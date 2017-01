Årskrönika 2016: Vart är vi på väg? – Del IX Målen

Nu ska vi kika vidare på hur våra 53 mål tillkom och likaledes hur vi släppte in våra 53 mål.

Gjorda mål Insläppta mål Etablerat spel 5 9% Etablerat spel 9 17% Omställningar 14 26% Omställningar 14 26% Högt bryt 0 0% Högt bryt 2 4% Spelmål 19 36% Spelmål 25 47% Avspark 2 4% Avspark 0 0% Inspark 4 8% Inspark 1 2% Inkast 12 23% Inkast 11 21% Efter frispark 7 13% Efter frispark 6 11% Direkt på frispark 3 6% Direkt på frispark 3 6% Hörna 2 4% Hörna 5 9% Straff 4 8% Straff 2 4% Fasta situationer 34 64% Fasta situationer 28 53% Summa 53 Summa 53 Gjorda mål efter deras fasta Insläppta mål efter våra fasta Inspark 4 Inspark 3 Inkast 8 Inkast 7 Frispark 0 Frispark 2 Hörna 0 Hörna 1 Summa 12 Summa 13 Hur avsluten gick till Hur avsluten gick till Långskott 14 26% Långskott 8 15% Närskott 26 49% Närskott 30 57% Nick 7 13% Nick 5 9% Friläge 1 2% Friläge 6 11% Retur 4 8% Retur 3 6% Hopslag 1 2% Hopslag 0 0% Cykelspark 0 0% Cykelspark 1 2% Summa 53 Summa 53

Gjorda mål Insläppta mål Etablerat spel 40 41 Omställningar 15 19 Högt bryt - 18

Gjorda mål Insläppta mål Avspark 40 - Inspark 24 9 Inkast 19 20 Frispark (ej direkt i mål) 17 12 Hörna 5 9 Fasta situationer 20 15

När jag har delat in målen har jag utgått från följande definitioner:: Jag räknar vunnen boll efter att man vunnit bollen då motståndaren har haft kontroll på den. Därefter kan motståndaren haft bollkontakt en eller flera gånger, men inte under kontroll.: När spel har etablerats efter vunnen boll utan någon större tempoväxling skett, över längre sträcka.: När det funnits en klar tempoväxling över en längre sträcka efter vunnen boll (även om spelet har varit etablerat dessförinnan).: Boll vunnen på motståndarens planhalva.När det gäller, så gäller senaste fasta situation i anfallet, med förbehållet att motståndaren inte ska haft bollen under kontroll därefter.Vi släppte in fler spelmål (25) än vad vi gjorde (19). Gällande omställningar var det jämnt 14–14, men vi släppte in fler mål efter etablerat spel 5–9. Via högt bryt gjorde vi inte något mål, men vi släppte in två mål efter högt bryt av motståndarna.Vi gjorde fler mål på fasta situationer än vad vi släppte in 34–28. Vi både gjorde och släppte in flest mål efter inkast (12–11) och frisparkar (10–9). När det gäller frisparkarna både gjorde vi och släppte in tre mål direkt på frispark.Anmärkningsvärt var att vi bara gjorde 2 mål efter hörna medan motståndarna gjorde 5 mål efter hörnspark.Vi (Ammar Ahmed) gjorde mål på samtliga av våra 4 straffar, medan motståndarna gjorde mål på 2 av sina 5 straffar. Två räddade Gustav Jansson och en sköts utanför.Vi lyckades göra mål direkt efter avspark två gånger. Direkt efter att matchen hemma mot Degerfors startade, samt när andra halvlek drog igång hemma mot Trelleborg . Motståndarna gjorde inte något mål direkt efter avspark.Vi gjorde också fyra mål efter inspark medan motståndarna bara gjorde ett mål efter inspark.Trist nog släppte vi in 13 mål efter egna fasta situationer, men vi gjorde å andra sidan 12 mål efter motståndarnas fasta situationer. Främst skedde detta efter inkast (8–7), men också efter inspark (4–3). Vi släppte också in mål efter två egna frisparkar och en hörna. Däremot gjorde vi inga mål efter motståndarnas frisparkar och hörnor.Jag har definierat skott i straffområdet som närskott och skott utanför straffområdet som långskott. Naturligtvis var närskotten därmed i övervikt 26–30. Vi var dock framgångsrika även med långskotten 14–8. Däremot var det sämre ställt med mål ur friläge där vi bara lyckades göra ett mål, Shkodran Mahollis 3–1 i epilogen mot Ängelholm. Motståndarna lyckades dock göra sex mål ur friläge mot oss.Huvudspelet föll i vår favör med 7–5 och returerna med 4–3. Vi gjorde ett mål efter hopslag, Hampus Holmgrens 3–0-mål hemma mot AFC United. Motståndarna gjorde ett mål på cykelspark ( Sirius borta).I nedanstående miniatyrer av fotbollsplaner har jag räknat ut var på planen vi vunnit boll när vi har gjort mål, var assisten slogs ifrån och var avslutet kom ifrån. Jag har också noterat från vilka områden