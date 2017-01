Årskrönika 2016: Vart är vi på väg? Del IV – Sommaren

När Superettan startade om efter uppehållet så hade den slitna konstgräsmattan på Kopparvallen äntligen bytts ut.

Mot Ljungskile I den stekheta sommarvärmen övertygade vi dock inte spelmässigt utan uppträdde stundom passivt, vilket är farligt mot LSKs fysiska spel. En orsak till de många felpassningarna kan ha varit att bevattningen kom igång först kvällen innan matchen och våra grabbar hade därmed inte fått möjligheten att träna på det nya underlaget under rätt förutsättningar.Men så hände det där förlösande i den 24:e minuten som vi fick vara med om hemma mot Värnamo.Ljungskiles målvakt August Strömberg slog en lång inspark som en bortaspelare nickskarvade. Jonathan Asp fångade upp bollen på vänstersidan och satte upp den på ett mycket fint tillslag till Mahmoud Eid som bröstade hem bollen. Simon Helg tog emot, strax bakom mittlinjen, och spelade direkt in till Ammar Ahmed som använde två snabba tillslag för att spela kort bakåt. Björn Westerblad lade direkt fram en magnifik djupledsboll, som Shkodran Maholli löpte fint på in straffområdet till vänster. Shkodran spelade in bollen (på ett tillslag) till en fri Mahmoud Eid som skarvade in ledningsbollen från nära håll till höger om målvakten. Det tog bara 12 sekunder från vi vann bollen till den var i mål! Det fantastiskt fina omställningsanfallet påminde om fornstora dagar. Våra spelare använde bara ett tillslag vid sex av de sju momenten. Ammar Ahmed använde två.Vi höll sedan på att sätta hjärtat i halsgropen då Jacob Olsson dundrade bollen i undersidan i ribban men bollen gick inte innanför mållinjen som tur var. Vi uppträdde fortsatt darrigt, men kunde öka på ledningen i den 35:e minuten.Även detta mål föll efter en mycket fin och snabb omställning. Ljungskile höll på att ställa om mot oss när Shkodran Maholli jobbade hem på ett fantastiskt sätt och avväpnade Ahmed El-Amrani till vänster i vårt straffområde. Shkodran vände elegant bort ett par spelare och slog en fantastiskt fin djupledsboll till vänster. Simon Alexandersson jagade ifatt den perfekt avvägda bollen till vänster om motståndarnas straffområde och avancerade in i straffområdet i avvaktan på att rätt passningsalternativ skulle dyka upp. När Mahmoud Eid kom i läge slog Alexandersson den perfekta bollen. Eid kunde sikta in sig och satte bollen säkert i det vänstra krysset, från sin position lite till höger om straffpunkten. Det tog bara 13 sekunder från att vi vann bollen tills den var över mållinjen.Emellertid knäcktes inte gästerna av detta utan vi åkte på ett reduceringsmål bara fem minuter innan paus. Det var det bedrövligaste målet som vi släppte in på hela säsongen! Vi tappade återigen bort bollen efter vårt eget inkast. Vi tappade förvisso inte bollen på vår egen planhalva, men när målvakten August Strömberg slog upp en långboll så var vi inte alls med. Det såg löjligt enkelt ut när Ahmed El-Amrani löpte mellan Jonathan Asp och Månz Karlsson. Efter en studs lyfte El Amrani in bollen över Gustav Jansson , som kom ut helt fel.Det var ett väldigt tungt mål att åka på strax innan paus, som kunde ge gästerna energi inför den andra halvleken. Med tanke på att den första halvleken sannerligen inte imponerade, förutom genom våra mål, så fanns det en oroskänsla. Men halvleken var ju inte slut ännu! För precis innan paus ökade vi på till 3–1!Nu var det istället vår tur att ta bollen efter ett svagt inkast från gästerna. Gustav Jansson knep enkelt inkastet och slog en lång utspark, som Ammar Ahmed elegant utnyttjade genom att skicka in ett inlägg från höger in i straffområdet. Bollen