Andra raka segern för Åtvidaberg

Vi började matchen bra och redan i den andra minuten skapade vi en möjlighet. Vi vann bollen på offensiv planhalva. Bollen kom till Emil Bellander som testade med skott från distans, men bollen seglade en bit över ribban.I den sjunde minuten var hemmalaget nära att ta ledningen. Efter ett långt inkast tappade vi markeringen på Malkom Moenza som fick på ett bra nick. Gustav Jansson svarade för en fin enhandsräddning när han styrde bollen till hörna. På en efterföljande hörna var det nära på nytt. Johan Svahn slog hörnan och Carl Nyström nickade rätt över.I den 13:e minuten fick Simon Marklund på ett distansskott, men bollen gick över. Fem minuter senare skapade vi nästa möjlighet. Simon Helg lurade sin bevakare innan han levererade ett fint inlägg. Bollen nådde fram till Bellander som nickade strax över.I den 21:a minuten vann Björn Westerblad bollen på offensiv planhalva. Han spelade fram Jonathan Asp som avslutade från distans. GAIS målvakten Demir Mehic svarade för en svettig räddning.Resten av halvleken bjöd inte på några fler klara målchanser.Vi började den andra halvleken piggt. Direkt efter avspark kom Bellander till avslut, men avslutet gick utanför.I den 47:e minuten vann Jens Jakobsson bollen och hittade fram till Marklund. Marklund utmanade en mot en och tog sig in i straffområdet för att sedan spela tillbaka bollen till Jakobsson. Jakobsson avslutade och avslutet blev en perfekt passning till Samuel Holm som stod framför målet och rakade in 1-0.Det var en händelserik inledning på den andra halvleken som publiken bjöds på.Fem minuter in i den andra akten skapade hemmalaget en kvitteringschans. Moenza drog på ett tungt distansskott, men Jansson i målet gjorde en stabil räddning.I den 53:e minuten borde Holm gjort 2-0. Det var Hampus Holmgren som drog upp ett anfall. Holmgren tog hjälp av Marklund i sin framfart på högersidan. Marklund slog sedan en lysande passning till Holmgren som spelade fram Holm. Holm hade mer eller mindre öppet mål, men målvakten gjorde en riktigt bra räddning.I den 60:e minuten var hemmalaget mycket nära en kvittering. Ett inlägg nådde fram till inhopparen Luka Mijaljevic som nickade från nära håll, men Jansson svarade för en fantastiskt räddning.Sju minuter senare slog Bellander en lång krossboll till Helg som tog sig in i straffområdet och avslutade men målvakten räddade.Hemmalaget jagade sedan en kvittering men var aldrig riktigt nära. Vi kunde hålla undan till tre nya poäng.I nästa omgång tar vi emot Öster IF hemma på Kopparvallen.