mål på fasta situationer i form av inkast och frisparkar härrör. På samma sätt har jag sammanställt motsvarande scenario när motståndarna har gjort mål på oss. I båda fallen sker anfallen uppåt i bild.Vi har i klart mindre utsträckning vunnit boll på motståndarnas planhalva (5) än vad motståndarna har vunnit boll på vår planhalva (15). Vi har dock vunnit boll från vårt straffområde betydligt fler gånger 19–8. I denna kategori ingår även insparkar.Vi har vunnit fler bollar i den högra zonen (10) gentemot den vänstra zonen (5). Motståndarna har också vunnit fler bollar i den högra zonen (13) än den vänstra (7). Om vi istället ser längsmed planen så har vi betydligt oftare vunnit bollen i första (20) och tredje spelytan (18) på egen planhalva, än i den andra spelytan (10). För motståndarna är fördelningen jämnare (11–11–16).När det gäller assisten så ser vi att det är en omvänd ordning mot var vi vann boll, med 12 assist från vänsterzonen och 6 från den högra zonen. För motståndarnas vidkommande var det jämnare med 7 assist från höger och 6 från vänster, men samtliga 6 assist från vänster kom från den tredje spelytan längst ned på vår planhalva.Både vi och motståndarna noterade 11 assist inne i straffområdet, men motståndarna hade också 2 assist inne i målområdet, vilket givetvis inte är bra.Som vi varit inne på tidigare sker naturligtvis flest avslut via närskott inne i straffområdet. I straffområdet sker också nästan alla andra typer av mål förutom långskotten. Anmärkningsvärt var att vi inte gjorde ett enda mål från det vänstra området av straffområdet. Man skulle kunna tro att det var ett svaghetstecken, men det är faktiskt tvärtom. Vi hade många assist från detta område (6 stycken) och vi gjorde också ett flertal mål från vänster men kom då så långt in som i den centrala zonen, eller till och med in i målområdet, vid flertalet inlöpningar från vänster.Målet som motståndarna gjorde från det vänstra området, skedde direkt på frispark hemma mot Ljungskile , även om det borde ha redovisats som ett självmål.Snittavståndet på de mål vi gjorde var 11,5 meter från avsluten till mål medan snittavståndet var 10,3 meter för motståndarna.Vi hade en markant övervikt av ”inkastmål” från höger (10) gentemot vänster (2). Motståndarna hade också en klar övervikt från höger 8–3.Av våra frisparksmål föll hälften från en position centralt i banan medan motståndarna hade en jämnare fördelning. Båda frisparkarna utanför straffområdet i central position samt den i vänsterinnerposition satte vi direkt genom Ammar Ahmed. Motståndarna satte också tre frisparkar direkt mot oss ur; vänsterinner- och högerinnerposition, samt nere från vänster som jag tidigare har berättat om.Båda ”hörnmålen” slogs från vänster. Motståndarna gjorde mål på tre högerhörnor och två vänsterhörnor.I genomsnitt hade vi bollen i 51 sekunder från att vi vann boll tills bollen var i mål. Märkligt nog hade också motståndarna bollen i genomsnitt i 51 sekunder innan de gjorde mål på oss.Motståndarna gjorde fyra mål på oss efter att de haft bollen i tidsintervallet 0–9 sekunder, medan vi bara gjorde ett mål efter samma korta tidsspann. Det var Shkodran Maholli som slog till hemma mot Ängelholm i epilogen med 2–1-målet, sju sekunder efter att Björn Westerblad vunnen bollen. Däremot gjorde vi klart fler mål i tidsspannet 10–19 sekunder (13) än motståndarna (8).Vårt längsta anfall innan mål pågick i 154 sekunder, då vi höll i bollen direkt efter avspark borta mot Värnamo ända tills Jens Jakobsson gjorde 2–1. Vi hade dock ett inkast på vägen, vilket innebär att målet räknas som ett ”inkastmål”.Motståndarnas längsta anfall innan de gjorde mål mot oss varade i 199 sekunder. Det var GAIS första reduceringsmål på Kopparvallen. Målet föll efter frispark, och väntetiden innan frisparken slogs är givetvis inkluderad.Ju närmare mål man tappar boll desto farligare blir det givetvis. Vi kan konstatera att vi också tappade boll i större utsträckning närmare vårt mål än vad motståndarna gjorde, vilket givetvis inte är bra. Vi behöver i större utsträckning få avslut på våra anfall, så att motståndarna får börja om vid sitt mål, än att de får fördelen att börja anfallet högre upp i banan. Givetvis vore