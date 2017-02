Äntligen ett sent mål som betyder något

Inte sedan Magnus Eriksson slog till med sitt jättemål i hemmaderbyt mot Norrköping 2012 har vi gjort ett sent mål som betytt något. Men nu slog Samuel Holm till i den 90:e minuten och räddade därmed en poäng i årspremiären av Svenska Cupen borta mot Örebro SK.

Till skillnad från genrepet mot Syrianska startade Simon Marklund till höger på mittfältet istället för Samuel Holm och på topp startade Emil Bellander istället för Simon Alexandersson, som på nytt insjuknat.Vi började ganska positivt och Emil Bellander fick ett bra läge med huvudet i den fjärde minuten men fick ingen fart på Simon Helgs boll från vänster.I den sjunde minuten gick Jonathan Asp bort sig mot Michael Omoh , varvid Ferhad Ayaz fick två möjligheter att göra mål från sin position strax utanför straffområdet, men det första skottet fastnade (svagt rensning av Johan Ramhorn) och det andra gick som tur var utanför den vänstra stolpen.Efter hand tog hemmalaget över taktpinnen och försökte på sitt karakteristiska sätt trä instick och även slå längre djupledsbollar, som ställde till en del problem för oss. Vi låg inte i tillräcklig press på bollhållaren och var riktigt på rulle i hemlöpningarna.I den 14:e minuten var inte Alberto Catenacci på tå när ÖSK-målvakten Oscar Jansson slog en lång boll centralt, utan Victor Sköld kunde komma fri. Eftersom Gustav Jansson också felbedömde situationen kom vår forne spelare till avslut men sköt som tur var utanför den högra stolpen.Minuten senare fick Alberto Catenacci fram en tå i sista stund och kunde därmed spela bort bollen framför Victor Sköld som åter var på språng.I den 17:e minuten vann Jens Jacobsson bollen påpassligt i mittcirkeln och spelade ut till vänster där Linus Tornblad gjorde det bra när han vände bort en försvarare vid vänstra delen av målområdet. Linus fastnade dock lite i mattan, tappade balansen och misslyckades därmed med det avgörande momentet. Bollen smet förbi Emil Bellander, men nog borde Jens ha gått på eget avslut där, vilket han nog också hade gjort om han inte fastnat i mattan.Två minuter senare fick Simon Helg på ett fint hårt volleyskott från vänster som tyvärr träffade i huvudet på amerikanen Brendan Hines-Ike , som däckades för stunden.I den 28:e minuten nickade Johan Ramhorn rakt på Michael Omoh och Alberto Catenacci var inte alls med centralt. Därmed fick Victor Sköld helt fritt läge i straffområdet. Gustav Jansson var dock med bra och gjorde en jätteräddning men Nahir Besara hade bara att rulla in returen men Ferhad Ayas ville också bli målskytt och ingen av dem kom till skott. Där hade vi verkligen en osannolik tur!Vi kom sedan tillbaka starkt och hade en bra period.I den 33:e minuten slog Björn Westerblad en hörna från vänster. Jens Jakobsson nickade bra vid främre stolpen, men målvakten svarade för en kvalificerad räddning. Bollen smet retligt framför Johan Ramhorn som precis inte nådde fram för att trycka in bollen vid den bortre stolpen.På den efterföljande hörnan från höger fegade sedan domaren Glenn Nyberg ur. Simon Helg slog hörnan från höger och Jens Jakobsson nickade bollen långt utanför. Nyberg tvekade en stund men blåste sedan hörna för oss! Det var ingen tvekan om att Glenn såg att Jens nickade ut bollen, men det som han var inne på att blåsa för i ett första skede, men sedan inte vågade att blåsa för kompenserade han sedan med en hörna! Hårresande!Det var naturligtvis en solklar straff när ÖSKs hårdföre amerikan Brendan Hines-Ike gav Jens en kraftig knuff i straffområdet som gjorde att Jens helt tappade balansen. På den tredje