nickades bort, men Björn Westerblad svarade för ett fantastiskt fint arbete när han med aggressivitet och kylig målmedvetenhet tog bollen, blev av med den, men återvann den och serverade upp kanonläget på guldfat för Simon Alexandersson till höger i straffområdet. Simon gjorde inget misstag utan satte säkert 3–1 till höger om målvakten.Dat var ju fantastiskt att gå till paus med 3–1 istället!I den andra halvleken kontrollerade vi händelserna ganska bra utan att för den delen övertyga. Vi hade några bara lägen att dryga ut ledningen, men vi slarvade i de avgörande momenten.Istället blev det riktigt oroligt efter att LSK reducerat ytterligare en gång. Även detta mål i den 73 minuten föll på ett onödigt sätt. Vi drog på oss en onödig frispark strax utanför vårt straffområde, genom Alberto Catenacci. När Ahmed El-Amrani slog in den efterföljande frisparken från vänster, så var vi alldeles för veka och bollen studsade i målområdet innan Björn Westerberg olyckligt stötte bollen i eget mål vid den bortre stolpen.Det var sedan lite oroligt, men vi kontrollerade matchen tills slutsignalen äntligen ljöd, vilket innebar tre sköna poäng i omstarten.När vi åter skulle till Södertälje Fotbollsarena gällde det att höja spelkvaliteten, på den erkänt svåra matcharenan för oss. Under vårens första träningsmatch hade vi klarat 0–0 men det var också mot ett svagt motståndarlag. Nu stod viktiga poäng på spel mot ett motiverat bottengäng.Dessvärre lyfte vår spelkvalitet inte alls som vi hoppats, utan det var rakt igenom en mycket svag insats från vår sida. Utan tvekan årets sämsta insats i Superettan Motigheterna började från start då vi åkte på ett baklängesmål redan innan tio minuter var spelade. Efter ett mycket passivt agerande från vår sida kunde Assyriska med lätthet etablera spel, och när de satte upp fart på vänstersidan så hängde vi inte med. Alessandro Silva Pereira slog ett inlägg från vänster. Bollen studsade i straffområdet och en sopren Fredrik Holster kunde ta emot bollen och skicka in den i det bortre krysset.Vi fortsatte uppträdda passivt och viljelöst men Gustav Jansson räddade bra några gånger. Vi var också nära att kvittera i den 41:a minuten. Shkodran Mahollis inlägg tog i bakhuvudet på en hemmaspelare men bollen gick i ovansidan av ribban. På den efterföljande hörnan fick dessvärre Jon Birkfeldt en smäll i huvudet och tvingades bryta matchen på grund av en hjärnskakning.Efter den situationen blev vi tillbakatryckta av Assyriska. Det skulle naturligtvis ha varit värdefullt att inte åka på ett mål till innan pausen, men det höll inte då AFF ökade på till 2–0 i den 47e minuten. Återigen stod vi och tittade på när Assyriska rullade runt. När AFF ökade tempo via en spelvändningsboll till höger av Paul Torres, så hann vi inte flytta över. Vår forne Aziz Corr Nyang spelade in från höger, Tim Söderström spelade snett bakåt inne i straffområdet och en ren Daniel Sliper kunde enkelt placera in bollen till vänster om Gustav Jansson och i mål. Vi hade chansen att reda ut detta anfall flera gånger om, men misslyckades dessvärre på samtliga punkter!Det var oerhört tungt att gå till halvtidsvila med 0–2 efter ett så svagt uppträdande, men kunde vi peta in en boll så kunde det bli match. Hoppet släcktes dock i den 63 minuten då hemmalaget gjorde ytterligare ett mål.Vi drog på oss en onödig frispark genom Mahmoud Eid. Från en position till höger, halvvägs in på vår planhalva, slog Fredrik Holster in bollen i straffområdet. Björn Westerblad nickade bort bollen men Tim Söderström kunde ta emot till vänster om straffområdet och tilläts komma in ända in i målområdet, efter stor passivitet från vår sida. Tim spelade bollen snett bakåt och Kenny Pavey hade därmed