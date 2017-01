Årskrönika 2016: Vart är vi på väg? – Del V Tidig höst

Efter de två tunga bortaförlusterna mot Trelleborg och Frej var det dags för den tredje raka bortamatchen, när vi tog steget in i Svenska Cupen.

Under de två förgående åren hade vi pinsamt nog åkt ur Svenska Cupen mot division I-lagen Huddinge IF och BK Forward. Nu när vi ställdes mot klassiska Sandvikens IF, som höll till i toppen av division II, hoppades vi naturligtvis på en helt annan inställning och givetvis avancemang.Vi började matchen lovande och hade bra kontroll. I den 20:e minuten tog vi också ledningen. Marijan Cosic spelade in i straffområdet och Simon Alexandersson klippte till från vänster, bollen tog på en försvarare och ställde målvakten Tobias Wennergrund.Sedan hände det som vi bävade för. Precis som i tidigare cupmatcher mot sämre motstånd, så blev vi för bekväma och tullade på att hålla fokuset uppe. Vi gav hemmalaget chansen att komma in i matchen och i den 38:e minuten var det kvitterat. Målet föll efter en frispark från höger av Viktor Nordin. En totalt obevakad Omar Guidji kunde lobbnicka in över Henrik Gustavsson och i mål. Fimpen gjorde alltså comeback i denna cupmatch.I den andra halvleken ökade vi åter tempot och tryckte tillbaka SIF. Det dröjde dock till den 64:e minuten innan vi återtog ledningen. För en gång skull kunde vi ställa om på hemmalaget och våra grabbar gjorde det med bravur. Simon Helg slog en fin djupledsboll till vänster och Simon Alexandersson svarade för en fin prestation då han tog sig in i straffområdet och vinklade in bollen mycket vackert i det bortre krysset.Därefter hade Jonathan Asp otur. Bara två minuter efter att han byttes in tvingades han bryta matchen på grund av skada. Det visade sig att Asp hade ett halvt avslitet ledband i ena knäet och han missade därmed resten av säsongen.I matchen hade vi kontroll på händelserna fram till den 95:e minuten, då tappade nämligen Fimpen en boll, men som tur var kunde Alberto Catenacci räddade det efterföljande avslutet på mållinjen!Vi satte alltså hjärtat i halsgropen, men denna gång var det tredje gången gillt, vilket innebär att vi äntligen får vara med i gruppspelet igen.Efter tre raka bortamatcher var det skönt att komma tillbaka till Kopparvallen och vi ville nu se en stabilare insats.Att tala om en smakstart var sannerligen ingen underdrift då vi tog ledningen redan efter 46 sekunder! Avsparken var vår och vi släppte inte ifrån oss bollen förrän den var över mållinjen!Vi rullade bollen i backlinjen ett tag innan vi ställde om snabbt på vänsterkanten efter en fin långboll från Månz Karlsson. Shkodran Maholli spelade sedan fint in bollen nästan vid kortlinjen snett bakåt där en helt ren Björn Westerblad tryckte in bollen framför mål. Bollen tog på Christoffer Wiktorsson och den liggande målvakten Jesse Öst svarade för en fantastisk enhandsräddning, men Simon Alexandersson var framme och prickade in returen från nära håll.Om Simon Alexandersson bara varit kyligare knappt en minut senare kunde vi ha gjort 2–0 redan där. Med målvakten bortspelad sköt Simon på Hampus Zackrisson när han skulle sätta bollen i öppet mål.Tvåan lät dock inte dröja på sig länge, för redan i den 7:e minuten ökade vi på vår ledning. Björn Westerblad bröt ett inlägg i eget straffområde och vi ställde om blixtsnabbt. Vi var så när att göra mål på Simon Helgs fina inlägg från vänster, men det nickades bort till inkast till höger. Efter ytterligare ett inkast på högersidan hittade Ammar Ahmed och Björn Westerblad fint fram till Simon Alexandersson, som vid straffområdeslinjen till vänster lättade tillbaka till Simon Helg som elegant lyfte in 2–0 i