hörnan gick det dock alldeles utmärkt att blåsa frispark för hemmalaget.I den 37:e minuten slog Björn Westerblad en sådan där finkänslig boll till vänster. Jonatan Asp slog ett fint högerinlägg och Emil Bellander fick ett utmärkt läge att nicka in bollen, men den smet strax över. Brendan Hines-Ike var uppe med händerna igen och störde.Vi tappade av offensivlustan mot slutet av halvleken och Nahir Besara fick väl fritt utrymme till vänster i straffområdet i den 40:e minuten men som tur var sköt han strax utanför vänstra stolpen.I den 44:e minuten överraskade Simon Helg med ett hårt skott från långlinjen, som höll på att ställa till det för målvakten, men Oscar Jansson klarade.Vi såg därefter ut att relativt säkert gå in med ett mållöst resultat in i pausvilan.Vi stannade dock kvar med en väldigt offensiv uppställning långt upp på Örebros planhalva (47:e minuten), men Jonatan Asp gick bort sig till vänster mitt på Örebros planhalva och ÖSK kunde ställa om. Det kändes inte bra från början att trycka upp så offensivt med så lite tid kvar av halvleken. När sedan Alberto Catenacci och Jon Birkfeldt gick ihop i mittcirkeln fick Ferhad Ayaz möjligheten att storma fram till vänster men Catenacci han ned att täcka och täckte bort Ayaz framfart. Örebroaren sprang in i Alberto och Glenn Nyberg blåste straff! Fullständigt horribelt! Catenacci följde med precis lagom, för att det inte skulle bli frispark. Förseelsen skedde utanför straffområdet så någon straffspark skulle aldrig ha kommit på tal! Och om det hade varit innanför straffområdet så var det ju mer av den obstruerande karaktären med indirekt frispark som påföljd.Gustav Jansson gick åt rätt håll men var chanslös när Nahir Besara slog straffen via ribban till vänster.Det var naturligtvis fruktansvärt att åka på det där fasansfulla straffmålet i den tredje övertidsminuten av den första halvleken. Det var en jämna halvlek, där vi bjöd ÖSK på några farliga lägen, men där vi också skapade möjligheter. Men det var alltså Glenn Nyberg som dömde och då vet vi ju av erfarenhet att det inte alltid är så lätt!Att det finns en stark moral bland våra killar visas dock av att vi gjorde en bra andra halvlek.I inledningen på halvleken svängde det mycket fram och tillbaka. Nahir Besara fick ett bra läge inne i straffområdet i den 47:e minuten men sköt utanför den högra stolpen.Två minuter senare fastnade Björn Westerblads skott på täckande spelare och kort senare vände Emil Bellander om och sköt strax utanför den vänstra stolpen.I den 51:a minuten fick vi sedan ett jätteläge där Simon Helg var på väg att komma helt fri, efter en mycket fin boll av Jens Jakobsson, men på något underligt vis lyckades Helg få till mottagningen 180 grader åt fel håll och ÖSK kunde därmed avvärja.Två minuter senare tappade Linus Tornblad bollen och ÖSK ställde om. Jon Birkfeldt och Alberto Catenacci var inte på tå och hängde inte med när Ferhad Ayaz sprintade på. Däremot var Gustav Jansson ute mycket fint och avvärjde.Därefter började vi få bättre kontroll på händelserna.I den 55:e minuten slog Björn Westerblad till med ett hyfsat långskott men målvakten räddade ganska enkelt.Två minuter senare sköt Nahir Besara i straffområdet men Gurra räddade bra invid den högra stolpen.I den 62:a minuten slog Björn Westerblad en fin djupledsboll till vänster, som Linus Tornblad förvaltade väl när han tog sig in i straffområdet. Därefter hade Björn själv tagit sig till ett bra avslutningsläge strax utanför straffområdet, men träffade tyvärr på en täckande Nordin Gerzic Ytterligare två minuter senare fick Sebastian Ring ett bra läge strax utanför straffområdet, men sköt rakt på Gustav Jansson.I den 65:e minuten slog Simon Helg