Årskrönika 2016: Vart är vi på väg? – Del I försäsongen

Efter den katastrofala degraderingen ur Allsvenskan 2015 drabbades styrelsen av panik och jämnade organisationen längs marken. Detta fick naturligtvis även stora konsekvenser på det sportsliga planet, men tack vare välvilliga personer räddades den sportsliga säsongen 2016 från en katastrof.

Trupp 2015 Mat Sta Mål Ass Klubb 2016 Mf Kristian Bergström 30 30 3 8 Slutat Mf Martin Christensen 30 27 0 2 Helsingborgs IF F John Owoeri 29 29 6 3 BK Häcken Mf Mauricio Albornoz 28 28 3 1 IFK Göteborg Mf Simon Skrabb 28 22 4 1 Gefle IF Mf Ammar Ahmed 28 19 1 0 B Månz Karlsson 23 20 0 1 B Andreas Dahlén 21 19 1 0 Slutat B Daniel Hallingström 21 19 0 0 Grebo IK Mv Henrik Gustavsson 19 19 0 0 Horn Hycklinge IF B Pontus Nordenberg 19 11 0 0 UMF Vikingur Olafsvik (Isl) F Mario Jelavic 19 1 1 0 NK Solin (Kro) B Martin Lorentzson 17 17 0 2 Coventry City (Eng) B Alberis Sérgio Angelo da Silva 16 10 0 0 FC Lambohov F Victor Sköld 15 11 4 2 IFK Göteborg Mf Tor Øyvind Hovda 14 14 2 0 Sarpsborg 08 (Nor) B Sebastian Ramhorn 12 12 0 0 Mv Gustav Jansson 11 11 0 0 Mf Ruben Lameiras 11 4 0 0 Coventry City (Eng) B Hampus Holmgren 10 7 0 0 F Ajsel Kujovic 10 0 0 0 Varbergs BoIS B Petter Gustafsson 2 0 0 0 Skellefteå FF F Kenny Hildeby 2 0 0 0 Mf Bruno Manoel Marinho 1 0 0 0 Slutat Mf Simon Marklund 1 0 0 0 Mf David Lundgren 1 0 0 0 FC Linköpings City B Lucas Öhrn 1 0 0 0 Mv Ludwig Bergström 0 ? Summan av de 20 som lämnat 331 261 24 19 Andel som lämnat 79% 79% 96% 95%

Nyförvärv Mat Sta Mål Ass Klubb 2015 B Jon Birkfeldt 19 18 2 Helsingborgs IF Akademi B Alberto Catenacci 0 IF Brommapojkarna B Jonathan Asp 23 23 2 0 FC Höllviken B Kevin Deeromram 0 Djurgårdens IF (lån) Mf Joakim Juhlin 10 Värmbols FC Mf Simon Helg 15 3 2 0 GIF Sundsvall Mf Samuel Holm 0 Djurgårdens IF Mf Marijan Cosic 0 Djurgårdens IF Mf Björn Westerblad 17 13 0 0 Ängelholms FF F Shkodran Maholli 12 2 0 0 Halmstads BK F Mahmoud Eid 18 17 9 10 Nyköpings BIS F Simon Alexandersson 19 10 Vimmerby IF F Fredrik Alm AFK Linköping