inga problem att sätta bollen från nära håll.Uppträdandet från vår sida resten av matchen hör sedan inte hemma på en fotbollsplan. Flera av våra spelare slutade helt att spela och om inte hemmalagets spelare varit så nonchalanta hade vi kunnat få stryk med 0–8, men de sumpade alla frilägen utom det sista i den 92:a minuten.Efter bolltapp från vår sida kunde Assyriska ställa om snabbt och precis som vid de tidigare frilägena så tog vi inte hemjobbet. Paul Torres kunde därmed spela fram till Aziz Corr Nyang som stormade fram i högerinnerposition och spelade fram till George Makdessi i straffområdet, som rullade in bollen till höger om Gustav Jansson.Inför hängmatchen mot Örgryte blev nyförvärvet Jens Jacobsson från norska Tromsø IL spelklar. Den tidigare assyriskaspelaren ersatte Mahmoud Eid som hade lämnat för Kalmar FF. I samband med Jens tillkomst ändrade vi spelsystem från 4–4–2 till 4–1–4–1, där Jacobsson tog plats som defensiv mittfältare.Eter debaclet i Södertälje ville det till att höja kvaliteten rejält mot den ojämna nykomlingen Örgryte, som efter en längre svacka var på gång igen och som i sina bästa stunder var en högst kapabel motståndare. Matchen från omgång 15 blev framflyttad på grund av att IFK Göteborg spelade Europa League på Gamla Ullevi när den här matchen egentligen skulle ha spelats innan uppehållet.För en neutral åskådare var detta säkert en väldigt underhållande match eftersom det var fart och fläkt, massor av situationer, målchanser och mål. Men för oss som lever för vårt lag var det verkligen som att slitas mellan hopp och förtvivlan!Trots alla målchanser dröjde det till den 34:e minuten innan det första målet föll och glädjande nog var det vi som gjorde det. Efter att vi ställt om på högersidan – efter fint arbete av Alberto Catenacci, Björn Westerblad och Mahmoud Eid – fick vi ett inkast mitt på ÖIS planhalva till höger. Efter inkastet tappade vi bollen till höger om straffområdet, men tack vare ett mycket fint pressjobb av Hampus Holmgren återvann vi bollen. Björn Westerblad spelade in i straffområdet och Ammar Ahmed klippte till. Skottet tog i den högra stolproten, i ryggen på målvakten Robertino Kljajic och in i mål!Vi kunde dock inte hålla ledningen in i paus, utan ÖIS kvitterade i den 42:a minuten. Vi var på väg i ett fint omställningsanfall men dessvärre vinkade assisterande domaren Julian Poulsen Sosefo från Jönköping helt felaktigt för offside på Mahmoud Eid. Eid var två meter onside när Helg spelade fram bollen och den assisterande domaren var i perfekt linje, men valde efter tre sekunder att lyfta flaggan på grund av att Björn Anklev vinkade för offside.Dessvärre fick vi inte kontroll på bollen därefter förrän bollen var i vårt eget mål, vilket givetvis kändes extra surt efter det felaktiga domslutet. ÖIS höll i bollen och fick ett inkast på vår planhalva till höger. Vi glömde helt bort att gå intill våra motspelare och löjligt enkelt kunde Andreas Östling och Daniel Paulsson dutta fram till Martin Kayongo-Mutumba som löpte in från högerinnerposition och klippte till från 23-24 meter. Träffen var ingen vidare men gled dessvärre in under Gustav Jansson och in i mål.I den andra halvleken böljade spelet fortsatt fram och tillbaka och chanserna avbytte varandra. Denna gång var det dessvärre ÖIS som tog ledningen. I den 68:e minuten tappade vi slarvigt bort bollen på mittplan. Örgryte kunde därmed etablera spel och fick fritt utrymme att operera till höger. Björn Anklev fick gott om tid på sig att måtta inlägg och eftersom vi gick bort oss totalt i straffområdet (vi tappade sorteringen) så kunde William Atashkadeh knoppa in bollen från nära håll över Gustav Jansson och in i mål.Det dröjde dock bara fem minuter