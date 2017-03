U21 Folksam Allsvenskan Norra i startgroparna

Redan har U21 Allsvenskan som kallas U21 Folksam av sponsorskäl startat med flera matchen spelade.

Åtta lag är det i serien sedan Östersunds FK och AIK tackat nej till deltagande.

AFC Eskilstunas premiärmotståndare 6:e mars kl 17.00 är Allsvenska IK Sirius som redan spelat två matcher.



Tävlingen inleds med seriespel fördelat på tre serier: "Norra", "Mellersta" och "Södra". De 16 bästa lagen går vidare till ett gruppspel om 4 grupper,

vilket följs av kvartsfinaler, semifinaler och finalspel.

Bortsett från åldersgränsen påminner reglerna om reservlagsspel, t ex är sju byten per match tillåtna istället för vanliga tre.

Varje lag tillåts ha fem överåriga spelare, sex om målvakten är överårig.



AFC Eskilstuna tillsammans med Eskilstuna City har ju en många riktigt duktiga ungdomar i sina trupper.

En sevärd spelare bland många från City är ju kanonskytten Emil Frisell som vräkte in 32 mål i Div 2 förra säsongen. Sex mål och två assist på 3 halvklekar redan i år.

Har också tränat till o från



med Allsvenska laget under vintern.

Från Allsvenska truppen kommer säkert alla dessa 19-20 åringar att få speltid - Cem Alpek målvakt - Michel Dado Termanini mf - Aaron Zahui Bazoukou forw.

- Rinor Nushi forv / mf - Robert Åstedt försv. Amadou Kalabane mf. med flera/med flera.



Kom och heja fram Eskilstunas duktiga ungdomar på måndag kväll

Kl 17.00 blåser domaren Nino Baresso igång matchen på Tunavallen



Lagen i Folksam U21 Allsvenskan Norra

Hammarby IF

AFC Eskilstuna

Djurgårdens IF

GIF Sundsvall

Brommapojkarna

IFK Norrköping

Örebro SK

IK Sirius FK