ett fint inlägg från vänster, men Emil Bellander fick bollen tyvärr för långt ifrån sig inne i straffområdet och målvakten kunde knipa bollen.I den 70:e minuten slog Jonathan Asp en frispark från vänster och Jon Birkfeldt fick ett jätteläge vid bortre stolpen, men målvakten räddade. Situationen blåstes felaktigt av för offside, då bollen gick på örebrospelare sist på väg fram till Jon (vilket reprisbilderna bekräftar).Två minuter senare fick Marijan Cosic på ett ganska bra skott som målvakten räddade vid sin högra stolpe.Vår goda offensiv avtog därefter och plötsligt rusade tiden iväg med väldig fart. Lagledningen valde att göra två sena byten då Samuel Holm kom in istället för en tröttkörd Emil Bellander i den 81:a minuten. Fem minuter senare gick vi över till 4–3–3 när Jonathan Asp utgick och Fredrik Alm kom in på topp.Detta gav fin utdelning även om vi satte hjärtat i halsgropen i den 88:e minuten. Nyss inbytte Yannis Mbombo sprintade på till vänster och Alberto Catenacci såg inte ut att ta hotet på allvar, men örebrospelaren sköt som tur var utanför.Vi etablerade därefter spel till vänster långt ned på ÖSKs planhalva via två inkast och en hörna. Björn slog en kort hörna till Helg som slog tillbaka till Björn, som löpte in bakom Helg och slog ett inlägg från sin position strax utanför det vänstra hörnet av straffområdet och bollen gick precis över Johan Ramhorn som var ren vid den bortre stolpen.Känns det som ni läst det förut? Ja det var ju samma hörnvariant som vi gjorde 1–0 på hemma mot Syrianska.Nu lyckades den inte direkt, men ändå till slut!Vi vann nämligen insparken efter nick av Jens Jakobsson och aktivt och energiskt bollvinnande av Marijan Cosic, och även Jens Jakobsson, i mittcirkeln. Jakobsson samspelade sedan med Samuel Holm innan han lade ut bollen till vänster där Simon Helg stack fram bollen in i straffområdet till vänster. Linus Tornblad vände om och lyfte in bollen framför mål där Samuel Holm skarvnickade. Målvakten var på bollen men kunde inte hindra den från att dyka ned vid det bortre krysset, via stolpen.Det var ju naturligtvis fantastiskt att vi lyckades få in en mycket välförtjänt kvittering, men tänk så nära det vara att vi kunde vända och vinna matchen!I den 92:a minuten stormade Linus Tornblad fram centralt och hade alternativ både till vänster (Holm) oh till höger (Cosic) men någon passning kom dessvärre inte och chansen rann ut i sanden.Vi skulle dock få ett ypperligt läge till i den 95:e minuten!Vi kontrade efter en ÖSK-frispark. Linus Tornblad drog åter iväg centralt och denna gång spelade han till vänster där Simon Helg stod för en jättelöpning och spelade in bollen i straffområdet där Marijan Cosic fick ett jätteläge att avgöra men skottet fastnade på en täckande Nordin Gerzic som alltså åter räddade ÖSK!Precis därefter blåstes denna mycket spännande och händelserika match av. Vi var alltså mycket nära att besegra Örebro på bortaplan, men genom den sena kvitteringen lever cupspelet. En poäng borta mot Häcken får cupspelet att leva över till sista gruppspelsmatchen, men eftersom det då med största sannolikhet också kräver att ÖSK och Häcken kryssar, så behövs en seger borta mot Häcken.Spelmässigt gjorde vi på det hela en bra match. Vi uppträdde som ett lag där alla bidrag väl med arbetsinsatser, men det fanns också kvalitet och syfte med momenten i både defensiv och offensiv riktning där vi växte i den andra halvleken.Man ska givetvis ha respekt för alla motståndare men aldrig överdriven. Örebro idag är inget speciellt märkvärdigt lag. Efter fjolårssommarens stora omsättning hade ÖSK en jobbig höst och även efter säsongen har laget tappat viktiga spelare som också svarat för en hel del