Träningsprogram, vecka 12

En vecka till så är träningsmatchandet slut.

Sedan börjar det riktiga allvaret

Efter månader av försäsongsträning och träningsmatcher har vi nu kommit fram till den sista veckan innan Allsvenskan drar igång i början av april.

En match återstår under försäsongen. På torsdag klockan 16.00 väntar Malmö FF på Swedbank Stadium i genrepet.

Dessförinnan väntar match mot Örebro SK i U21-allsvenskan på tisdag kväll.



Veckans schema i sin helhet ser du nedan:

Måndag:

11.00: Fotboll, Årby IP

15.45: Gym

Tisdag:

11.00: Fotboll, Tunavallen

18.00: U21-match: Örebro SK – AFC Eskilstuna, Behrn Arena

Onsdag:

11.00: Fotboll, Tunavallen

Övrigt: Avresa Malmö

Torsdag:

16.00: Genrep: Malmö FF – AFC Eskilstuna, Swedbank Stadium

Fredag:

11.00: Fotboll, Tunavallen*

Lör-sön:

Ledigt*

*Kan komma att ändras.