det högra krysset via Hampus Zackrisson.Vi fortsatte att dominera i ytterligare tio minuter. Sedan avtog den värsta anstormningen mot Degerfors mål, men vi kontrollerade ändå händelserna resten av den första akten. Det hindrade dock inte bortalaget från ett jätteläge i den 31:a minuten, men Hampus Holmgren agerade räddande ängel när Christoffer Wiktorsson tryckte till.Christoffer Wiktorsson var även inblandad i två straffsituationer när han klumpigt tryckte ned Ammar Ahmed i den 17:e minuten och Simon Alexandersson i den 43:e, men vi har som bekant svårt att få med oss straffar. Denna gång var det domaren Granit Maqedonici från Helsingborg som friade.Vi började den andra halvleken lite tveksamt, men efterhand tog vi tag i taktpinnen igen och följdriktigt kunde vi öka på till 3–0 i den 61:a minuten. Efter att Jon Birkfeldt och Simon Alexandersson avväpnat Degerfors utanför vårt straffområde, ställde vi om fint genom Shkodran Maholli, Ammar Ahmed, Simon Helg och Kevin Deeromram . Omställningen resulterade i en hörna från vänster. Ammar slog in hörnan och Jon Birkfeldt kom upp bra och nickade ner bollen. Målvakten räddade dock men Simon Alexandersson lyckades knöla in bollen vid den vänstra stolpen, trots att han först prickat stolpen.Vi hade alltså fantastiska 3–0 hemma på Kopparvallen och då ska ju matchen ha varit avgjord, men bara fyra minuter senare hade DIF krupit ett hack närmare. Efter vår inspark vann Degerfors bollen och etablerade spel. Eftersom vi öppnade upp oss centralt kunde Marcus de Bruin storma fram. Ludvig Fritzson och Andreas Holmberg tog vid i högerinnerläge, precis utanför vårt straffområde. Den sistnämnde fick utrymme att skicka in bollen mot den vänstra stolpen där Peter Samuelsson helt ren och kunde stöta in bollen. Vi var åtta man i vårt straffområde när bollen spelades in men vad hjälpte det.Vi hade sedan flera fina lägen att göra 4–1 men det blev oerhört nervöst då Degerfors istället reducerade ytterligare en gång. Vi tappade bollen efter en lång utspark av Gustav Jansson . Precis som vid Degerfors första mål så etablerade DIF spel, och när bortalaget tog sig fram på vänstersidan var vi många spelare i den zonen. Vi var dock på tok för passiva och Ronny Sabo fick gott om tid att måtta inlägg. Inne i straffområdet vek vi sedan ned oss då Peter Samuelsson i den 90:e minuten nickade in bollen över Gustav Jansson inne i målområdet.Det var oerhört jobbiga slutminuter men vi klarade ut stormen och tog tre mycket viktiga poäng. Vi hade därmed nått upp till 30 pinnar. Vi var sjua i serien med 10 poäng upp till AFC United på den allsvenska kvalplatsen och 11 poäng ned till Syrianska på den negativa kvalplatsen.I den svåra bortamatchen mot serieledande Halmstads BK, fick vi en riktig smakstart med ledningsmål redan i den fjärde minuten. Vi svarade för en fin omställning sedan Joakim Juhlin vunnit boll strax utanför vårt straffområde. Månz Karlsson och Simon Helg spelade fram till Kevin Deeromram som satte fart på vänsterkanten. Kevin spelade fram till Shkodran Maholli som i sin tur lade fram en fin boll i straffområdet. Simon Alexandersson visade där styrka och målmedvetenhet när han vann kampen mot Adnan Kojic och satte in bollen vid den högra stolpen.Målet gav energi. Vi spelade helt okej första kvarten och hade ytterligare ett par lägen, men sedan tog HBK över. Hemmalaget fick tryck och skapade flera riktigt feta chanser, men Gustav Jansson storspelade och vi räddades även av ribban vid ett tillfälle. Vi stred tappert men vi fick för korta anfall och tappade boll för lätt, vilket innebar att HBK kunde kliva på för enkelt. Inför den andra halvleken kändes det som vi var tvungna att stå emot bättre och högre upp i banan för att vi skulle kunna hålla