det också önskvärt om vi med hög press kunde stressa motståndarna till misstag och vinna bollen på deras planhalva oftare.Vi fick överhuvudtaget jobba lite mer för våra mål, då vi generellt sett fick börja anfallen längre bak i banan och tog avsluten från längre håll än motståndarna. Vi gjorde klart färre mål ur friläge, vilket också vittnar om att vi hade våra brister i försvarsspelet och släppte enklare mål ifrån oss till motståndarna. Vi gjorde också bara två mål efter hörna, trots att vi har många nickstarka spelare. På denna punkt vill vi givetvis se en förbättring under kommande säsong. Jag skulle väldigt gärna också se att vi gör fler mål efter returer. Bollar kan alltid tappas och då gäller det att vara där. Det kan betyda mycket i slutändan att ta chansen.Vi stormade fram fint på vänstersidan flera gånger och vi mindes tillbaka när vi tog stora steg i utvecklingen, i synnerhet hemma på konstgräset, med främst Jesper Arvidsson , Kristian Bergström, Magnus Eriksson och Viktor Prodell. Nu upplevde vi återigen flera fina snabba klapp-klapp-anfall och mål från vänstersidan genom främst Kevin Deeromram , Simon Helg, Ammar Ahmed och Shkodran Maholli.Fler anfall byggdes dock upp från grunden från höger, där vi oftare vann bollen och där inkasten (innan mål) i klar majoritet kom ifrån.När vi släppte in mål vann motståndaren bollen klart fler gånger på vår vänsterkant än på vår högersida och samma mönster såg vi vid inkasten. Vi har även under tidigare säsonger haft problem med inkasten från vänster. Det verkar som vi slappnar av när bollen gått över linjen och att vi därmed tappar fokus, så har det i varje fall sett ut. Detta behöver vi förstås rätta till inför den kommande säsongen.Vid assisten emot oss var dock fördelningen jämn och vår svagaste punkt var utanför vårt straffområde till höger, där sex assist slogs ifrån. Överhuvudtaget hoppas vi under den kommande säsongen att vi blir bättre på att sätta press på bollhållarna samt att vi blir bättre på understöd till de som attackerar. Vi vill också slippa släppa in så pass många mål efter våra egna fasta situationer och naturligtvis att vi släpper in klart färre mål överlag.Vi slog alltså till med hela 14 avslut utanför straffområdet, många av dessa var också riktiga pärlor.Vårt allra första mål var en sådan pärla då Mahmoud vinklade in bollen via den vänstra klykan i premiären borta mot Varberg. Borta mot Ängelholm drog Shkodran Maholli på en riktig stramare längst upp i det vänstra krysset.Borta mot Örgryte slog vi till två gånger om med kanonskott. Ammar Ahmed tryckte i väg ett fint dykskott från närmare 30 meter och via målvakten Robertino Kljajic for upp bollen i det vänstra krysset. Sedan slog Simon Helg till med årets mål när hans stänkte dit bollen i det högra krysset stenhårt efter att bollen tagit ribban längst uppe i klykan. I Returen mot ÖIS slog Ammar Ahmed till igen och smekte denna gång oerhört läckert in en frispark via ribban i det vänstra krysset.Hemma mot Degerfors hade förvisso Simon Helg lite flyt med sin lyftning, som tog på Hampus Zackrisson, men bollen satt så vackert i det högra krysset. Målet som Marijan Cosic gjorde borta mot Halmstad, var visserligen inget långskott, men avslutet ett par meter in i straffområdet ändå mästerligt i det högre krysset.Borta mot Värnamo gjorde Jens Jakobsson sitt första mål i ÅFF-tröjan på bästa sätt genom att skicka in ett fint långskott i det vänstra krysset. Efter alla fina avslut var det också följdriktigt att vi skulle göra ett riktigt kanonmål även i epilogen. Det var också logiskt att vår skyttekung Shkodran Maholli satte långskottet, då han vek in från höger och vackert vinklade in bollen i det vänstra krysset.Sex av dessa nio mycket vackra mål, som jag har räknat upp, gjorde vi alltså på bortaplan. Det var därmed lite synd att inte fler följde med på bortamatcherna och fick uppleva dessa mål på plats, men vi som var där gladdes desto mer åt dem.Vi inte bara sköt bra utan vi kunde också spela oss fram till många väldigt fina mål. Det har inte varit lätt att välja ut de främsta målen men jag har fastnat för sex favoriter av lite olika karaktär, där jag inte riktigt kan bestämma mig för vilket jag gillar