innan det återigen var utjämnat. Efter en betydligt bättre uppställning när ÖIS fick inkast (än vid 1–2-målet) så plockade vi av dem bollen långt ner till vänster på vår planhalva. Vi ställde därefter om genom Gustav Jansson, Jens Jacobsson, Ammar Ahmed och Simon Helg. Helg spelade tillbaka till Ammar Ahmed som tagit sig upp i vänsterinnerposition en bra bit in på hemmalagets planhalva. Ammar tog emot bollen och klippte till med ett snabbt patenterat dykskott från 30 meter, målvakten var på bollen men kunde inte hindra den från att flyga upp i det vänstra krysset, rakt framför oss på läktaren. Härligt, härligt!Ännu mer härligt var det sju minuter senare, i den 80:e minuten! Efter ett inkast på ÖIS planhalva till höger spelade vi in oss centralt i banan. Hampus Holmgren kastade till Ammar Ahmed. Hampus fick tillbaka bollen och lade fram den till Mahmoud Eid som samspelade med Björn Westerblad, innan Eid satte in bollen till Simon Helg. Helg tog med sig bollen och klippte till för kung och fosterland. Simon fick på en ruggig träff som borrade sig in via ribban precis vid det högra krysset. Det var en helt osannolik euforisk känsla att se bollen borra sig in för oss som stod precis bakom målet. Målet nominerades som ett av tio mål för årets snyggaste, men dessvärre finns ingen riktigt bra reprissekvens där man ser hur långt upp i krysset skottet verkligen tog. Men för oss som var på plats var det ingen tvekan. Det var årets snyggaste mål i svensk elitfotboll!Dessvärre höll inte ledningen mer än dryga två minuter…Inte kändes det bättre av att domarteamet först bestal oss på vårt inkast och sedan även oss på en solklar frispark. Ammar Ahmed täckte bollen när Martin Kayongo-Mutumba hade ut bollen över långsidan. ÖIS vände spelet från höger till vänster genom deras backlinje och eftersom vi trots gott om spelare på rätt sida, var passiva till vänster, fick Hampus Bohman gott om tid att måtta inlägget. George Mourad inne i straffområdet satte båda händerna i ryggen på Jonatan Asp och knuffade på så sätt bort vår spelare. Därmed fick Mourad fritt utrymme att ta emot bollen på bröstet och stöta in bollen till höger om Gustav Jansson. Huvuddomaren Adnan Jukic från Falkenberg hade blicken mot inläggaren, men assisterande domaren Julian Poulsen Sosefo såg regelvidrigheten tydligt, men agerade dessvärre inte!Vi hade sedan några goda möjligheter att göra 4–3, men vi slarvade bort dem. Det var en märklig match, där man mindes tillbaka till den bragdartade 3–3-matchen borta mot Brann i Uefacupen 2006. Där vi klarade 3–3 efter bland annat två jätteskott av Kristian Bergström och Pontus Karlsson, men där vi ändå hade bra chanser att gå segrande ur striden. På förhand var en pinne bra men efteråt var det en besvikelse att vi inte vann.Efter matchen hade samtliga lag spelat 17 matcher och vi återfanns på en åttondeplats med nio poäng upp till AFC United på allsvensk kvalplats och även nio poäng ned till Ljungskile och Degerfors på de negativa kvalplatserna.Efter ett par tveksamma minuter tog vi tag i matchen och dominerade returmötet mot Örgryte, men efter en kvarts spel höll vi på att ställa till det för oss efter ett par bristfälliga ageranden i defensiven efter hörnor. Vi återtog emellertid kommandot men vi spelade lite för centrerat och slarvade i avgörande lägen. Vi också bjöd ÖIS på en del lägen.I den 38:e minuten bjöd inte bara vi på ett läge för bortalaget utan det gjorde även domaren Per Melin från Kävlinge. När Daniel Paulson bara föll ihop framför Hampus Holmgren, så förväntade vi oss naturligtvis gult kort till Paulsson, men istället valde domaren att blåsa för en horribel straffspark!Denna gång väntade inte Gustav Jansson ut straffskytten, utan Gurra