undan. Men ju längre tiden gick desto mer desperata skulle hemmaspelarna bli.I den andra halvleken bedarrade HBKs framstormning även om hemmalaget pulserade med giftiga attacker. Vi fick ändå lite mer lugn och ro emellanåt och hade mer boll, men det hindrade dessvärre inte HBK från att kunna kvittera i den 60:e minuten.Vi blev av med bollen efter att Gustav Jansson skickat en utspark över sidlinjen. HBK fick sedan fem inkast, de första två vid mittlinjen till vänster och de tre andra till höger om vårt straffområde, där hemmalaget låste sig fast. Tack vare en otrolig passivitet kunde en helt ohotad Sead Haksabanovic skicka in bollen framför mål och där (två meter från mål) vräkte Fredrik Olsson sig fram och satte bollen mellan benen på Gustav Jansson och in i mål. Vi hade återigen väldigt många spelare på rätt sida men lyckades ändå inte få bort bollen.Vi var i brygga efter målet, men Gustav Jansson räddade oss åter. Men HBK-offensiven avtog snabbt och även om vi inte skapade några direkta farligheter så hade vi mer boll än hemmalaget under en längre period. Det hindrade dock inte HBK från att storma fram i den 79:e minuten men Gustav Jansson svarade för en fin utrusning mot Fredrik Olsson.Klockan rullade på och vi var inne i minut 83 då det underbara inträffade! Efter att HBK-målvakten Stojan Lukic skickat upp en inspark, nickade Björn Westerblad till vänster strax in på vår planhalva. Sedan ställde vi om efter en fantastisk prestation av Kevin Deeromram som lyfte fram en långboll, som HBK förvisso nickade bort, men Simon Helg plockade elegant ned bollen. Helg spelade vidare till Kevin som avancerade till vänster om straffområdet och slog en magnifik passning snett bakåt, som skar igenom mellan flera spelare och nådde Marijan Cosic på straffområdeslinjen. Cosic tog med sig bollen fram ett par meter och avslutade mästerligt genom att skicka in bollen i det högra krysset, precis framför oss i klacken. Vilken lycka!Möjligheten att vi skulle orka hålla undan matchen ut minskade dock på ett närmast otroligt sätt. Bara minuten senare blev nämligen Jon Birkfeldt utvisad efter att han fått sitt andra gula kort. Jon fick kortet vid vårt inkast då han bytte boll. Det var tydligt att domaren Robert Daradic från Helsingborg inte hade vetskapen om att Jon hade ett kort från den första halvleken, eftersom domaren slet upp det röda kortet efter en stund. Om Daradic kommit ihåg det gula kortet sedan tidigare hade han nog nöjt sig med en tillsägelse.Det var typiskt att vi skulle åka på årets första utvisning på detta sätt.Trots att HBK var en man mer på banan kom inte den där riktiga anstormningen. Hemmalaget såg närmast lamslaget ut och vi skulle ändå ha en bra chans att reda ut stormen, men när hemmalaget saknade förmågan själva så bjöd vi dem istället på kvitteringen i den 89 minuten!Efter ett inkast på vår planhalva till vänster slog Rebin Asaad en dålig boll som sakta var på väg in i vårt straffområde. Månz Karlsson valde att ta risken att vänta in så att Gustav Jansson skulle komma ut och plocka bollen, istället för att bara ta med sig bollen lugnt och fint ut till vänster för att hitta en spelväg upp i banan. Detta beslut straffade sig dock obönhörligen då Alexander Berntsson hann emellan. Hopslaget med Gustav Jansson gick rakt ut till en sopren Fredrik Olsson som dessvärre inte missade det öppna mål som plötsligt uppenbarade sig.En poäng i den på förhand svåra bortamatchen var okej. En poäng med tanke på alla chanser som Halmstad ändå hade var också okej, men att tappa två poäng på att släppa in sådana här mål var sannerligen inte okej. Och återigen tappade vi alltså poäng under slutminuterna!I hemmamötet mot premiärmotståndaren Varberg bjöd den första halvleken på en stel