mest. Gemensamt för dem är dock att det är fart och fläkt, som vi tidigare har kunnat konstatera så går mönstret också igen med de flesta bollvinsterna från höger och långt ned på vår planhalva, men att sluttampen på anfallen för det mesta kom från vänster.Gustav Jansson snappade upp bollen i straffområdet och kastade snabbt ut bollen till vänster. Kevin Deeromram satte högsta fart och hittade in till Ammar Ahmed. Ammar samspelade med Mahmoud Eid, innan Ahmed lade en fin genomskärare till vänster. Simon Helg svarade sedan för ett fantastiskt solonummer när han tog sig förbi tre motspelare på sin väg in i straffområdet och dundrade in bollen invid den främre stolpen.Vi slog till med ett omställningsmål som hette duga!AFC hade ett inkast långt nere vid vår högra hörnflagga, men vi pressade bra och Hampus Holmgren kunde vinna bollen strax utanför vårt straffområde till höger, vända om och spela fram till Simon Helg, som klackade vidare. Mahmoud Eid slog sedan direkt en djupledsboll som Shkodran Maholli satte högsta fart på i vänsterinnerposition. Erik Figueroa fick dock ut benet och stoppade attacken, men bara tillfälligt, för Shkodran hämtade bollen till vänster och slog ett kanonfint inlägg. Mahmoud Eid hade tagit en jättelöpning in i straffområdet och avslutade mycket säkert med en bredsidesvolley invid den vänstra stolpen.Ljungskiles målvakt August Strömberg slog en lång inspark som en bortaspelare nickskarvade. Jonathan Asp fångade upp bollen på vänstersidan och satte upp den på ett mycket fint tillslag till Mahmoud Eid som bröstade hem bollen. Simon Helg tog emot, strax bakom mittlinjen, och spelade direkt in till Ammar Ahmed som använde två snabba tillslag för att spela kort bakåt. Björn Westerblad lade direkt fram en magnifik djupledsboll, som Shkodran Maholli löpte fint på in i straffområdet till vänster. Shkodran spelade in bollen (på ett tillslag) till en fri Mahmoud Eid som skarvade in ledningsbollen från nära håll till höger om målvakten. Det tog bara 12 sekunder från vi vann bollen till den var i mål! Det fantastiskt fina omställningsanfallet påminde om fornstora dagar. Våra spelare använde bara ett tillslag vid sex av de sju momenten. Ammar Ahmed använde två.Vi vann bollen på vår planhalva till höger och efter två inkast på Syrianskas planhalva, det första till vänster och det andra till höger, hittade vi en väg fram. Vi vände åter spelet till vänstersidan genom Hampus Holmgren och Ammar Ahmed. Kevin Deeromram slog en fin lyftning till vänster om straffområdet och Simon Helg svarade för ett riktigt fint nummer när han tog sig in i straffområdet och lyfte in bollen över målvakten. Därbakom kunde Shkodran Maholli, nästan på mållinjen, nicka in bollen invid den bortre stolpen.Efter ett inkast till höger mitt på Sirius planhalva, vände vi först fram och tillbaka i backlinjen innan vi spurtade upp och svarade för rena mönsteranfallet! Från höger på egen planhalva lyfte Alberto Catenacci en fantastiskt fin boll, som Björn Westerblad, strax utanför straffområdet, nickade ned klockrent till Ammar Ahmed. Ammar tog emot och lade snabbt tillbaka till Björn som sökt ny position lite mer centralt i banan. Björn slog sedan ett fantastiskt fint instick i straffområdet, så att Shkodran Maholli bara behövde följa med bollen, men visade också på ypperlig känsla då han väntade ut rätt läge och klippte in bollen till höger om målvakten Lukas Jonsson trots att vinkeln var snäv till höger i straffområdet. Det var ett fantastiskt klapp-klapp-spel där nämnda spelare använde sig av ett tillslag förutom Ammar som använde sig av två.Alberto Catenacci nickade bort en GAIS-boll strax utanför eget straffområde och Björn Westerblad nickade vidare. Ammar Ahmed sög in bollen klockrent och väggspelade med Simon Alexandersson. Ammar tog fart in på GAIS planhalva centralt och spelade fram till Simon Helg, som från vänster sida av straffområdet spelade snett bakåt, där Shkodran Maholli direktskarvade in bollen till höger om målvakten och i mål. Det var ett fantastiskt fint omställningsanfall där våra spelare helt rullade ut gästerna. Det tog bara 13 sekunder från vunnen boll till mål.Fortsättning följer i del X – Spelartruppen (men det kan dröja några dagar)