Hösten 2016 skrev jag en krönika om de senaste årens handhavande från de ledande personerna i vår förening. Som alla förstår var syftet med den texten att förklara hur det egentligen står till med vår förening och med huvudsyftet att vår förening ska räddas i framtiden. Vi har väldigt fina tillgångar på den sportsliga sidan, men när det gäller övriga delar inom föreningen så som organisation och ekonomi, har dessvärre inte styrelsen och klubbchef tagit någon som helt lärdom från det finansiellt katastrofala året 2016. Det är ju extra ordinära intäkter om minst 5,5 miljoner kronor som har räddat året! De ledande vill gasa på ännu mer och därmed riskera hela föreningens existens! Vi återkommer till organisationen och finanserna efter de sportsliga delarna.Vi tappade väldigt många spelare efter degraderingen. Närmare bestämt 20 stycken. 19 av dessa medverkade i Allsvenskan 2015. Således hade vi bara 8 spelare kvar som hade medverkat i Allsvenskan 2015. Av de kvarvarande kan endast Ammar Ahmed och Månz Karlsson sägas ha varit ordinarie under året, men Sebastian Ramhorn, Gustav Jansson och Hampus Holmgren spelade också en hel del under hösten. Kenny Hildeby, Simon Marklund och Lucas Öhrn gjorde dock bara enstaka framträdanden i Allsvenskan 2015.Vi tappade hela 79 % av den sammanlagda matchsumman, gällande allsvenska matcher 2015 (både vad gäller matcher och antal startmatcher). Vi tappade samtliga mål utom det Ammar gjorde borta mot Elfsborg och den assist som Månz Karlsson svarade för hemma mot Kalmar Parallellen gick tillbaka till 2001 då vi tappade väldigt många spelare efter att vi åkt ur Superettan året innan, men då förlorade vi ändå ”bara” 12 spelare varav hälften var ordinarie. Omsättningen inför denna säsong var alltså än större än det heroiska året 2001.För att fylla luckorna införskaffade vi 13 spelare inför säsongen.Det gick snabbt att fylla de fem första platserna med anfallarna Simon Alexandersson, Mahmoud Eid och Shkodran Maholli samt backen Jon Birkfeldt och mittfältaren Joakim Juhlin. Sedan blev det som bekant stopp på grund av att styrelsen äntligen hade uppdagat, vad alla andra utom dem visste, vilken enorm skillnad det är att spela i Superettan istället för Allsvenskan.Någon vecka innan Jul fick vi till slut se ett par nya namn i form av backarna Alberto Catenacci och Jonathan Asp. I januari tillkom sedan vänstermittfältaren Simon Helg. Dessa förvärv var möjliga på grund av ett bidrag som Roar Hansen ordnade via kontakter, annars hade vi inte fått sett dem i ÅFF-tröjan 2016.Inte heller hade vi fått se Samuel Holm, Marijan Cosic och Kevin Deeromram utan Mats Karlssons kontakter med Djurgården. Tack vare Totts kontakter fick vi utomordentligt förmånliga ekonomiska villkor för dem, vilket gjorde det möjligt för dem att komma till vår klubb och utvecklas.Strax innan premiären lånades Mauricio Albornoz ut till IFK Göteborg, vilket möjliggjorde inskaffandet av innermittfältaren Björn Westerblad från Ängelholms FF.Den trupp som länge såg väldigt tunn och ihålig ut, förstärktes alltså med sex spelare tack vare att Roar och Tott ordnade finanserna för dem.Från Tipselit lyfte vi också upp målvakten Gustaf Halvardsson och mittfältaren Oliver Bohlin Westman.När träningsspelet drog igång den 6 februari var flera spelare ännu inte spelklara och 0–0 borta mot Assyriska FF kändes därmed som en framgång. Veckan efter föll vi dock tungt med 0–3 hemma mot IFK Värnamo och oron fanns där förstås. Vi var inte Superettanmässiga ännu, vilket var helt naturligt med så många nya spelare. Förhoppningen var naturligtvis att vi skulle hinna nå Superettanklass till premiären som var mindre än två månader bort.Den 20 februari spelade vi dubbla möten på Kopparvallen. Division II-laget FC Linköpings City besegrades med 3–1 medan vi föll mot division I-laget Vimmerby IF med 0–1.Mot division I-laget Oskarshamns AIK på hemmaplan såg det lovande ut, då vi ledde i paus med 2–0 men vi tappade till 2–2. Redan då såg vi hur insatserna kunde pendla väldigt i en och samma match, vilket sedan följde oss genom säsongen.Hemma mot ett ganska starkt Djurgårdens IF räckte vi inte till, utan föll med 0–2. Men borta mot division I-laget Östers IF vann vi med hela 5–0. Vi visade på en fantastisk effektivitet och att vi offensivt sett var ett lag att räkna med.I de två sista matcherna innan seriespelet skulle dra igång stötte vi på allsvenskt motstånd. Vi gjorde en till stora delar bra match hemma mot IFK Norrköping, trots att vi till slut föll med 1–2, medan matchen på Visingsö mot Jönköpings Södra IF mest innehöll kamp och den slutade 0–0.Trots ett i stort sett helt nytt lag, där många spelare kommit sent, så kändes det ändå som vi var på rätt väg sportsligt nu när allvaret skulle börja!