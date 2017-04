Andra raka förlust för Åtvidaberg

I den åttonde minuten skapade vi första möjlighet via en frispark. Simon Helg fick på ett bra skott som gick strax över.Tre minuter senare var vi mycket nära att ta ledningen. Björn Westerblad slog en hörna som Emil Bellander nickade i insidan av stolpen och på returen avslutade Pekka Lagerblom utanför.I den 16:e minuten skapade hemmalaget en möjlighet. Efter en hörna kom bollen till Adu Bakarr Suma som avslutade ur snäv vinkel men Gustav Jansson i målet räddade.I den 29:e minuten skapade bortalaget halvlekens bästa möjlighet. Lukas Sanesson hittade fram till en fristående Bakarr Suma som avslutade från nära håll, men Jansson svarade för en suverän räddning.Med sju minuter kvar borde vi har tagit ledningen i matchen. Bellander vann en duell vid hörnflaggan. Han tog sig in i straffområdet och frispelade Helg som avslutade högt över.I slutet av den första halvleken borde vi ha fått en straff. Björn Westerblad slog ett inlägg som Alie Sesay tog med handen och förhindrade att bollen skulle komma till Bellander som stod framför målvakten. Domaren valde att fria.Några mål fick vi där med inte se i den första halvleken.Vi fick bra start på den andra halvleken. I den 50:e minuten fick vi en frispark som Helg slog. Bollen nickades undan. Lagerblom fick på ett bra lågt skott som överlistade Ruben Åhman i IK Frej målet.Dessvärre kunde vi inte hålla ledningen speciellt länge. Direkt på avspark lyckades gästerna kvittera. Jakob Glasberg slog ett inlägg som letade sig fram till inhopparen Nsima Peter som styrde in kvitteringen.I den 64:e minuten blev Jens Jakobsson utvisad efter att ha fått sitt andra gula kort i matchen.I den 71:a minuten tog bortalaget ledningen. Pontus Åsbring drog på ett distansskott som tog i undersidan av ribban. Vi rensade bollen som kom till Glasberg på högersidan. Glasberg slog ett inlägg och Peter höll sig framme och nickade in bollen förbi en chanslös Jansson.Vår bästa kvitterings chans fick Jon Birkfeldt i den 75:e minuten. Lagerblom drog upp anfallet och med en lysande passning hittade han fram till Helg. Helg slog ett lågt inlägg som gick förbi Samuel Holm fram till Birkfeldt som avslutade strax utanför.Några fler mål eller målchanser bjöd inte publiken på denna kväll.