poäng. Dessa spelare har Örebro ännu inte ersatt fullt ut.Att vi skulle ha en bra chans på förhand visste vi därmed.Gustav Jansson svarade för en mycket bra match och var ute och täckte bra och svarade för flera matchavgörande räddningar. Ända plumpen var den misslyckade utrusningen i den 14:e minuten.I vår unga backlinje, med en snittålder på 21 år, hade vi vissa problem i djupled, men i det stora hela skötte sig våra spelare bra.Jon Birkfeldt gjorde några missar men jobbade på energiskt. Det samma kan man säga om Alberto Catenacci som, precis som Jon, kom på efterkälken lite för många gånger men skötte de allra flesta moment alldeles utmärkt.Johan Ramhorn har en viss kantighet stundom, men kommer ändå in i vårt spel väldigt snabbt och är jobbig att möta med sin styrka och kyliga följsamhet.Jonathan Asp hade vissa problem med kvicke och rejäle Michael Omoh, och med sin erfarenhet är kraven högt ställda på 26-åringen. Arbetsmomentet var bra och Asp hotade även offensivt, där han har två fina fötter att servera med.Simon Marklund startade till höger på mittfältet, vilket var lite överraskande för min del, men på sikt är han givetvis en mycket intressant spelare. 17-åringen visade fin energi stundom och rev om, men han behöver få till en jämnare rytm i spelet och täcka bollen bättre.På innermittfältet hamnade vi under en period i första halvlek för långt ifrån våra motståndare och Nordin Gerzic fick styra lite för mycket, men i andra halvlek fick han ofta agera täckande för skott, vilket visar att vi tog kommandot på mitten.Jens Jakobsson visade upp en härlig energi, jobbade och sprang kopiöst över stora ytor och kvalitet fanns det också i momenten.Björn Westerblad var också väldigt värdefull, med sin lite mer rutinerade kyliga stil och levererade också fina känsliga bollar.Simon Helg går från klarhet till klarhet och var ett ständigt hot för ÖSK och vår forne Martin Lorentzson . Helg har också ett övertag från start, då det är en spelare som motståndarna har respekt för innan matcherna har startat.På topp är vi också jobbiga att möta.Likt Jens Jakobsson slet och sprang Jens Jakobsson kopiöst mycket, vilket rev upp djupa sår hos motståndarna. Några bolltapp och felbeslut blev det, men den härliga inställningen överväger förstås detta och till sist var det Jens högerfot dom levererade målassisten.Emil Bellander är inte heller oäven i sin arbetskapacitet och kommer växa under säsongen. Genom sin styrka att hålla i bollen, är han också en svår motståndare. När benen framöver kommer att bli lite lättare kommer säkert tajmingen i huvudspelet också att bli bättre.Med dessa båda forwards kan vi spela ett lite rakare spel, vilket vi också gjorde mot ÖSK, med främsta adress: Bellander på kropp eller för skarv och Tornblad på djupet.Marijan Cosic gjorde ett helt okej inhopp och låg bakom förarbetet till vårt mål. Detsamma gjorde naturligtvis Samuel Holm som gjorde sitt första mål i vår tröja. Det är härligt att se att vi kunde förändra genom byten och även Fredrik Alm var en frisk fläkt när han kom in som tredje forward.Det blir naturligtvis en tuff match borta mot Häcken, men det är fullt möjligt om alla bra tror på det och jobbar för det!1–0 (48, straff) Nahir Besara1–1 (90) Samuel Holm (Linus Tornblad)Varningar ÅFF: Jon Birkfeldt, Linus Tornblad, Marijan Cosic.Domare: Glenn Nyberg, Borlänge.Publik: 1 024Gustav Jansson –Jon Birkfeldt, Alberto Catenacci, Johan Ramhorn (VB 86), Jonathan Asp (ut 86) –Simon Marklund (ut 66), Björn Westerblad, Jens Jakobsson, Simon Helg –Emil Bellander (ut 81), Linus Tornblad.Marijan Cosic (in 66 HM), Samuel Holm (in 81 F), Fredrik Alm (in 86 F).Gustaf Halvardsson, Hampus Holmgren, Adrian Petersson.