kamp, mellan två lag som för dagen uppträdde för hafsigt och slarvigt. Vi hade ett stort bollinnehav, och ibland under kontroll, men ofta blev det varbergsspel. Det vill säga mycket fram och tillbaka och mycket på chans. Deras fysiska hawaiispel passade inte oss.Vi började också illa och släppte till två farliga lägen i den 14:e och 17:e minuten. Vi hade tur i det första läget som bortalaget slarvade bort medan Gustav Jansson gjorde en mycket fin räddning på Karl Söderströms friläge.Vi hade sedan en bättre period där vi också vaskade fram ett par bra chanser i den 20:e och 22:a minuten. Simon Alexandersson sköt utanför på det första läget och det andra brända Shkodran Maholli. I jätteläge nära mål fick han en riktig dålig träff och målvakten Joakim Wulff kunde enkelt rädda.Nästa stora möjlighet dröjde till den 57:e minuten, men på Simon Helgs fina inspel från vänster lyckades inte Shkodran Maholli skarva förbi målvakten in i mål utan Joakim Wulff svarade för en jätteräddning. Vi ökade sedan tempot och Ammar Ahmed frestade med ett välplacerat skott fem minuter senare men målvakten var med på noterna.Det kändes som vi var på gång mot att ta ledningen och vi var på språng mot ett nytt anfall i den 77:e minuten när Simon Helg blev avblåst eftersom den assisterande domaren Henrik Svensson från Karlskrona helt felaktigt dömde bollen ute. Istället fick alltså Varberg ett inkast vid mittlinjen på höger sida. Hallänningarna fick då också möjlighet att byta in Nsima Peter . 13 sekunder senare tilldömdes Varberg en frispark efter att Alberto Catenacci hakat just Nsima Peter. Det var ett halvfarligt läge ganska långt ut till vänster cirka 23 meter från målet. Gustav Jansson tog ett steg till vänster (sett från målskyttens håll) och hade därefter ingen chans att hinna till det högra krysset dit Sebastian Crona skickade bollen.Vi ökade trycket efter målet men lyckades dessvärre inte få hål på Joakim Wulff. Simon Alexandersson hade en boll inne i den 92 minuten, men det dömdes tveksamt bort på grund av offside. Alberto Catenacci var dock i klar offsideposition. Han påverkade inte spelet men däremot domarna. I klart onsideläge fick sedan Simon Alexandersson ytterligare ett utmärkt läge men nickade högt över. Nej detta var verkligen inte vår kväll!Det började dra ihop sig i serien och hemmamatchen mot Syrianska var en oerhört viktig sexpoängsmatch. Vid egenskap av seger skulle vi vara 12 poäng före SFC, men vid förlust skulle avståndet bara var 6 poäng till SFC och den negativa kvalplatsen. Omgången därefter var skrämmande då vi hade en mycket svår bortamatch mot Sirius medan SFC hade formsvaga bottenlaget Ängelholm på hemmaplan.Det märktes att det var en oerhört viktig match för det var lite nervöst på sina håll, men det var skönt att se att vi inte tog så många onödiga risker. Syrianska backade hem och försökte täta till. Det lyckades väl så där. Trots att vi spelade med ett måttligt tempo var vi väldigt speldominerande de första 20 minuterna. Vi skapade också ett flertal lägen och borde förstås ha nyttjat åtminstone något, men vi saknade den rätt skärpan i de avgörande momenten.Därefter försämrades spelkvaliteten, vi slarvade för mycket och utan att SFC spelade bra bjöds de ändå in lite i matchen och oroade några gånger. På det hela taget var vi ändå klart speldominerande i den första akten och det var frustrerande att vi inte hade tagit ledningen, även om Gustav Jansson också hade räddat ett friläge från kraftfulle Yoann Arguin.Välbekante domaren Antti Kanerva från Olofstorp stod i centrum då han förvägrade oss en solklar straff när Ammar Ahmed klumpigt sparkades ned av Philip Korkes i den 10:e minuten och två minuter in på andra halvlek fick vi ett mål bortdömt på grund av