gick lite för tidigt till vänster (sett från straffskytten). Sebastian Olsson kunde därmed enkelt placera in bollen högt mitt i målet.Vi avslutade sedan halvleken svagt. I den andra akten bet vi oss dock tillbaka in i matchen mer och mer. Följdriktigt kunde vi också kvittera efter en frispark i den 60:e minuten.Vi fick press på bortalaget och till sist fick vi en frispark rakt framför mål på halvmånen utanför straffområdet. Shkodran Maholli tunnlade Jakob Lindström och blev sedan fasthållen. Tydligen visste inte domaren att det är 9,15 meter från straffpunkten till halvmånen, för muren stod för nära. Nu gjorde det inte något för Ammar smekte bollen perfekt över muren och ribba in vid det vänstra krysset. Det var med andra ord ett fantastiskt fint frisparksmål!Vi fick gott om energi efter målet och tryckte tillbaka ÖIS rejält. Redan i den 67:e minuten hade vi vänt matchen!Även denna gång gjorde vi målet efter frispark. Ammar Ahmed fick en tryckare i ryggen av Andreas Östling till höger mitt på ÖIS planhalva. Simon Helg slog den efterföljande frisparken med mycket fin precision och en helt omarkerad Shkodran Maholli kunde säkert nicka in 2–1 till höger om målvakten Robertino Kljajic och in i mål.Shkodran Maholli kostade på sig att bränna nästan öppet mål innan vi även gjorde 3–1 i den 74:e minuten. Denna gång slog vi till med ett fint omställningsmål där Jens Jakobsson och Björn Westerblad vann boll på ett bra sätt mitt på vår planhalva. Björn spelade upp bollen till vänster. Shkodran Maholli tog emot vid mittlinjen och spelade snabbt i djupet. Där stormade Simon Helg fram i vänsterinnerposition, tog sig förbi Johan Hammar , stormade in i målområdet och stötte in bollen genom en tunnel på målvakten. Det tog bara 14 sekunder från att vi vann bollen tills vi hade gjort mål. Och på bara 14 minuter hade vi vänt underläge till ledning med 3–1!I den 77:e minuten var Ammar nära sitt andra frisparksmål, men målvakten räddade bollen vid det vänstra krysset via ribban, men vi fick märkligt nog ingen hörna.Vi var matchen igenom det bättre laget och visade på en fantastisk styrka och moral, genom att ta oss ur ett underläge genom att lägga i en extra växel. Vi presterade en fin vägvinnande fotboll och gjorde tre fantastiskt fina mål!Vi avancerade till höstsäsongens främsta placering – femma, men vi hade hela 9 poäng upp till den allsvenska kvalplatsen och AFC United, men samtidigt 11 sköna poäng ned till Assyriska på negativ kvalplats.På en knölig Vångavallen agerade, annars försvars- och hemmastarka, Trelleborg vilset i försvaret och redan i den 6:e minuten tog vi ledningen. Vi fick en frispark till vänster strax in på TFFs planhalva, sedan Simon Helg stoppats bryskt. Vi vände hem spelet till Gustav Jansson och sedan etablerade vi spel till höger. Med ett fyndigt passningsspel på det svårbemästrade underlaget vann Jonatan Asp, Jens Jacobsson, Hampus Holmgren och Björn Westerblad mark. Björn spelade elegant fram till Simon Alexandersson som direkt skarvade ut till höger. Ammar Ahmed mötte direkt med ett inlägg till Simon Alexandersson, som löpt sig in perfekt framför målet och nickade in bollen till höger om målvakten Fredrik Persson Dessvärre tappade våra spelare fokus efter drömstarten i den svåra bortamatchen. Det dröjde nämligen bara 36 sekunder efter avspark så var det kvitterat. Vi pressade dessutom till oss ett inkast, mitt på TFFs planhalva på deras vänstersida. Vi slarvade dock bort bollen efter puttenuttigt spel. Vi hade en fin chans att reda ut skadan men misslyckades även med detta. Vi löpte trots detta inte hem som vi skulle, men eftersom TFF bara anföll med två spelare så borde vi verkligen ha klarat av det. Zoran Jovanovic fick dock ohotad slå