic (Örebro SK) och målvakten Joshua Wicks (Sirius).På plussidan finns så här långt bara två killar, Anel Raskaj som hämtats från norska Sandnes och Gustav Jarl som återvänder till klubben från Assyriska – Vi har några luckor helt klart. Vi vill fylla dem så snabbt som möjligt. Diskussioner pågår med målvakter, där måste vi fylla på och även i backlinjen. Men mittfältare och forwards har vi ganska många som är kontrakterade, säger nye tränaren Pelle Olsson som under veckoslutet ska åka på allsvensk tränarkonferens i Abu Dhabi.– Det pågår massor av diskussioner med agenter och spelare men det är ingen idé att spekulera i när vi kan presentera nästa spelare. Jag har gott hopp om att truppen ska varakonkurrenskraftig 31 mars när Allsvenskan drar i gång.10 januari håller Olsson sitt första pass med AFC på Tunavallen och därmed har uppladdningen startat på allvar.I slutet av månaden reser AFC ihop med samarbetspartnern City till Barcelona där allsvenskarna ska stanna tio dagar på träningsläger. Under vistelsen i Spanien blir det match mot Elfsborg (31/1).11 februari väntar sedan första träningsmatchen på hemmaplan. GIF Sundsvall, troligen med Eskilstunasonen Marcus Danielson i laget, kommer till Tunavallen. Assyriska gästar Eskilstuna 17 februari.5 mars kommer Syrianska hit och en vecka senare väntar förloraren av Hammarby och Östersund i deras Svenska Cupen-grupp (där även Nyköping och Varberg ingår).– Båda kan ju åka ur och då lutar det åt att vi spelar mot Hammarby, säger Pelle Olsson.18 mars kommer Pelles gamla klubb, Gefle , till Tunavallen och 23 mars är det genrep borta mot Malmö FF.– 25-26 februari är vi utan match just nu och där vill vi gärna få in någon. U21-serien brukar börja någon gång runt 10-12 mars så möjligen kan vi flytta en sådan match till slutet av februari.JOHAN PETERSSON e-kuriren