att en bortaspelare dök i mattan på eget bevåg!I den 59:e minuten tog vi äntligen ledningen. Vi vann bollen på vår planhalva till höger och efter två inkast på Syrianskas planhalva, det första till vänster och det andra till höger, hittade vi en väg fram. Vi vände åter spelet till vänstersidan genom Hampus Holmgren och Ammar Ahmed. Kevin Deeromram slog en fin lyftning till vänster om straffområdet och Simon Helg svarade för ett riktigt fint nummer när han tog sig in i straffområdet och lyfte in bollen över målvakten. Därbakom kunde Shkodran Maholli, nästan på mållinjen, nicka in bollen invid den bortre stolpen.Vi tryckte sedan tillbaka SFC duktigt, men forceringen för tvåan kom ganska snart av sig och det blev en fortsatt mycket nervös kamp. Speciellt med tanke på att vi brände bra lägen, främst genom Ammar Ahmed.Än mer prekärt blev det i den 81:a minuten då Månz Karlsson blev målchansutvisad efter att han känt sig nödgad att få stopp på vår forne Mattias Mete i friläge. Domaren tillät sedan att Syrianska flyttade fram den efterföljande frisparken fem meter! Och med Lollo Chankos känsliga högertass redo från 21 meter var man naturligtvis i upplösningstillstånd! Gustav Jansson räddade dock frisparken bra vid sin högra stolpe. Mattias Liljestrand fick sedan chansen i efterspelet men kanonskottet gick som tur var en bit över ribban.Vi låg dock tätt och bra positionerat därefter. Bortalaget hade därmed svårt att hitta fram. När dessutom Charbel Georges slog en slarvig passning, så snappade Shkodran Maholli upp bollen på vår planhalva och spelade vidare till Simon Helg till vänster. Helg väntade tills Kevin Deeromram sprintat i rätt läge och spelade sedan bollen på djupet. Kevin skar in till vänster i straffområdet och spelade in bollen mot den bortre stolpen där Mattias Liljestrand styrde in bollen precis vid den bortre stolpen! Lyckan var naturligtvis obeskrivlig! Med en man mindre kontrade vi in 2–0 i den 85:e minuten. Förvisso fick vi hjälp av ett självmål, men Shkodran Maholli fanns precis där bakom och hade säkerligen stött in bollen om inte Liljestrand nått bollen. Omställningen tog bara 11 sekunder.Men det var naturligtvis inte över i och med detta!Som vanligt denna säsong blev det hjärtat i halsgropen in i det sista då bortalaget reducerade i den 91:a minuten. Vi hade chansen att låsa fast bollen till vänster på Syrianskas planhalva, men Simon Helg slog en vansklig passning för att spela in till Kevin Deeromram, vilket innebar att bortalaget kunde ställa om. Efter en snabb frispark till vänster på vår planhalva vände SFC spelet till höger och Anmar Al Mubaraki fick all tid i världen att måtta inlägget som en helt omarkerad Yoann Arguin nickade in vid den bortre stolpen. Gustav Jansson var nära att rädda men orkade inte riktig styra bollen utanför stolpen utan den gick stolpe in. Vi satte alltså inte någon som helt press på inläggaren men vi hade tio spelare i straffområdet, medan motståndarna bara hade tre hot framför mål. Vi var ändå inte nära målnickaren. Dessutom var fysiskt starke Yoann Arguin ett ständigt hot under matchen med sitt huvudspel, vilket ytterligare understryker det märkliga faktum att vi lät honom vara obevakad.Fruktansvärda minuter återstod alltså av matchen! Det var ofattbart att vi inte ens fick frispark när Yoann Arguin satte världens armbåge i huvudet på Jens Jacobsson . Istället fick Charbel Georges chansen att dra till strax utanför straffområdet, men som tur var utanför den högra stolpen. Vi redde till sist ut situationen, vilket naturligtvis var obeskrivligt skönt!Vi hade 12 poäng ned till Syrianska med 6 matcher kvar. Självklart var ingenting klart, men vi var på god väg att säkra nytt kontrakt!Fortsättning följer i del VI – Avgörandet