inlägg från vänsterinnerposition och en helt omarkerad Salif Camara Jönsson, i straffområdet, kunde trycka in 1–1 på volley till vänster om Gustav Jansson. Det var ett för bedrövligt mål att släppa in!Nu var det inte nog med detta för i den 12:e minuten hade TFF vänt matchen. Återigen släppte vi in ett sådant där försmädligt inkastmål när vi var väl samlade, men vad hjälpte det när vi inte gick intill och fullföljde våra uppgifter. Vi var bolltittade och 7 sekunder efter att Anton Tideman kastat in bollen, mitt på vår planhalva till vänster, var bolluslingen över vår mittlinje. Zoran Jovanovic hittade fram till Kristian Haynes, som assisterade från vänstra delen av straffområdet fram till Salif Camara Jönsson. Salif mötte på nytt med en direktvolley, som satt vid den vänstra stolpen. Även denna gång var Camara helt obevakad.Vi spelade riktigt dåligt efter målet men kom tillbaka de sista 20 minuterna av första halvlek. Vi skapade också två fina målchanser men tyvärr stod målvakten i vägen när Simon Alexandersson och Ammar Ahmed avslutade.Vi fick emellertid en smakstart även på den andra halvleken, med kvittering efter frispark i den 49:e minuten. Robin Andersson satsade vårdslöst när Jens Jacobsson sprintade fram. Ammar Ahmed tog hand om frisparken 25 meter från mål i vänsterinnerläge. Ammar skruvade bollen elegant över muren och bollen dök ned precis vid den vänstra stolproten och in i mål.Dock fick vi inte heller denna gång njuta länge av målet för bara fyra minuter senare var vi återigen i underläge. Även detta mål föll efter inkast! Vårt eget till och med! Vi slarvade bort bollen omgående och inkastet gick över till TFF, som kastade in från höger en bit in på vår planhalva. Trots att vi åter var många spelare hemma så, släppte vi fram motståndarna på grund av en väldig passivitet. Det var i stort sett karbonpapper från de tidigare två insläppta målen. Freddie Brorsson spelade in bollen från höger och en omarkerad Marcus Pode nickade in bollen från nära håll.I den 62:a minuten var det så dags igen! Vi blev återigen bolltittande och släppte till en farlig målchans som Gustav Jansson räddade till hörna. Vi fick bort hörnan i förstaläget, men var inte tillräckligt aggressiva för att vinna tillbaka bollen. Vi hade också lite oflyt då Zoran Jovanovic skott strax utanför straffområdet tog i ryggen på Kristian Haynes och, en på gränsen till offsidestående, Salif Camara Jönsson kunde storma fram och pricka in sitt tredje mål för dagen. Allt medan våra spelare stod och tittade på.Trots detta var loppet inte kört. Offensivt ägde vi mycket boll och vi skapade fortfarande lägen, men Simon Alexandersson brände två jättelägen djupt in i straffområdet i den 75:e minuten.Ridån gick dock ned i den 80:e minuten. Vi slarvade bort bollen efter nonchalans och TFF ställde snabbt om. Efter 9 sekunder var bolluslingen över vår mållinje igen. Trots att flera av våra spelare struntade att löpa hem var vi ändå så pass många så att vi borde ha klarat ut situationen. Den oerhörda passiviteten var återigen slående när Salif Camara Jönsson enkelt tilläts vända om och spela in till Marcus Pode i straffområdet. Pode kunde därmed rulla in det hemska 5–2-målet till höger om Gurra.Vi skapade några fina lägen till för att kunna krypa närmare men närmare kom vi inte och därmed blev det stora siffror i en jämna match. Vi föll dock på ett alldeles för svagt försvarsarbete vid samtliga av de fem vedervärdiga målen.På Vikingavallen i Täby kändes det verkligen som att vi skulle försöka stänga till rejält bakåt efter svängdörrarna i Trelleborg. Vi hade en låg utgångsuppställning och under de första 18 minuterna av matchen hände i stort sett ingenting i chansväg, för något av lagen. Sedan blev matchen mer händelserik även om kvaliteten fortsatt var låg. Vi hade fina möjligheter att spela igenom hemmalaget, men slarvade dessvärre i de avgörande momenten. Vi hade också fortsatta problem i defensiven, men släppte bara till en riktigt giftig chans i den första akten medan vi skapade två fina lägen att ta ledningen.I den 19:e minuten fick Hampus Holmgren öppet läge i straffområdet, men målvakten räddade och när Simon Alexandersson rullade in returen, gjorde han det från offsideposition. Målet dömdes därmed bort.I minut 32 fick Abdul Basit Adam fritt läge i vårt straffområde, men han sköt som tur var över.I den 35:e minuten slog Simon Helg en bra hörna från höger. Jens Jacobsson gick till väders vid den bortre stolpen, men bolluslingen smet precis förbi Jens panna när han bara skulle styra in bollen i öppet mål från tre meter.I den andra halvleken försökte vi flytta fram positionerna och gick över till 4–4–2 för att på så sätt försöka bli aggressivare och pressa hemmalaget högre i banan. Inledningsvis såg det lovande ut, men i den 52:a minuten låg vi ändå för lågt. Tack vare vår passivitet tilläts Frej pilla boll lite som de ville i långsamt gemak på vår planhalva, medan vi stod med försvar och mittfält i stort sett på en linje. Ingen täcke heller så Pontus Åsbrink fick gott om tid på sig och ladda med ett distansskott från nästan 25 meter mitt framför mål och bolluslingen slank in invid den vänstra stolproten.Vi kom dock tillbaka i den 68:e minuten och kvitterade. Vi pressade till oss bollen efter Frejs inkast mitt på vår planhalva till höger. Vägen fram längs högerkanten gick via två egna inkast. Och när Hampus Holmgren väl fick loss bollen till höger på Frejs planhalva, spelade vi snabbt och effektivt över till vänstersidan, genom Shkodran Maholli och Simon Helg. Simon slog en fin boll till vänster i straffområdet där Kevin Deeromram löpte in bra och serverade Simon Alexandersson ett läge framför mål från en meter som inte Simon kunde missa. Det var med andra ord ett riktigt fint fotbollsmål!Men vad hjälpte nu detta då allt slutade med en våldsam tragedi! Sista kvarten hamnade vi för långt ner i banan igen.I den 78 minuten fick Alagi Dodou Matar Sosseh öppet läge i straffområdet men sköt som tur var i ribban.I den 84 minuten slog domaren Per Melin från Ljungskile till igen och gav vårt motståndarlag en ny pinsam straff. Precis som hemma mot Örgryte dömde han vid strafftillfället emot Hampus Holmgren! Men som alla andra, utom domaren, kunde se att Dida Rashidi dök på eget bevåg i straffområdet. Men straffen skulle ju slås också. Återigen visade sig Gustav Jansson från sin bästa sida, stod kvar och fick på ett fantastiskt sätt ut vänsterarmen när Pontus Åsbrink sköt till höger. Gurra räddade därmed på ett mycket fint sätt.Dessvärre var nu inte denna straffräddning värt ett dugg för hemmalaget skulle få en ny möjlighet. Och inte gjorde det saken bättre att de utnyttjade den i den 90 minuten!Vi slarvade bort bollen till Frejs inspark och fick sedan inte kontroll på bollen förrän bolluslingen var över målmållinjen. Frej fick ett inkast från höger på vår planhalva. Men det var när hemmalaget slog en länge boll till vänster som vi fullständigt gick bort oss. Vi låg på fel sida om Alagi Dodou Matar Sosseh, som därmed lätt tog sig in i straffområdet till vänster och spelade snett bakåt. Pontus Åsbrink var helt sopren långt in i straffområdet när han skickade in det vedervärdiga målet till vänster om Gurra. Vi hade åter många spelare hemma, men knappt några på rätt ställe!I och med de två tunga förlusterna tappade vi mark i tabellen, men hade ändå 8 poäng ned till Syrianska på negativ kvalplats.Fortsättning följer i del V – Tidig höst.